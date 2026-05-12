Eurowizja 2026: Pierwszy półfinał z udziałem Polski. O której i gdzie jest transmisja?

Paula Dąbrowska
2026-05-12 9:56

Muzyczne zjawisko pod szyldem Eurowizji 2026 oficjalnie wystartowało. Po uroczystej ceremonii otwarcia na Turkusowym Dywanie, uwaga widzów skupia się na pierwszym półfinale. To właśnie w nim zaprezentuje się reprezentująca nasz kraj Alicja Szemplińska, wykonując utwór "Pray". Kiedy i gdzie obejrzeć transmisję z tego wydarzenia oraz w jakiej kolejności wystąpią poszczególni artyści?

Gdzie odbywa się Eurowizja 2026 i co warto wiedzieć?

Tegoroczna odsłona europejskiego święta muzyki ma miejsce w Wiedniu. To efekt zeszłorocznego zwycięstwa wokalisty posługującego się pseudonimem JJ, który w 2025 roku triumfował z piosenką "Wasted Love". Decyzja o powierzeniu roli gospodarza stolicy Austrii zapadła w błyskawicznym tempie. Co intrygujące, wiedeńska scena gości artystów równo jedenaście lat po tym, jak w 2015 roku odbyła się tam inna edycja konkursu, zorganizowana dzięki wygranej Conchity Wurst. Wydarzeniu towarzyszą jednak ogromne kontrowersje, skupione wokół obecności delegacji z Izraela i jej zachowania wobec innych ekip. Pod koniec 2025 roku z dalszej rywalizacji wycofało się łącznie pięć krajów:

  1. Hiszpania,
  2. Holandia,
  3. Irlandia,
  4. Słowenia,
  5. Islandia.

Wszystkie te państwa zgłaszały zastrzeżenia co do polityki Europejskiej Unii Nadawców (EBU), wskazując na niestosowne działania izraelskich reprezentantów oraz niejasności podczas głosowań w ich krajach. Warto podkreślić wagę tego bojkotu, ponieważ Hiszpania zalicza się do grona pięciu głównych płatników konkursu, a Holandia znajduje się w czołówce pod względem wkładu finansowego. Pomimo tych głośnych odejść, lista uczestników wzbogaciła się o kraje powracające do rywalizacji po przerwie, takie jak Bułgaria, Rumunia oraz Mołdawia.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026: Transmisja pierwszego półfinału z Alicją Szemplińską

Pierwszy koncert półfinałowy zaplanowano na wtorek, 12 maja 2026 roku, a jego rozpoczęcie nastąpi punktualnie o godzinie 21:00. Widzowie w Polsce będą mogli śledzić to wydarzenie na antenie stacji TVP1 oraz za pośrednictwem platformy TVP VOD. Transmisja na żywo będzie również dostępna globalnie na oficjalnym kanale Eurovision w serwisie YouTube, co stanowi doskonałą opcję dla osób bez dostępu do tradycyjnej telewizji, preferujących oglądanie bez polskojęzycznego komentarza. Zakończenie widowiska przewidziane jest na godzinę 23:00. Polska wokalistka, Alicja Szemplińska, zaprezentuje swoje możliwości wokalne pod sam koniec rywalizacji – jako przedostatnia w stawce. Jej wyjście na scenę szacowane jest na około 22:15.

Eurowizja 2026: Oficjalna kolejność występów w pierwszym półfinale

Podczas pierwszego z półfinałowych starć publiczność zobaczy na żywo następujących artystów:

  1. Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!";
  2. Szwecja - Felicia - "My System";
  3. Chorwacja - Lelek - "Andromeda";
  4. Grecja - Akylas - "Ferto";
  5. Portugalia - Bandidos do Cante - "Rosa";
  6. Gruzja - Bzikebi - "On Replay";
  7. Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin";
  8. Czarnogóra - Tamara Živković - "Nova zora";
  9. Estonia - Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True";
  10. Izrael - Noam Bettan - "Michelle";
  11. Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice";
  12. Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más";
  13. San Marino - Senhit - "Superstar";
  14. Polska - Alicja Szemplińska - "Pray";
  15. Serbia - Lavina - "Kraj mene".

Oprócz wykonawców walczących o bilet do finału, na scenie gościnnie zaprezentują się również przedstawiciele krajów z zagwarantowanym awansem. Będą to Włochy, reprezentowane przez Sal Da Vinci z kompozycją "Per sempre sì", oraz Niemcy, w barwach których wystąpi Sarah Engels z utworem "Fire".

