Mama Qczaja zdradza bolesną prawdę o przeszłości syna. Tego o nim nie wiedzieliśmy

Kim jest Daniel Qczaj Kuczaj?

Daniel Qczaj Kuczaj ma 39 lat, pochodzi z Podhala i zbudował swoją popularność jako energetyczny motywator oraz trener fitness, często określający się mianem „góralskiego harpagona”. Jego droga do sławy nie była łatwa – jako szesnastolatek przeniósł się do stolicy, gdzie zdobywał doświadczenie jako fryzjer i występował w teatrze Buffo. Zyskał rzesze fanów dzięki połączeniu aktywności fizycznej z charakterystycznym, bezkompromisowym humorem. Największym echem odbiły się jednak jego szczere i bolesne wyznania dotyczące przeszłości. Trener publicznie opowiedział o wychowywaniu się w rodzinie z problemem alkoholowym, a także o tym, że padł ofiarą pedofilii. Kuczaj przyznał się do walki z potężnym uzależnieniem od narkotyków oraz alkoholu, co doprowadziło go nawet do próby samobójczej. Obecnie żyje w trzeźwości, otwarcie mówi o swoim homoseksualizmie i regularnie korzysta z psychoterapii, by uporać się z demonami przeszłości.

Trudne dzieciństwo Qczaja i powrót matki z USA

Gdy Qczaj był jeszcze małym chłopcem, jego matka zdecydowała się na emigrację do Stanów Zjednoczonych, by poprawić sytuację finansową rodziny. Kobieta w rozmowie z serwisem Kozaczek wyjawiła, co ostatecznie zmusiło ją do powrotu do kraju.

- Wróciłam, bo po prostu tam byłam połowę swojego życia z moimi dziećmi a w tym momencie tak wyszło, że wróciłam do mojego dziecka, do mojego syna który miał ciężki czas i było bardzo źle i musiałam - opowiadała mama Qczaja.

Sonda Lubisz Qczaja? Tak, uwielbiam go! Nie jestem fanem jego osoby...

Wyjazd nastąpił, kiedy Daniel Kuczaj miał zaledwie 13 lat, a towarzyszył jej w nim ówczesny partner. Pomimo odległości, matka pilnie śledziła poczynania syna, pękając z dumy zwłaszcza podczas jego występów teatralnych, którymi chwali się do dzisiaj.

W wywiadzie kobieta przyznała, że widziała ból swojego syna, podkreślając jednocześnie, że zawsze był on szczery w kwestii swoich przeżyć. Nigdy nie zatajał faktów dotyczących nałogu ani dramatycznych realiów przemocy domowej.

- Dzieci też no były, były nieraz no jakby nie było zawsze jakoś tak, ale psychicznie no było różnie no. Jeżeli jest alkohol to jest, co można powiedzieć. Ja się na przykład boję alkoholu - powiedziała mama Qczaja dla Kozaczka.

Qczaj poprosił matkę o ważną rzecz

W trakcie wspomnianego podcastu, matka Qczaja zdradziła, że na znak solidarności z synem zrezygnowała ze spożywania alkoholu. Zrobiła to, by ułatwić mu drogę do trzeźwości. Przez długi czas dręczyło ją poczucie winy, że to jej wyjazd za ocean przyczynił się do problemów, z którymi musiał mierzyć się Daniel.

- Pewne rzeczy nawet mnie Daniel kiedyś o to poprosił, żeby zaczęła chodzić, tak. Ja się go zapytam, jak ci pomóc, a on mi powiedział otwarcie, mi powiedział: idź na terapię - powiedziała mama Qczaja dla Kozaczka.

Zaznaczyła przy tym, że zależało mu przede wszystkim na tym, by zadbała również o swój własny dobrostan psychiczny i zawalczyła o lepsze życie dla samej siebie.

Tak matka dowiedziała się o orientacji Qczaja

Daniel Qczaj nigdy nie krył swojej tożsamości, będąc dumnym i zdeklarowanym gejem. Jego droga do coming outu była jednak pełna wybojów i trudności. Matka trenera w wywiadzie dla Kozaczka ujawniła wstrząsające kulisy tego, jak dotarła do niej ta wiadomość.

- Wiedziałam wcześniej, ale ja się też dowiedziałam bardzo w niefajny sposób. Moja świętej pamięci teściowa przez telefon po prostu wydarła się... Ja byłam w Stanach, mój syn był w Polsce (...) ona wykrzyczała do telefonu po prostu: twój syn to p***ł. (...) Słyszałam, jak płacze, ja po prostu mu powiedziałam: nie płacz, ja wiem o tym, kocham cię takiego, jakim jesteś - powiedziała mama Qczaja.

31

Szczerość Qczaja, zarówno w kwestii homoseksualizmu, jak i publicznego rozliczania się z rodzinnymi traumami czy uzależnieniami, miała swoją cenę. Otwartość doprowadziła do poważnego pęknięcia w relacjach z bliskimi, a niektórzy członkowie rodziny całkowicie zerwali z nim kontakt, zachowując się tak, jakby Daniel nigdy nie istniał.