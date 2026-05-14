Odpadnięcie i powroty w Hotelu Paradise. Tobiasz nie spodziewał się takiego rozwiązania

Wyjątkowa konkurencja i 20 tysięcy złotych

Na uczestników czekała szczególna konkurencja. Musieli na jednej nodze stać na drewnie. Kto najdłużej wytrzymał - otrzymywał osobno nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Uczestnicy byli przekonani, że najwięcej szans miała mimo wszystko Oliwia, która miała najbardziej wyćwiczone nogi.

Konkurencję wygrała Magda, która do końca walczyła z Oliwią - wystała ona prawie godzinę.

- Jak zawsze się udało. Zmanifestowałam wygraną. Najbardziej cieszę się z pamiątki. Widziałam ją w witrynce w moim mieszkanku. Zbieram hotelowe fanty do domu. Jestem taka szczęśliwa - mówiła Magda.

Dziewczyna stwierdziła, że za te pieniądze chyba spełni swoje marzenie i poleci do Stanów Zjednoczonych, aby zobaczyć Nowy Jork. Planuje też ewentualnie delikatnie popełnić sobie wygląd, szczególnie twarzy.

Bartek wraca do Hotelu Paradise. Tobiasz i Werka oberwali rykoszetem

Okazało się, że do programu wróci... Bartek. Dostał w prezencie możliwość obejrzenia mieszkańców Hotelu Paradise podczas romantycznych kolacji. Nie spodziewał się tego, co będzie dalej.

- Oni są już sobą znudzeni - powiedział Bartek o Magdzie i Andrzeju.

Bartek dalej analizował liczne pary. Według niego Oliwka nie będzie zadowolona z kogoś, przez kogo nie jest w centrum uwagi. Gdy zauważył, że Roksana je sama kolację, nie ukrywał swojego zadowolenia. Stwierdził, że Marcel z Dominiką mają ze sobą najlepszy kontakt.

Okazało się, że Rajski Bóg przygotował specjalne Rajskie Rozdanie. Na krzesłach zasiedli panowie. Bartek dostał przywilej - mógł siąść na krześle dowolnego chłopaka, a wybrana przez niego osoba po prostu odpadła. Postawił na Tobiasza, który ponownie odpadł z Hotelu Paradise.

Pary na Rajskim Rozdaniu:

Bartek - Roksana

Andrzej - Magda

Krystian - Zuza

Denis - Oliwka

Marcel - Dominika i Weronika.

Marcel wybrał Dominikę i Weronika opuściła Hotel Paradise.

- Jestem z tym okej. Bez Tobiasza nie będę udawała, że stworzę z kimś relację romantyczną. Cieszę się, że was wszystkich poznałam - powiedziała Weronika.

Uczestnicy cieszą się na powrót Bartka

Dla widzów może być zaskoczeniem radość uczestników na powrót Bartka. Większość z nich za nim nie przepadała, ale nie ukrywali radości, że chłopak wrócił do programu.

- Zaskoczyło mnie pozytywnie, jak mnie przywitali. Ucieszyłem się - powiedział Bartek.

Bartek przyznał, że wybrał Tobiasza za jego poprzednie zachowanie względem Marty. Miał chłopakowi za złe, jak, według niego, manipulował dziewczyną na swoją korzyść.

Okazało się, że Krystian może mieć pecha. Zuzia przyznała, iż Bartek jest w jej typie. A lakiernikowi spodobała się też właśnie młoda pani psycholog. Zuzia nie wie, co robić.

- Nie miałam tutaj wiele możliwości. Krystian mnie wybrał dlatego, że Oliwka dała mu kosza. Spodobał mi się, ale czuł się bezpiecznie. Nie musiał o mnie zabiegać - powiedziała Zuzia.

Rusza Hotel Paradise 12