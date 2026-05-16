Jak głosować na Alicję Szemplińską w finale Eurowizji 2026? ZASADY głosowania

Wielkimi krokami zbliżamy się do zwieńczenia 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. To wielki dzień dla Polski, ponieważ nasza reprezentantka, Alicja Szemplińska, ponownie wystąpi na eurowizyjnej scenie z utworem "Pray". Emocje sięgają zenitu, a fani w całym kraju zastanawiają się, jak głosować na Alicję Szemplińską w finale Eurowizji 2026. Choć zasady są jasne, jest pewna furtka, z której mogą skorzystać Polacy.

Wielki finał Eurowizji 2026 odbędzie się już w sobotę 16 maja. To właśnie wtedy na scenie po raz ostatni zaprezentują się reprezentanci 25 krajów, walcząc o prestiżowy tytuł zwycięzcy. Wśród nich jest nasza Alicja, która swoim występem zrobiła na widzach ogromne wrażenie. Wielu ekspertów i fanów uważa, że Polska ma szansę zająć w tym roku bardzo wysoką pozycję, chociaż faworytem do wygranej pozostaje reprezentant Finlandii.

Eurowizja 2026 - zasady głosowania na Polskę

Kwestia głosowania podczas finału Eurowizji 2026 budzi wiele pytań, zwłaszcza wśród polskich widzów. Jak wesprzeć Alicję Szemplińską? Podstawowa zasada konkursu jest niezmienna od lat: nie można głosować na reprezentanta swojego kraju. Oznacza to, że osoby przebywające w Polsce i korzystające z polskich numerów telefonu nie będą mogły oddać głosu na piosenkę "Pray".

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Jest jednak pewien haczyk, o którym warto wiedzieć! Głos na Alicję Szemplińską mogą oddać Polacy, którzy w dniu finału przebywają za granicą lub posiadają zagraniczny numer telefonu. Głosy mogą oddawać widzowie ze wszystkich pozostałych krajów biorących udział w konkursie, a także, co jest nowością od niedawna, z tzw. "reszty świata" za pośrednictwem platformy internetowej.

Jak głosować w finale Eurowizji 2026? [SMS, ONLINE]

Jeśli znajdujesz się poza granicami Polski, możesz wesprzeć naszą reprezentantkę na kilka sposobów. Pamiętaj, że Alicja Szemplińska z utworem "Pray" wystąpi jako 18. w kolejności.

Widzowie mogą oddawać głosy na swoich faworytów na trzy sposoby:

Wysyłając wiadomość SMS pod numer wskazany przez lokalnego nadawcę.

Głosując online przez oficjalną stronę internetową www.esc.vote.

Korzystając z dedykowanej aplikacji Eurowizji.

Jeśli chodzi o głosowanie online, konieczna będzie weryfikacja za pomocą karty płatniczej. To na jej podstawie system określa lokalizację osoby głosującej. Z kolei koszt wysłania jednej wiadomości SMS w Polsce to 4,92 zł z VAT. Warto pamiętać, że z jednej karty SIM można wysłać maksymalnie 10 SMS-ów. Czy dzięki głosom Polonii i fanów z całej Europy Alicja Szemplińska sięgnie po zwycięstwo? Przekonamy się już wkrótce.