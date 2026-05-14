Gillian Anderson zaskakuje wyglądem w Cannes! Trudno w niej rozpoznać agentkę Scully z dawnych lat

Gillian Anderson odniosła ogromny sukces jako Dana Scully

Prawdziwy przełom w karierze Gillian Anderson nastąpił w 1993 roku, kiedy wcieliła się w postać sceptycznej agentki FBI Dany Scully. Serial "Z archiwum X" szybko zdobył popularność, a duet, który stworzyła z Davidem Duchovnym, na stałe zapisał się w historii małego ekranu. Artystka nie ukrywała, że to właśnie ta rola była punktem zwrotnym w jej życiu. Występ przyniósł jej nagrody Złotego Globu i Emmy, a także status gwiazdy o światowym formacie.

Gdy w 2002 roku zakończono realizację "Z archiwum X", Gillian Anderson wcale nie zeszła ze sceny. Zaczęła sięgać po coraz to bardziej wymagające angaże, potwierdzając swój nieprzeciętny talent aktorski. Wielkie wrażenie zrobiła na widzach, grając Margaret Thatcher w produkcji "The Crown", a także jako wyzwolona terapeutka w "Sex Education". Jej występy regularnie spotykały się z uznaniem recenzentów, a każdy kolejny projekt ujawniał jej nowe możliwości.

Tak Gillian Anderson prezentuje się na czerwonym dywanie w Cannes

Wygląd aktorki nieustannie budzi zainteresowanie. Miłośnicy jej talentu chętnie zestawiają archiwalne kadry ze współczesnymi zdjęciami. Anderson przeszła widoczną transformację! Zdecydowała się pożegnać z ognistą rudością i teraz najczęściej stawia na jasny blond. Ewoluował także jej gust modowy – młodzieńcze stroje ustąpiły miejsca eleganckim kreacjom, które uwydatniają jej wdzięk. W sieci nie brakuje opinii, że 57-latka starzeje się z ogromną klasą, bijąc na głowę młodsze koleżanki z branży, a nawet... samą siebie z początków kariery. Artystka zaznacza, że nie zamierza za wszelką cenę zatrzymywać czasu, a w rozmowach z dziennikarzami promuje naturalność i samoakceptację.

Podczas festiwalu w Cannes zaprezentowała się na pokazie filmu "Teenage Sex and Death at Camp Miasma", a następnie olśniła na czerwonym dywanie, uświetniając premierę obrazu "A Woman's Life". Podczas obu wyjść zachwycała burzą loków!

