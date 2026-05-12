Eurowizja 2026: Pierwszy półfinał z udziałem Polski. O której i gdzie jest transmisja?

Gdzie odbywa się Eurowizja 2026 i co warto wiedzieć?
Tegoroczna odsłona europejskiego święta muzyki ma miejsce w Wiedniu. To efekt zeszłorocznego zwycięstwa wokalisty posługującego się pseudonimem JJ, który w 2025 roku triumfował z piosenką "Wasted Love". Decyzja o powierzeniu roli gospodarza stolicy Austrii zapadła w błyskawicznym tempie. Co intrygujące, wiedeńska scena gości artystów równo jedenaście lat po tym, jak w 2015 roku odbyła się tam inna edycja konkursu, zorganizowana dzięki wygranej Conchity Wurst. Wydarzeniu towarzyszą jednak ogromne kontrowersje, skupione wokół obecności delegacji z Izraela i jej zachowania wobec innych ekip. Pod koniec 2025 roku z dalszej rywalizacji wycofało się łącznie pięć krajów:
- Hiszpania,
- Holandia,
- Irlandia,
- Słowenia,
- Islandia.
Wszystkie te państwa zgłaszały zastrzeżenia co do polityki Europejskiej Unii Nadawców (EBU), wskazując na niestosowne działania izraelskich reprezentantów oraz niejasności podczas głosowań w ich krajach. Warto podkreślić wagę tego bojkotu, ponieważ Hiszpania zalicza się do grona pięciu głównych płatników konkursu, a Holandia znajduje się w czołówce pod względem wkładu finansowego. Pomimo tych głośnych odejść, lista uczestników wzbogaciła się o kraje powracające do rywalizacji po przerwie, takie jak Bułgaria, Rumunia oraz Mołdawia.
Eurowizja 2026: Transmisja pierwszego półfinału z Alicją Szemplińską
Pierwszy koncert półfinałowy zaplanowano na wtorek, 12 maja 2026 roku, a jego rozpoczęcie nastąpi punktualnie o godzinie 21:00. Widzowie w Polsce będą mogli śledzić to wydarzenie na antenie stacji TVP1 oraz za pośrednictwem platformy TVP VOD. Transmisja na żywo będzie również dostępna globalnie na oficjalnym kanale Eurovision w serwisie YouTube, co stanowi doskonałą opcję dla osób bez dostępu do tradycyjnej telewizji, preferujących oglądanie bez polskojęzycznego komentarza. Zakończenie widowiska przewidziane jest na godzinę 23:00. Polska wokalistka, Alicja Szemplińska, zaprezentuje swoje możliwości wokalne pod sam koniec rywalizacji – jako przedostatnia w stawce. Jej wyjście na scenę szacowane jest na około 22:15.
Eurowizja 2026: Oficjalna kolejność występów w pierwszym półfinale
Podczas pierwszego z półfinałowych starć publiczność zobaczy na żywo następujących artystów:
- Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!";
- Szwecja - Felicia - "My System";
- Chorwacja - Lelek - "Andromeda";
- Grecja - Akylas - "Ferto";
- Portugalia - Bandidos do Cante - "Rosa";
- Gruzja - Bzikebi - "On Replay";
- Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin";
- Czarnogóra - Tamara Živković - "Nova zora";
- Estonia - Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True";
- Izrael - Noam Bettan - "Michelle";
- Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice";
- Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más";
- San Marino - Senhit - "Superstar";
- Polska - Alicja Szemplińska - "Pray";
- Serbia - Lavina - "Kraj mene".
Oprócz wykonawców walczących o bilet do finału, na scenie gościnnie zaprezentują się również przedstawiciele krajów z zagwarantowanym awansem. Będą to Włochy, reprezentowane przez Sal Da Vinci z kompozycją "Per sempre sì", oraz Niemcy, w barwach których wystąpi Sarah Engels z utworem "Fire".