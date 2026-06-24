Ewa Kasprzyk oficjalnie żegna się z "Tańcem z Gwiazdami". Fani już wytypowali zastępstwo

Ewa Kasprzyk znika z "Tańca z Gwiazdami"

Ewa Kasprzyk to bezsprzecznie uznana postać w polskim przemyśle filmowym i teatralnym, ceniona za wyraziste kreacje i charyzmę. Szeroka publiczność uwielbia ją zwłaszcza za role w hitach takich jak "Kogel-mogel" oraz "Kariera Nikosia Dyzmy".

Aktorka zasiadła w jury "Tańca z Gwiazdami" wiosną 2024 roku, gdy format przeszedł gruntowną metamorfozę, a skład sędziowski został niemal w całości odświeżony (była to 14. edycja show na antenie Polsatu). W opinii wielu internautów, Ewa Kasprzyk koncentrowała się podczas oceniania bardziej na aspekcie emocjonalnym i ogólnym wyrazie artystycznym, zepchnąwszy na dalszy plan kwestie czysto techniczne tańca.

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Pogłoski o odejściu aktorki pojawiały się już wcześniej, o czym informował "Super Express". Ostatecznie, 24 czerwca 2026 roku na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych opublikowano komunikat potwierdzający te doniesienia. Już wcześniej, po gościnnym występie Agaty Kuleszy w roli jurorki, wielu fanów sugerowało, że to właśnie ona powinna na stałe zająć miejsce Kasprzyk. Produkcja show jak dotąd milczy w tej sprawie.

Sonda Czy Ewa Kasprzyk była dobrą jurorką w "Tańcu z Gwiazdami"? Bardzo dobrą Dobrą Średnią Kiepską Nie mam zdania

– Dziękuje Ewie za te pięć edycji „Tańca z Gwiazdami” podczas których z pasją i ogromnym zaangażowaniem pełniła rolę jurorki. Znajomość kunsztu aktorskiego pozwoliła jej oceniać nie tylko taneczne umiejętności naszych gwiazd, ale też ogólny wyraz artystyczny ich występów. Jako jurorka zasłynęła z błyskotliwego poczucia humoru a swoimi komentarzami potrafiła rozładować każdą stresującą sytuację – powiedział Miszczak.

Decyzja o rezygnacji aktorki wprawiła część widzów w osłupienie i wywołała spory smutek. W sieci zaroiło się od spekulacji na temat potencjalnego następcy Ewy Kasprzyk. Choć najczęściej przewija się nazwisko Agaty Kuleszy, niektórzy internauci proponują... Bagiego. Zwycięzca jednej z edycji show ma jednak niewielkie szanse na angaż ze względu na rzekomy konflikt z dyrektorem programowym Polsatu, Edwardem Miszczakiem.

W mediach społecznościowych zawrzało. Wśród komentarzy internautów można przeczytać m.in.:

"Jako aktorkę bardzo ją lubię i doceniam jej cały dorobek artystyczny, natomiast jako jurorka dla mnie nie sprawdziła się i była najsłabszą z oceniających ze wszystkich edycji tego programu 😉"

"Niech będzie, że przez nadmiar obowiązków 😉 W każdym razie dobrze się stało"

Bardzo dobra decyzja 🙂 Nie pasowała Pani do tego składu."