Finałowa Superpandora "Hotelu Paradise 12". Kto z kim przetrwał po powrocie z Tajlandii?

Roksana z "Hotelu Paradise 12" o swoich trudnych początkach i relacji z Mateuszem

Widzom pokazano urywki, na których widać było przygnębioną dziewczynę, bardzo przeżywającą odtrącenie.

- Na początku nie było łatwo w programie. Potem było prościej. Podłapałam kontakt z Madzią. Było super – powiedziała Roksana.

Oboje zgodnie odparli, że szczerze ją polubili. Widząc smutek dziewczyny, zdecydowali się otoczyć ją niezbędną opieką.

Uczestniczka wyznała, że panowie w willi zupełnie ją bagatelizowali przez metrykę. Dziś bardzo żałuje, że w ogóle zdradziła im, ile ma lat.

- Jestem diwą tego sezonu – powiedziała Roksana.

Inna osoba w grupie, rzekomo Oliwka opierająca się na prywatnej korespondencji, wysunęła zarzut o manipulację ze strony Magdy. Ten argument natychmiast wywołał oburzenie u zapytanej uczestniczki, która przypomniała wszystkim, że zawdzięcza koleżance zdobycie ważnego immunitetu.

- Jest dużo sytuacji, gdzie Roksana obiera na Instagramie taką opinię, jaką ktoś jej sugeruje jak widownia – powiedziała Oliwka.

Zaskoczeniem okazał się fakt, że po powrocie do kraju Roksana spotyka się z Mateuszem.

- Trzy razy się zastanawiałam czy napisać. A mama poleciła, że co mi szkodzi. I napisałam – powiedziała Roksana.

Rusza Hotel Paradise 12

Zwycięzcy "Hotelu Paradise 12". Dominika i Marcel nie kontynuują relacji

Para zgarnęła główną wygraną sezonu. Obserwatorzy dopytywali, czy wywalczone pieniądze zostały już przez nich wydane.

- Nigdy wcześniej nie wygrało się programu. Nie wydałem jeszcze swoich pieniędzy – powiedział Marcel.

Dziewczyna dokładnie zaplanowała inwestycję, ale pieniądze ciągle leżą bezpiecznie na jej osobistym koncie.

Jak się ostatecznie okazało, telewizyjni zwycięzcy nie tworzą już dzisiaj romantycznego związku.

- Główny powód to taki, że po programie zostałem w Tajlandii. Spędziłem tam dwa miesiące i to nam nie pomogło. Mieliśmy też inne priorytety. Ja postawiłem na piłkę, Dominika na swoje sprawy – powiedział Marcel.

Po finale podjęli próbę i dużo konwersowali, lecz szybko pokonał ich fizyczny dystans. Dziś on randkuje z nową kobietą, a ona również widuje się z nowym partnerem.

Krystian i Zuzia z "Hotelu Paradise 12". Romantyczne wyznania po finale

Widzowie dopytywali o losy tej dwójki. Ostatecznie potwierdzono, że oboje niezmiennie trwają w szczęśliwym związku.

- Kocham cię – powiedział Krystian do Zuzi.

Poruszona dziewczyna krótko odparła »ja też«. Zakochani przedstawili się już części bliskich, a niedługo wybierają się wspólnie na imprezę weselną.

- Poznamy swoje rodziny – śmiał się Krystian.

Oliwia po "Hotelu Paradise 12". Relacja z Denisem i ostra konfrontacja z Mateuszem

Dziewczyna wprost wyznała, że koniec show przyniósł u niej potężne przebodźcowanie. Podkreśliła jednak, że stale utrzymuje kontakt koleżeński z Denisem.

Wyszło na jaw, że spór z Mateuszem wciąż trwa. Mężczyzna obawiał się odrzucenia przez plotki. Wtedy dziewczynie gwałtownie puściły wszelkie nerwy.

- Kiedy ja kłamałam? […] Stawiałam granice. Przekraczałeś je – powiedział Mateusz.

Bohater tłumaczył, że koleżanka kompletnie ignorowała określone ramy. Zebrani na sali nie kryli potężnego niesmaku taką postawą.

Magda i Andrzej z "Hotelu Paradise 12". Gorzkie słowa o taktyce na dojście do finału

Fani długo zgadywali, jak wyglądają losy tej pary. Szybki rzut oka na ich profile sugerował, że w relacji dawnych partnerów panuje mocno wroga atmosfera.

- Nie chcę wdawać się w szczegóły, nie jesteśmy razem. Jesteśmy odmiennymi ludźmi. Szanuję Madzię jako kobietę, ale żyjemy na innych falach. Na początku była presja z połączeniem. Wybrałem kobietę najbliżej swojego wieku. Gdybym mógł zacząć od nowa, to niestety bym zmienił parę. W zależy od sytuacji. Przed wejściem Zuzi na Oliwkę […] Z każdym dniem czułem się tłamszony i przesuwałem swoje granice. Żałuję tego […] Stwierdziłem, że i tak tutaj nie zbuduję relacji – powiedział Andrzej.

Dziewczyna ruszyła do ataku. Jej zdaniem chłopak grał tylko o finał.

- Moja była skontaktowała się z Magdą, jak byłem w programie – powiedział Andrzej.

Bohaterka potwierdziła brak wstępnego paktu. Mimo to oboje i tak świadomie postanowili grać pod przetrwanie.

- Ale nie zachowałem się jak Magda – powiedział Andrzej.

Rozmówczyni ucięła to od razu.

- Ale tej pary nie zmieniłeś, żeby zajść jak najdalej. Czyli tak samo grałeś, ale nie mówiłeś wprost – podsumowała Magda.

Werka, Tobiasz i Marta z "Hotelu Paradise 12". Kto z kim utrzymuje kontakt?

Widzowie badali status tej dwójki. Przed kamerami zapowiadali świetlaną wspólną przyszłość. Szybko wyjaśniono jednak, że telewizyjny duet ostatecznie nie został parą, a ich drogi rozeszły się bezpowrotnie.

- Spotykaliśmy się po programie, ale jednak stwierdziliśmy, że to nie jest to […] Zobaczyłam, jak to wygląda w prawdziwym życiu – powiedziała Werka.

Po finale chłopak załatwił sporne tematy z Martą. Równocześnie jego niedawna wybranka randkuje z nowym facetem.

Wyszło na jaw, że ich dawna więź odżyła po bolesnym odrzuceniu z innej strony. Para spędziła czas na żywo, lecz konsekwentnie oboje milczą o obecnym kształcie swojej zażyłości.