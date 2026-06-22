Michał Szpak szczerze o swoich obawach. Zaskakujące słowa wokalisty przed kamerami

Kariera Michała Szpaka od programu X Factor po Eurowizję

Kariera tego charyzmatycznego twórcy muzyki łączącej pop i rock nabrała ogromnego tempa kilkanaście lat temu. Szeroka publiczność w całym kraju poznała jego talent w 2011 roku dzięki zajęciu drugiej pozycji w debiutanckiej odsłonie formatu „X Factor”.

Pięć lat później artysta postanowił spróbować swoich sił w walce o reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej z piosenką „Color of Your Life”. Mimo że eksperci i fani zakładali bezapelacyjne zwycięstwo Margaret z utworem „Cool Me Down”, to właśnie on zdobył największe uznanie widzów i poleciał do Sztokholmu. Podczas finału Eurowizji uplasował się ostatecznie na ósmej pozycji, zyskując ogromne poparcie publiczności przy jednoczesnym braku entuzjazmu ze strony jurorów. Piosenkarz jest również stałym elementem składu oceniającego w show „The Voice of Poland”. Dotychczas dwukrotnie doprowadził swoich podopiecznych do ostatecznego triumfu, a sztuka ta udała się Marcie Gałuszewskiej i Krystianowi Ochmanowi. Kiedy nie udawało mu się wygrać, prowadzony przez niego wokalista zawsze plasował się tuż za zwycięzcą.

Oprócz samej twórczości wokalnej ogromne emocje wzbudza również unikalny wizerunek artysty. Piosenkarz wyraźnie inspiruje się stylem glam rocka z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, co manifestuje poprzez noszenie ekstrawaganckich kreacji, nakładanie wyrazistego makijażu i malowanie paznokci.

Michał Szpak: "Wbrew pozorom jestem bardzo konserwatywny"

Michał Szpak o swojej przyszłości. Czego boi się artysta?

Gwiazdor polskiej sceny wielokrotnie udowodnił już brak oporów przed głośnym wyrażaniem własnego zdania. Artysta otwarcie przyznaje brak jakiegokolwiek wstydu w kwestii prezentowania swoich przekonań na rozmaite tematy. W trakcie wywiadu udzielonego portalowi Kozaczek padło pytanie dotyczące zabezpieczenia finansowego na starość i szeroko pojętych świadczeń emerytalnych dla twórców. Piosenkarz skierował jednak dyskusję na znacznie szersze tory, ujawniając swoje największe wewnętrzne obawy.

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- Ja nie wiem, czy jestem spokojny o przyszłość całego świata, co dopiero o swoją przyszłość. W związku z tym, chrońmy siebie i chrońmy przede wszystkim to, co dzieje się wokół nas i planety, żeby nie było destrukcji, zanim my będziemy starzy po prostu - powiedział Szpak.

Taka reakcja z pewnością wprawiła w osłupienie zarówno prowadzącą wywiad dziennikarkę, jak i rzeszę oddanych wielbicieli. Znany ze scenicznej charyzmy piosenkarz dotychczas niezwykle rzadko zabierał głos w dyskusjach na temat ochrony środowiska. Powyższa wypowiedź dobitnie pokazuje jednak ogromne znaczenie kwestii ekologicznych w jego codziennym życiu.