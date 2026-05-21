Finałowa Superpandora "Hotelu Paradise 12". Kto z kim przetrwał po powrocie z Tajlandii?

Paula Dąbrowska
2026-05-21 22:18

Specjalny odcinek "Hotelu Paradise 12", znany pod nazwą SuperPandora, trafił wyłącznie na platformę Player, stanowiąc swoiste podsumowanie po miesiącach od nagrań. Bohaterowie telewizyjnego hitu zasiedli naprzeciwko siebie jeszcze przed oficjalnym finałem, by odpowiedzieć na ostre pytania od widzów i współlokatorów z tajskiej willi. Nie zabrakło wielkich zaskoczeń i trudnych konfrontacji. Fani formatu w końcu dowiedzieli się, jak potoczyły się losy Marcela i Dominiki, dlaczego Andrzej i Magda drą ze sobą koty oraz co dokładnie połączyło Krystiana i Zuzię po powrocie do Polski.

Roksana z "Hotelu Paradise 12" o swoich trudnych początkach i relacji z Mateuszem

Widzom pokazano urywki, na których widać było przygnębioną dziewczynę, bardzo przeżywającą odtrącenie.

- Na początku nie było łatwo w programie. Potem było prościej. Podłapałam kontakt z Madzią. Było super – powiedziała Roksana.

Oboje zgodnie odparli, że szczerze ją polubili. Widząc smutek dziewczyny, zdecydowali się otoczyć ją niezbędną opieką.

Uczestniczka wyznała, że panowie w willi zupełnie ją bagatelizowali przez metrykę. Dziś bardzo żałuje, że w ogóle zdradziła im, ile ma lat.

- Jestem diwą tego sezonu – powiedziała Roksana.

Inna osoba w grupie, rzekomo Oliwka opierająca się na prywatnej korespondencji, wysunęła zarzut o manipulację ze strony Magdy. Ten argument natychmiast wywołał oburzenie u zapytanej uczestniczki, która przypomniała wszystkim, że zawdzięcza koleżance zdobycie ważnego immunitetu.

- Jest dużo sytuacji, gdzie Roksana obiera na Instagramie taką opinię, jaką ktoś jej sugeruje jak widownia – powiedziała Oliwka.

Zaskoczeniem okazał się fakt, że po powrocie do kraju Roksana spotyka się z Mateuszem.

- Trzy razy się zastanawiałam czy napisać. A mama poleciła, że co mi szkodzi. I napisałam – powiedziała Roksana.

Zwycięzcy "Hotelu Paradise 12". Dominika i Marcel nie kontynuują relacji

Para zgarnęła główną wygraną sezonu. Obserwatorzy dopytywali, czy wywalczone pieniądze zostały już przez nich wydane.

- Nigdy wcześniej nie wygrało się programu. Nie wydałem jeszcze swoich pieniędzy – powiedział Marcel.

Dziewczyna dokładnie zaplanowała inwestycję, ale pieniądze ciągle leżą bezpiecznie na jej osobistym koncie.

Jak się ostatecznie okazało, telewizyjni zwycięzcy nie tworzą już dzisiaj romantycznego związku.

- Główny powód to taki, że po programie zostałem w Tajlandii. Spędziłem tam dwa miesiące i to nam nie pomogło. Mieliśmy też inne priorytety. Ja postawiłem na piłkę, Dominika na swoje sprawy – powiedział Marcel.

Po finale podjęli próbę i dużo konwersowali, lecz szybko pokonał ich fizyczny dystans. Dziś on randkuje z nową kobietą, a ona również widuje się z nowym partnerem.

Krystian i Zuzia z "Hotelu Paradise 12". Romantyczne wyznania po finale

Widzowie dopytywali o losy tej dwójki. Ostatecznie potwierdzono, że oboje niezmiennie trwają w szczęśliwym związku.

- Kocham cię – powiedział Krystian do Zuzi.

Poruszona dziewczyna krótko odparła »ja też«. Zakochani przedstawili się już części bliskich, a niedługo wybierają się wspólnie na imprezę weselną.

- Poznamy swoje rodziny – śmiał się Krystian.

Oliwia po "Hotelu Paradise 12". Relacja z Denisem i ostra konfrontacja z Mateuszem

Dziewczyna wprost wyznała, że koniec show przyniósł u niej potężne przebodźcowanie. Podkreśliła jednak, że stale utrzymuje kontakt koleżeński z Denisem.

Wyszło na jaw, że spór z Mateuszem wciąż trwa. Mężczyzna obawiał się odrzucenia przez plotki. Wtedy dziewczynie gwałtownie puściły wszelkie nerwy.

- Kiedy ja kłamałam? […] Stawiałam granice. Przekraczałeś je – powiedział Mateusz.

Bohater tłumaczył, że koleżanka kompletnie ignorowała określone ramy. Zebrani na sali nie kryli potężnego niesmaku taką postawą.

Magda i Andrzej z "Hotelu Paradise 12". Gorzkie słowa o taktyce na dojście do finału

Fani długo zgadywali, jak wyglądają losy tej pary. Szybki rzut oka na ich profile sugerował, że w relacji dawnych partnerów panuje mocno wroga atmosfera.

- Nie chcę wdawać się w szczegóły, nie jesteśmy razem. Jesteśmy odmiennymi ludźmi. Szanuję Madzię jako kobietę, ale żyjemy na innych falach. Na początku była presja z połączeniem. Wybrałem kobietę najbliżej swojego wieku. Gdybym mógł zacząć od nowa, to niestety bym zmienił parę. W zależy od sytuacji. Przed wejściem Zuzi na Oliwkę […] Z każdym dniem czułem się tłamszony i przesuwałem swoje granice. Żałuję tego […] Stwierdziłem, że i tak tutaj nie zbuduję relacji – powiedział Andrzej.

Dziewczyna ruszyła do ataku. Jej zdaniem chłopak grał tylko o finał.

- Moja była skontaktowała się z Magdą, jak byłem w programie – powiedział Andrzej.

Bohaterka potwierdziła brak wstępnego paktu. Mimo to oboje i tak świadomie postanowili grać pod przetrwanie.

- Ale nie zachowałem się jak Magda – powiedział Andrzej.

Rozmówczyni ucięła to od razu.

- Ale tej pary nie zmieniłeś, żeby zajść jak najdalej. Czyli tak samo grałeś, ale nie mówiłeś wprost – podsumowała Magda.

Werka, Tobiasz i Marta z "Hotelu Paradise 12". Kto z kim utrzymuje kontakt?

Widzowie badali status tej dwójki. Przed kamerami zapowiadali świetlaną wspólną przyszłość. Szybko wyjaśniono jednak, że telewizyjny duet ostatecznie nie został parą, a ich drogi rozeszły się bezpowrotnie.

- Spotykaliśmy się po programie, ale jednak stwierdziliśmy, że to nie jest to […] Zobaczyłam, jak to wygląda w prawdziwym życiu – powiedziała Werka.

Po finale chłopak załatwił sporne tematy z Martą. Równocześnie jego niedawna wybranka randkuje z nowym facetem.

Wyszło na jaw, że ich dawna więź odżyła po bolesnym odrzuceniu z innej strony. Para spędziła czas na żywo, lecz konsekwentnie oboje milczą o obecnym kształcie swojej zażyłości.

Galeria zdjęć 88
