Znamy półfinalistów 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Z programem pożegnał się znany influencer

Innowacje w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Lista uczestników

Od samego początku osiemnasty sezon "Tańca z Gwiazdami" promowano jako format pełen nowości i telewizja Polsat rzeczywiście zrealizowała te obietnice, przygotowując dla widzów i tancerzy mnóstwo zaskakujących zadań. Uczestnicy musieli już odnaleźć się w tematyce związanej z influencerami, a także zatańczyć układy nawiązujące do ich ukrytych słabości, znanych jako „guilty pleasure”.

Oto duety walczące o miejsce w półfinale:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański oraz Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka oraz Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski oraz Daria Syta

Para numer 9 – Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz

Para numer 12 – Magdalena Boczarska oraz Jacek Jeschke

Z tanecznym show pożegnali się dotychczas:

7. miejsce zajęli Izabella Miko i Albert Kosiński

8. miejsce przypadło Kamilowi Nożyńskiemu i Izabeli Skierskiej

=9. miejsce ex aequo zajęli Mateusz Pawłowski z Klaudią Rąbą

=9. miejsce wytańczyli również Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

11. miejsce zajęli Emilia Komarnicka oraz Stefano Terrazzino

12. miejsce zajęli Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Sonda Oglądasz nową edycję show "Taniec z Gwiazdami"? TAK NIE

Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami". Zmiana w jury i wyniki z 26 kwietnia 2026 roku

Ósmy odcinek osiemnastej edycji dostarczył gigantycznych emocji, głównie ze względu na zaskakujące modyfikacje i zupełnie świeże reguły gry. Za panelem jurorskim nastąpiła roszada, ponieważ miejsce Ewy Kasprzyk zajęła niespodziewanie Agata Kulesza. Największym wyzwaniem dla gwiazd okazała się jednak improwizacja w stylu wolnym, gdzie uczestnicy musieli błyskawicznie dobrać kreacje i zatańczyć do utworu poznanego dopiero na żywo na parkiecie.

Punktacja z ubiegłego tygodnia prezentowała się następująco:

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz/Jacek Jeschke zgromadzili 80 punktów.

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska/Hanna Żudziewicz zdobyli 78 punktów;

Sebastian Fabijański i Daria Syta/Julia Suryś otrzymali 77 punktów;

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke/Michał Bartkiewicz wywalczyli 74 punkty;

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś/Daria Syta zapisali na koncie 69 punktów;

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz/Magdalena Tarnowska uzyskali 57 punktów.

Style wylosowane w ramach improwizacji:

Sebastian Fabijański oraz Julia Suryś zatańczyli paso doble.

Kacper "Jasper" Porębski oraz Daria Syta musieli zmierzyć się z cha cha cha.

Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz zaprezentowali quickstepa.

Paulina Gałązka oraz Michał Bartkiewicz pokazali rumbę.

Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska trafili na cha cha cha.

Magdalena Boczarska oraz Jacek Jeschke zatańczyli foxtrota.

Tabela wyników po odcinku z 26.04.2026:

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zdobyli 40 + 4 + 80 = 124

Sebastian Fabijański i Julia Suryś zgromadzili 40 + 6 + 77 = 123

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz uzyskali 40 + 5 + 74 = 119

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wywalczyli 37 + 3 + 78 = 118

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta zapisali 35 + 2 + 69 = 106

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska otrzymali 33 + 1 + 57 = 91

Sumaryczne głosy sędziów oraz telewidzów przesądziły o ostatecznym werdykcie, na mocy którego z programem bezpowrotnie pożegnali się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.

Prawda o Fabijańskim ujrzała światło dzienne.