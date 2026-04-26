Znamy półfinalistów 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Z programem pożegnał się znany influencer

Paula Dąbrowska
2026-04-26 22:32

Walka o Kryształową Kulę w 18. odsłonie "Tańca z Gwiazdami" wchodzi w kluczowy etap. W ósmym odcinku na telewizyjnym parkiecie zaprezentowało się wyłącznie sześć duetów, które stanęły przed niespodziewanymi zadaniami oraz musiały zmierzyć się z werdyktem nowej jurorki. Przekonajcie się, kto 26 kwietnia 2026 roku musiał opuścić show, a komu wciąż przysługuje szansa na główną wygraną.

Taniec z Gwiazdami 18
Innowacje w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Lista uczestników

Od samego początku osiemnasty sezon "Tańca z Gwiazdami" promowano jako format pełen nowości i telewizja Polsat rzeczywiście zrealizowała te obietnice, przygotowując dla widzów i tancerzy mnóstwo zaskakujących zadań. Uczestnicy musieli już odnaleźć się w tematyce związanej z influencerami, a także zatańczyć układy nawiązujące do ich ukrytych słabości, znanych jako „guilty pleasure”.

Oto duety walczące o miejsce w półfinale:

  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański oraz Julia Suryś
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka oraz Michał Bartkiewicz
  • Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski oraz Daria Syta
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10 – Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska oraz Jacek Jeschke

Z tanecznym show pożegnali się dotychczas:

  • 7. miejsce zajęli Izabella Miko i Albert Kosiński
  • 8. miejsce przypadło Kamilowi Nożyńskiemu i Izabeli Skierskiej
  • =9. miejsce ex aequo zajęli Mateusz Pawłowski z Klaudią Rąbą
  • =9. miejsce wytańczyli również Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
  • 11. miejsce zajęli Emilia Komarnicka oraz Stefano Terrazzino
  • 12. miejsce zajęli Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami". Zmiana w jury i wyniki z 26 kwietnia 2026 roku

Ósmy odcinek osiemnastej edycji dostarczył gigantycznych emocji, głównie ze względu na zaskakujące modyfikacje i zupełnie świeże reguły gry. Za panelem jurorskim nastąpiła roszada, ponieważ miejsce Ewy Kasprzyk zajęła niespodziewanie Agata Kulesza. Największym wyzwaniem dla gwiazd okazała się jednak improwizacja w stylu wolnym, gdzie uczestnicy musieli błyskawicznie dobrać kreacje i zatańczyć do utworu poznanego dopiero na żywo na parkiecie.

Punktacja z ubiegłego tygodnia prezentowała się następująco:

  • Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz/Jacek Jeschke zgromadzili 80 punktów.
  • Gamou Fall i Magdalena Tarnowska/Hanna Żudziewicz zdobyli 78 punktów;
  • Sebastian Fabijański i Daria Syta/Julia Suryś otrzymali 77 punktów;
  • Paulina Gałązka i Jacek Jeschke/Michał Bartkiewicz wywalczyli 74 punkty;
  • Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś/Daria Syta zapisali na koncie 69 punktów;
  • Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz/Magdalena Tarnowska uzyskali 57 punktów.

Style wylosowane w ramach improwizacji:

  • Sebastian Fabijański oraz Julia Suryś zatańczyli paso doble.
  • Kacper "Jasper" Porębski oraz Daria Syta musieli zmierzyć się z cha cha cha.
  • Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz zaprezentowali quickstepa.
  • Paulina Gałązka oraz Michał Bartkiewicz pokazali rumbę.
  • Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska trafili na cha cha cha.
  • Magdalena Boczarska oraz Jacek Jeschke zatańczyli foxtrota.

Tabela wyników po odcinku z 26.04.2026:

  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zdobyli 40 + 4 + 80 = 124
  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś zgromadzili 40 + 6 + 77 = 123
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz uzyskali 40 + 5 + 74 = 119
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wywalczyli 37 + 3 + 78 = 118
  • Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta zapisali 35 + 2 + 69 = 106
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska otrzymali 33 + 1 + 57 = 91

Sumaryczne głosy sędziów oraz telewidzów przesądziły o ostatecznym werdykcie, na mocy którego z programem bezpowrotnie pożegnali się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.

Prawda o Fabijańskim ujrzała światło dzienne.
