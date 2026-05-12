Tobiasz w końcu podjął decyzję. Takiej Pandory nikt się nie spodziewał w Hotelu Paradise.

Ta Pandora nie pomaga uczestnikom
Weronika chwilę przed Pandorą powiedziała Tobiaszowi, że czuje się przytłoczona całą sytuacją. Zna też perspektywę Marty i wie, iż nie wszystko jest tak, jak on mówi. Nie spodziewali się oboje, jak wypadnie Pandora, a sporo pytań pojawiło się jednak w ich kierunku. Uczestnicy zasypali go anonimowo pytaniami na temat relacji z Weroniką i Martą.
- Prawdziwe życie różni się od okoliczności, które tutaj mamy. Zostałem postawiony przed taką sytuacją i trudno mi definiować moją relację z Weroniką i po czasie to wszystko określić. W prawdziwym życiu nie byłbym w stanie zdradzić emocjonalnie dziewczyny - powiedział Tobiasz.
Weronika też wprost stwierdziła, że Tobiasz nie zachował się fair wobec Marty.
O co dokładnie pytano Tobiasza?
- Jak się czujesz z tym, że nie dotrzymałeś słowa Marcie, jak i Weronice?
- Czy potrafiłbyś zdradzić emocjonalnie dziewczyny w prawdziwym życiu, gdyby one wyjechały na wakacje, proporcjonalnie do tego, jak postąpiłeś z Weroniką w hotelu w trakcie jej dwudniowej nieobecności?
Podobne pytania padały również do Marty i Weroniki. Dziewczyny nie ukrywały zmieszania całą sytuacją. Weronika też w tle stwierdziła, że wie, iż nie może tak ufać w 100%.
Tobiasz podejmuje w końcu decyzję
Rajski Bóg postanowił postawić Tobiasza szybko w trudnej sytuacji - musiał on wprost wybrać, czy chce być z Martą czy z Weroniką. Tobiasz wybrał Weronikę, przez co odpadła Marta.
- Taki mamy raj. Chciałam podziękować jeszcze raz za ciepłe przyjęcie mnie. Jesteście wspaniali [...] Tobiasz dziękuję ci za ostatni czas. Życzę ci wszystkiego dobrego - powiedziała Marta o ekipie.
Tobiasz jest przeszczęśliwy, że wszystko stało się klarowne po podjęciu przez niego decyzji. Inni uczestnicy widzieli zmieszanie Werki. Dziewczyna wiedziała, że najbliższe dni o wszystkim rozstrzygną.