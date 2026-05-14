Katarzyna Dowbor pochwaliła się córką w sieci. Tak wygląda dorosła Maria

Katarzyna Dowbor pokazała 27-letnią córkę Marię. Unika rozgłosu

Prezenterka telewizyjna znana jest przede wszystkim ze swojej pracy zawodowej, jednak w życiu prywatnym Katarzyna Dowbor na pierwszym miejscu stawia rodzinę. Dziennikarka rzadko dzieli się z opinią publiczną szczegółami ze swojego życia osobistego. Tym razem jednak zrobiła wyjątek, a powodem były 27. urodziny jej córki. Maria na co dzień funkcjonuje z dala od blasku fleszy i show-biznesu, ale przy tej okazji internauci mogli zobaczyć wyjątkowe, prywatne kadry z jej życia.

Maria, córka Katarzyny Dowbor, skończyła 27 lat. Kim jest?

W przeciwieństwie do znanej mamy czy przyrodniego brata, Macieja Dowbora, Maria nigdy nie dążyła do popularności i celowo omija czerwone dywany. Z relacji osób z jej otoczenia wynika, że bardzo docenia spokój i chroni swoją prywatność. Mimo to, w dniu urodzin, jej matka opublikowała zdjęcia, które ukazują ich bliską, pełną ciepła relację. Dziennikarka we wpisie nie kryła wzruszenia i dumy z 27-latki.

„Moja piękna, mądra i wrażliwa córeczka ma dziś urodziny. 27 lat. Kiedy to minęło? Kocham bardzo! Te cudowne zdjęcia zrobił Janek, mąż Marysi” - napisała przejęta Katarzyna Dowbor w poście.

Z opublikowanych fotografii bije prawdziwa, rodzinna bliskość. Dziennikarka często powtarza w wywiadach, że dzieci są sensem jej istnienia i największą życiową wartością.