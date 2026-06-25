Książulo wziął na ruszt produkty Skolima. Król Latino może być zaskoczony

Fenomen Książula: Kim jest Szymon Nyczke?

Szymon Nyczke, urodzony w 1996 roku, funkcjonujący w sieci pod pseudonimem Książulo, zalicza się obecnie do ścisłej czołówki polskich twórców internetowych. Swoje pierwsze kroki stawiał tworząc kanał KOLOROWYVLOG, dzięki czemu zyskał powiązania z kręgami hip-hopowymi, o czym wspominały między innymi Doda czy Smolasty. Prawdziwy rozgłos zyskał jednak za sprawą bezpośrednich i rzetelnych recenzji kulinarnych z różnych zakątków Polski i świata. Jego materiały na platformie YouTube przyciągają średnio dwumilionową widownię. Istotnym aspektem działalności Książula jest to, że konsekwentnie ignoruje on zaproszenia od klasycznych mediów oraz nie zgadza się na płatne współprace z lokalami gastronomicznymi.

Początkowo na jego kanale królowały budżetowe fast foody, jednak z czasem zakres testów znacznie się rozszerzył i obejmuje:

Restauracje należące do znanych osobistości, takich jak Magda Gessler, Piotr Adamczyk czy Borys Szyc.

Potrawy serwowane na jarmarkach oraz podczas dużych imprez plenerowych.

Dania z kart najdroższych światowych hoteli.

Porównania produktów z ekstremalnie różnych półek cenowych, w tym na przykład pizzy wycenionej na 8 tysięcy złotych.

Oceny wystawiane przez Książula mają ogromny wpływ na polską branżę gastronomiczną. Pozytywne słowa potrafią wygenerować potężne kolejki przed wejściem, podczas gdy negatywna opinia bywa powodem drastycznego spadku liczby gości.

W życiu prywatnym od dłuższego czasu tworzy udany związek z Martą. Niedawno para chwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z urlopu spędzonego w Tajlandii. Nie mają dzieci, ale wychowują psy. Z relacji serwisu Vox FM wynika, że influencer jest w trakcie wykańczania swojego wymarzonego domu.

Książulo ocenia jedzenie od Skolima. Co znalazło się na ruszcie?

Książulo chętnie bierze pod lupę niestandardowe artykuły spożywcze – jak przypomina Eska, swego czasu testował już dania firmowane przez Roberta Makłowicza. W końcu przyszła kolej na produkty Króla Latino. Nie tak dawno Skolim zaprezentował światu specjalną linię wyrobów mięsnych, stworzoną w kooperacji z przedsiębiorstwem JBB Bałdyga. W asortymencie znalazły się:

Kiełbasy,

Parówki,

Cienkie kiełbaski.

Widzowie gremialnie domagali się od Książula, aby to właśnie te wędliny poddał swojej ocenie. Ich prośby zostały wysłuchane. W najświeższym wideo na kanale, youtuber zaopatrzył się w mięso, na którym widnieje nazwisko Skolima, a następnie wrzucił je na przenośny grill. Analizując koszty, Książulo stwierdził, że ceny oscylują w granicach typowych marek dostępnych w dyskontach. A jak wypadł test smaku?

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- Kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobiona, wędzona, parzona, mięso wieprzowe 81%. To taka chyba zwykła marketówka, żaden kraft - czytał Skolim.

W taki oto sposób zrecenzowana została parówka.

- Zwykła parówka, nie różni się niczym i nie jest obleśna - powiedział Książulo.

Później nadszedł moment na degustację kiełbas i mniejszych kiełbasek. Gdy mięso nabrało temperatury na ruszcie, influencer przeciął je na pół, aby zaprezentować widzom wnętrze.

- Jakbyś mi powiedział, że to jest zwykły Pikok, czy Kraina Wędlin z Biedry, zwykła, najprostsza Śląska, uwierzyłbym w to, smakuje totalnie zwyczajnie. Totalnie jak kiełbasa marketowa, jest też dosyć miękka w środku, dosyć mocno rozdrobniona. Taka się wydaje nieszkodliwa, z keczupem, z musztardą. Klasyczny polski grill, tak bym powiedział, bez żadnych kraftowych wymysłów - powiedział Skolim.

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Nieco lepsze noty zebrała natomiast wersja kiełbasy wzbogacona o dodatek sera.

- Pachnie serem. Normalnie daje serem. Ona bardzo jest serowa. Mam wrażenie jakby do kiełbasy ktoś jakiegoś Hochlanda napakował, po prostu utopionego sera. Lubię ser, lubię kiełbasę, siedzi mi to jako ciekawostka. Chyba też tak - powiedział Książulo.

Twórca podsumował, że smak kiełbasek przypominał mu twór będący krzyżówką tradycyjnej kiełbasy z parówką. Dodał również, że najchętniej z całej oferty wróciłby do wariantu serowego, który przypadł mu do gustu.