Jan Tomaszewski wściekły na władze FIFA. Były bramkarz ostro o nowym przepisie podczas turnieju

Nowa regulacja nałożona przez organizatorów, która nakazuje usuwać graczy z boiska za ukrywanie ust, budzi olbrzymie kontrowersje w świecie sportu i realnie zmienia przebieg spotkań .

. Jan Tomaszewski w bardzo ostrych słowach ocenił autorów tych zmian, wprost nazywając ich idiotami i oskarżając o niszczenie kluczowych aspektów komunikacji na boisku.

Były reprezentant Polski uważa budowanie nowych zasad za tworzenie piłkarskiego państwa policyjnego, prezentując przy okazji prześmiewcze i absurdalne pomysły na kolejne kary.

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Jan Tomaszewski krytykuje decyzje FIFA. Były bramkarz uderza w nowy przepis

Rozgrywki grupowe tegorocznego czempionatu dostarczają wielu wrażeń, jednak zdaniem dawnego reprezentanta kraju ta radość z gry jest zabijana przez niezrozumiałe decyzje zarządu. Znany polski golkiper odniósł się do mocno dyskutowanego przepisu, na mocy którego gracze są karani wyrzuceniem z murawy za próbę ukrycia ruchu warg przed przeciwnikami.

„To, że idioci z FIFA i UEFA wprowadzili pewne przepisy i sankcje, psuje gorącą atmosferę. Oni powinni zostać wykluczeni ze środowiska piłkarskiego” - przyznał bez ogródek Jan Tomaszewski.

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Słynny medalista mistrzostw świata przypomina, że przekazywanie sobie uwag na murawie jest kluczowym elementem rywalizacji. Uczestnicy meczu stale komunikują się przed wykonaniem rzutów wolnych czy rożnych, żeby odpowiednio przygotować strategię bez demaskowania jej przed rywalami.

„FIFA zabawiła się w piłkarskie państwo policyjne, w którym wszystko musi wiedzieć. A ci idioci nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak plan taktyczny. Zawodnik podchodzi i mówi: »przebiegnij tutaj, zagraj mi piłkę«. To jest sól futbolu” - zauważył ostro piłkarski ekspert.

Były bramkarz kpi z władz federacji. Jan Tomaszewski rzuca absurdalnymi pomysłami

Znany ze swoich bardzo dosadnych opinii weteran boisk postanowił w ironiczny sposób ukazać bezsensowność działań światowej centrali. Zaproponował on z uśmiechem wprowadzenie następnych zakazów, które w jego opinii świetnie pasowałyby do logiki reprezentowanej przez najważniejszych działaczy.

„Mam dla tych idiotów dwie propozycje. Pierwsza: prawie 100% mężczyzn na świecie zakrywa genitalia. Może powinni ukarać wszystkich, oprócz naturystów, czerwoną kartką?” - ironizował stanowczo Jan Tomaszewski.

Kolejna rzucona przez niego anegdota dotyczy uderzeń z jedenastego metra, co zdaniem byłego gracza jest naturalnym polem do zastosowania nowej doktryny. Podczas wykonywania rzutu karnego napastnik wielokrotnie próbuje zmylić osobę stojącą między słupkami, co przecież również wpisuje się w ramy zaplanowanej taktyki.

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„Przy rzucie karnym zawodnik oszukuje bramkarza, robiąc zwody. To też taktyka. Proponuję, żeby nie wolno było robić żadnych naskoków i przeskoków. Co więcej, strzelający powinien powiedzieć bramkarzowi, w który róg zamierza uderzyć, bo inaczej jest to oszustwo” - skwitował mocno dawny gwiazdor.

Polski ekspert gorąco liczy na to, że ta niezrozumiała zmiana w regulaminie zostanie szybko wycofana. Jego zdaniem obecna sytuacja całkowicie rujnuje piękno dyscypliny i wprowadza totalny zamęt wśród sportowców, którzy zupełnie nie wiedzą, na co mogą sobie pozwolić podczas rywalizacji.