Ola Tomala z „Love Island” ujawniła imię córki. Internauci dowiedzieli się po burzy o baby shower

Przeszłość Oli Tomali z „Love Island” i przyjaźń z Marianną Schreiber

Celebrytka zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w czwartej oraz siódmej odsłonie programu „Love Island”, a na początku 2025 roku widzowie zobaczyli ją w „Królowej przetrwania”. Była tancerka spełnia się zawodowo jako instruktorka jeździectwa oraz trenerka mentalna i chętnie dzieli się życiem w internecie. Gwiazda stanowczo ukrywa jednak tożsamość swojego partnera. Media wielokrotnie opisywały jej zażyłą relację z Marianną Schreiber. Kobiety pomimo odmiennych poglądów utrzymują świetny kontakt, a znana aktywistka jako jedna z pierwszych usłyszała radosną nowinę o ciąży znajomej.

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Burza po baby shower Oli Tomali z „Królowej przetrwania”

Na początku czerwca 2026 roku celebrytka zorganizowała huczne przyjęcie przed narodzinami wyczekiwanej dziewczynki. Droga do macierzyństwa była w jej przypadku pełna komplikacji, ponieważ influencerka od dawna walczy z zespołem policystycznych jajników. Przed obecną ciążą kobieta doświadczyła nieudanych prób in vitro oraz bolesnych poronień.

Gwiazda obiecała ujawnienie imienia dziecka podczas przyjęcia, ale ostatecznie postanowiła dawkować te informacje. Taka postawa wywołała w sieci ogromne oburzenie i falę niezwykle złośliwych komentarzy. W obronie matki natychmiast stanęła Marianna Schreiber. Kobieta potępiła to zachowanie, domagając się szacunku dla ciężarnej przyjaciółki.

Ola Tomala ujawnia imię córki. Jak nazwie dziecko?

Celebrytka celowo budowała napięcie w internecie, ale ostatecznie oficjalnie przekazała radosną wieść na swoim profilu. Dziewczynka otrzyma bardzo klasyczne imię Sofia. Wybór ten nie był przypadkowy i wiąże się z konkretną sytuacją z przeszłości.

- Kiedy byłam w drugiej ciąży, jechaliśmy nad morze. Droga nam się dłużyła i w aplikacji, zaczęliśmy przeglądać imiona. Co nam się podoba a co nie. I w zasadzie jak przeczytałam Sofia spojrzeliśmy na siebie i już wiedzieliśmy, że to będzie to imię - powiedziała Tomala.