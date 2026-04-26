Znamy półfinalistów 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Z programem pożegnał się znany influencer

Innowacje w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Lista uczestników
Od samego początku osiemnasty sezon "Tańca z Gwiazdami" promowano jako format pełen nowości i telewizja Polsat rzeczywiście zrealizowała te obietnice, przygotowując dla widzów i tancerzy mnóstwo zaskakujących zadań. Uczestnicy musieli już odnaleźć się w tematyce związanej z influencerami, a także zatańczyć układy nawiązujące do ich ukrytych słabości, znanych jako „guilty pleasure”.
Oto duety walczące o miejsce w półfinale:
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański oraz Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka oraz Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski oraz Daria Syta
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska oraz Jacek Jeschke
Z tanecznym show pożegnali się dotychczas:
- 7. miejsce zajęli Izabella Miko i Albert Kosiński
- 8. miejsce przypadło Kamilowi Nożyńskiemu i Izabeli Skierskiej
- =9. miejsce ex aequo zajęli Mateusz Pawłowski z Klaudią Rąbą
- =9. miejsce wytańczyli również Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- 11. miejsce zajęli Emilia Komarnicka oraz Stefano Terrazzino
- 12. miejsce zajęli Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami". Zmiana w jury i wyniki z 26 kwietnia 2026 roku
Ósmy odcinek osiemnastej edycji dostarczył gigantycznych emocji, głównie ze względu na zaskakujące modyfikacje i zupełnie świeże reguły gry. Za panelem jurorskim nastąpiła roszada, ponieważ miejsce Ewy Kasprzyk zajęła niespodziewanie Agata Kulesza. Największym wyzwaniem dla gwiazd okazała się jednak improwizacja w stylu wolnym, gdzie uczestnicy musieli błyskawicznie dobrać kreacje i zatańczyć do utworu poznanego dopiero na żywo na parkiecie.
Punktacja z ubiegłego tygodnia prezentowała się następująco:
- Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz/Jacek Jeschke zgromadzili 80 punktów.
- Gamou Fall i Magdalena Tarnowska/Hanna Żudziewicz zdobyli 78 punktów;
- Sebastian Fabijański i Daria Syta/Julia Suryś otrzymali 77 punktów;
- Paulina Gałązka i Jacek Jeschke/Michał Bartkiewicz wywalczyli 74 punkty;
- Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś/Daria Syta zapisali na koncie 69 punktów;
- Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz/Magdalena Tarnowska uzyskali 57 punktów.
Style wylosowane w ramach improwizacji:
- Sebastian Fabijański oraz Julia Suryś zatańczyli paso doble.
- Kacper "Jasper" Porębski oraz Daria Syta musieli zmierzyć się z cha cha cha.
- Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz zaprezentowali quickstepa.
- Paulina Gałązka oraz Michał Bartkiewicz pokazali rumbę.
- Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska trafili na cha cha cha.
- Magdalena Boczarska oraz Jacek Jeschke zatańczyli foxtrota.
Tabela wyników po odcinku z 26.04.2026:
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zdobyli 40 + 4 + 80 = 124
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś zgromadzili 40 + 6 + 77 = 123
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz uzyskali 40 + 5 + 74 = 119
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wywalczyli 37 + 3 + 78 = 118
- Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta zapisali 35 + 2 + 69 = 106
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska otrzymali 33 + 1 + 57 = 91
Sumaryczne głosy sędziów oraz telewidzów przesądziły o ostatecznym werdykcie, na mocy którego z programem bezpowrotnie pożegnali się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.