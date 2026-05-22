Finał Hotelu Paradise 12 bez wielkiej imprezy. Zwycięzcy podzielili uczestników

Zwycięzcy finału Hotelu Paradise 12 zgarniają główną nagrodę

Finał dwunastego sezonu „Hotelu Paradise” dobiegł końca. Głównymi triumfatorami zostali Dominika oraz Marcel. Zwycięska para pomyślnie przeszła finałową Ścieżkę Lojalności i sprawiedliwie podzieliła główną pulę dwustu tysięcy złotych, co zapewniło im po sto tysięcy na głowę.

Pełne zestawienie osób, które zamieszkały w rajskiej willi dwunastej edycji show:

1. Andrzej Banaszak;

2. Magda Biegalska;

3. Dominika Leśniewska;

4. Marcel Machciński;

5. Krystian Piotrak;

6. Zuzanna Małaj;

7. Oliwia Lisowska;

8. Denis Wadziński;

9. Roksana Wiecko;

10. Bartosz Wierzbicki;

11. Weronika Dżugan;

12. Tobiasz Bęben;

13. Darek Goliński;

14. Marta Szczygieł;

15. Martyna „Angel” Staniszewska;

16. Weronika Plichaty;

17. Maksymilian Szmeruk;

18. Mateusz Kryk;

19. Tymoteusz Szymirski–Kowalski;

20. Paulina Sarbinowska;

21. Kamila Kusy.

Rusza Hotel Paradise 12

Marcel i uczestnicy Hotelu Paradise 12 organizują streama. Dominika spędza wieczór z Oliwką

Większość triumfatorów show w minionych latach chętnie inicjowała wspólne seanse ostatniego odcinka. Tradycją stało się wynajmowanie przestronnego lokalu z cateringiem, gdzie cała ekipa mogła celebrować zakończenie przygody. Wszelkie dawne spory zazwyczaj schodziły wówczas na dalszy plan. Fani formatu byli przekonani, że dwunasta odsłona nie będzie wyjątkiem, dlatego spotkało ich ogromne zaskoczenie.

Już w godzinach porannych Marcel poinformował, że zorganizuje na swoim kanale Kick wirtualne śledzenie finałowych losów „Hotelu Paradise 12”. W streamie wzięli udział:

Magda,

Zuzia wraz z Krystianem,

Roksana,

Marta,

oraz Kamila.

Zgromadzeni na internetowej transmisji uczestnicy wspólnie analizowali wielki finał telewizyjnego show i wybiórczo reagowali na wiadomości od fanów. W trakcie trwania relacji na żywo skrupulatnie przemilczano powody braku hucznej imprezy, a także zignorowano pytania o nieobecność Dominiki. Ujęcia z tego wydarzenia udostępniono w formie specjalnej galerii.

Szybko wyszło na jaw, że zwyciężczyni celebrowała ten wyjątkowy wieczór wyłącznie w towarzystwie Oliwki. Dziewczyny zaznaczyły wprost, że spędzają ten czas we dwójkę, ponieważ „mogą na siebie liczyć”.

Martyna tłumaczy brak imprezy finalistów Hotelu Paradise 12. Zaskakujące fakty po programie

Zaintrygowani internauci nieustannie zasypywali dawnych obozowiczów gradem pytań o przyczyny zrezygnowania z oficjalnego spotkania. Zdecydowana większość celebrytów unikała niewygodnych dyskusji. Ostatecznie wątpliwości fanów zdecydowała się rozwiać Martyna.

- Mieszkam na Mazurach, reszta też daleko, więc nie każdy miał czas w tygodniu. Zresztą na początku nie zapowiadało się, aby finał był zorganizowany przez finałową parę. Ja jednak muszę wcześniej wiedzieć o takich rzeczach - podsumowała Martyna.

Przy okazji wyjaśniło się, że zaledwie siedem dni wcześniej obsada zebrała się na planie zdjęciowym, by zrealizować specjalny epizod z SuperPandorą. Dla wielu osób stanowiło to pierwszą fizyczną konfrontację od momentu pożegnania z egzotyczną Tajlandią.

