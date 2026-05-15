Finał Eurowizji 2026. Gdzie i kiedy oglądać cały konkurs?

Skandal i bojkot podczas Eurowizji 2026

Jubileuszowa, siedemdziesiąta odsłona Konkursu Piosenki Eurowizji mija pod znakiem sporych kontrowersji oraz wyjątkowo skromnej listy uczestników. Austriacki Wiedeń, który dzięki triumfowi w poprzednim roku organizuje widowisko w słynnej hali Wiener Stadthalle, ugości w tej edycji zaledwie 35 państw, co stanowi najgorszy wynik frekwencyjny od ponad dwóch dekad. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest masowy protest części państwowych nadawców. Słowenia, Hiszpania, Islandia, Irlandia i Holandia oficjalnie zbojkotowały europejskie wydarzenie, wyrażając w ten sposób swój kategoryczny sprzeciw wobec dopuszczenia reprezentacji Izraela do muzycznej rywalizacji.

Allan Krupa szczerze o Eurowizji. "Dobre czasy Eurowizji są już za nami"

Transmisja finału Eurowizji 2026. O której w TV i online?

Wielki finał wiedeńskiej Eurowizji 2026 zaplanowano na sobotę, 16 maja 2026 roku, punktualnie o godzinie 21:00 czasu środkowoeuropejskiego. Polscy widzowie będą mogli śledzić zmagania artystów na antenie TVP1, gdzie tradycyjnie już pełną relację z konkursowych występów poprowadzi przed mikrofonem niezastąpiony Artur Orzech.

Oprócz klasycznej telewizji, przygotowano również wygodne alternatywy dla internautów. Muzyczne show będzie w całości bezpłatnie streamowane w sieci poprzez platformę TVP VOD, a także za pośrednictwem oficjalnego kanału Eurovision Song Contest w serwisie YouTube.

Osoby przebywające w tym czasie poza granicami Polski mogą szukać bezpośredniej transmisji u swoich lokalnych, publicznych nadawców – o ile dany kraj brał aktywny udział w zmaganiach. W przeciwnym razie dla każdego fana konkursu pozostaje darmowy przekaz na oficjalnym eurowizyjnym kanale YouTube.

Kolejność występów w finale Eurowizji 2026. Kiedy zaśpiewa Alicja Szemplińska?

Organizatorzy widowiska, opierając się na częściowym losowaniu oraz własnej wizji reżyserskiej, oficjalnie zatwierdzili już pełną listę startową decydującego koncertu. Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska wejdzie na wiedeńską scenę z osiemnastym numerem startowym.

Dania: Søren Torpegaard Lund z utworem "Før vi går hjem" Niemcy: Sarah Engels piosenką "Fire" Izrael: No’am Bettan i kompozycja "Michelle" Belgia: Essyla z utworem "Dancing on the Ice" Albania: Alis śpiewający "Nân" Grecja: Akylas i piosenka "Ferto" Ukraina: Leleka z kompozycją "Ridnym" Australia: Delta Goodrem wykonująca "Eclipse" Serbia: Lavina z utworem "Kraj mene" Malta: Aidan i piosenka "Bella" Czechy: Daniel Žižka z utworem "Crossroads" Bułgaria: Dara z hitem "Bangaranga" Chorwacja: Lelek śpiewający "Andromeda" Wielka Brytania: Look Mum No Computer i utwór "Eins, zwei, drei" Francja: Monroe wykonujący "Regarde!" Mołdawia: Satoshi z propozycją "Viva, Moldova!" Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen z utworem "Liekinheitin" Polska: Alicja Szemplińska śpiewająca "Pray" Litwa: Lion Ceccah z utworem "Sólo quiero más" Szwecja: Felicia i kompozycja "My System" Cypr: Antigoni wykonująca "Jalla" Włochy: Sal da Vici z hitem "Per sempre si" Norwegia: Jonas Lovv śpiewający "Ya Ya Ya" Rumunia: Alexandra Căpitănescu i "Choke me" Austria: Cosmó z piosenką "Tanzschein"