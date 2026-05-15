Finał Eurowizji 2026. O której i gdzie oglądać występ Alicji Szemplińskiej?

Siedemdziesiąta edycja Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu upływa pod znakiem sporych kontrowersji oraz rekordowo niskiej frekwencji. Austriacka Wiener Stadthalle gości muzyków dzięki ubiegłorocznej wygranej tego kraju, jednak na scenie zaprezentują się przedstawiciele zaledwie 35 państw. Stanowi to najsłabszy wynik od przeszło dwudziestu lat. Niewielka liczba uczestników jest bezpośrednim skutkiem bojkotu imprezy przez niektóre kraje. W ramach sprzeciwu wobec udziału reprezentacji Izraela z rywalizacji wycofały się między innymi Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia oraz Słowenia.

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Finał Eurowizji 2026. Transmisja w telewizji i internecie

Zmagania w finale Eurowizji 2026 wystartują 16 maja 2026 roku dokładnie o godzinie 21:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego. Widzowie w Polsce będą mogli bez problemu śledzić całe muzyczne widowisko na żywo. Pełną transmisję z wydarzenia zaplanowała stacja TVP1, a w rolę komentatora wcieli się tradycyjnie Artur Orzech.

Fani preferujący oglądanie na smartfonach lub tabletach również nie będą rozczarowani. Europejską rywalizację z 2026 roku można śledzić w sieci za pośrednictwem dwóch legalnych kanałów: serwisu streamingowego TVP VOD oraz oficjalnego profilu Eurovision Song Contest na platformie YouTube.

Przebywający poza granicami kraju mają do dyspozycji relacje w lokalnych stacjach telewizji publicznej, o ile dany państwo brało udział w rundach półfinałowych. W razie braku takiej opcji najprostszym rozwiązaniem pozostaje darmowa transmisja na YouTube, która gwarantuje dostęp do wyników niezależnie od miejsca pobytu.

Eurowizja 2026. O której zaśpiewa Alicja Szemplińska? [KOLEJNOŚĆ STARTOWA]

Zakończenie drugiego półfinału przyniosło ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące układu występów. Poniżej prezentujemy pełną kolejność startową finałowego koncertu Eurowizji 2026:

Dania: Søren Torpegaard Lund zaprezentuje "Før vi går hjem"; Niemcy: Sarah Engels zaśpiewa "Fire"; Izrael: No’am Bettan z piosenką "Michelle"; Belgia: Essyla wykona "Dancing on the Ice"; Albania: Alis w utworze "Nân"; Grecja: Akylas zaprezentuje "Ferto"; Ukraina: Leleka z piosenką "Ridnym"; Australia: Delta Goodrem zaśpiewa "Eclipse"; Serbia: Lavina wystąpi z "Kraj mene"; Malta: Aidan wykona utwór "Bella"; Czechy: Daniel Žižka z kompozycją "Crossroads"; Bułgaria: Dara zaprezentuje się w piosence "Bangaranga"; Chorwacja: Lelek zaśpiewa "Andromeda"; Wielka Brytania: Look Mum No Computer z utworem "Eins, zwei, drei"; Francja: Monroe wykona "Regarde!"; Mołdawia: Satoshi w piosence "Viva, Moldova!"; Finlandia: Linda Lampenius oraz Pete Parkkonen zaprezentują "Liekinheitin"; Polska: Alicja Szemplińska wystąpi z utworem "Pray"; Litwa: Lion Ceccah w kompozycji "Sólo quiero más"; Szwecja: Felicia zaśpiewa "My System"; Cypr: Antigoni z utworem "Jalla"; Włochy: Sal da Vici wykona "Per sempre si"; Norwegia: Jonas Lovv zaprezentuje "Ya Ya Ya"; Rumunia: Alexandra Căpitănescu w piosence "Choke me"; Austria: Cosmó zakończy stawkę z utworem "Tanzschein".