Eurowizja 2026: Pierwszy półfinał z udziałem Polski. O której i gdzie jest transmisja?

Gdzie odbywa się Eurowizja 2026 i co warto wiedzieć?

Tegoroczna odsłona europejskiego święta muzyki ma miejsce w Wiedniu. To efekt zeszłorocznego zwycięstwa wokalisty posługującego się pseudonimem JJ, który w 2025 roku triumfował z piosenką "Wasted Love". Decyzja o powierzeniu roli gospodarza stolicy Austrii zapadła w błyskawicznym tempie. Co intrygujące, wiedeńska scena gości artystów równo jedenaście lat po tym, jak w 2015 roku odbyła się tam inna edycja konkursu, zorganizowana dzięki wygranej Conchity Wurst. Wydarzeniu towarzyszą jednak ogromne kontrowersje, skupione wokół obecności delegacji z Izraela i jej zachowania wobec innych ekip. Pod koniec 2025 roku z dalszej rywalizacji wycofało się łącznie pięć krajów:

Hiszpania, Holandia, Irlandia, Słowenia, Islandia.

Wszystkie te państwa zgłaszały zastrzeżenia co do polityki Europejskiej Unii Nadawców (EBU), wskazując na niestosowne działania izraelskich reprezentantów oraz niejasności podczas głosowań w ich krajach. Warto podkreślić wagę tego bojkotu, ponieważ Hiszpania zalicza się do grona pięciu głównych płatników konkursu, a Holandia znajduje się w czołówce pod względem wkładu finansowego. Pomimo tych głośnych odejść, lista uczestników wzbogaciła się o kraje powracające do rywalizacji po przerwie, takie jak Bułgaria, Rumunia oraz Mołdawia.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026: Transmisja pierwszego półfinału z Alicją Szemplińską

Pierwszy koncert półfinałowy zaplanowano na wtorek, 12 maja 2026 roku, a jego rozpoczęcie nastąpi punktualnie o godzinie 21:00. Widzowie w Polsce będą mogli śledzić to wydarzenie na antenie stacji TVP1 oraz za pośrednictwem platformy TVP VOD. Transmisja na żywo będzie również dostępna globalnie na oficjalnym kanale Eurovision w serwisie YouTube, co stanowi doskonałą opcję dla osób bez dostępu do tradycyjnej telewizji, preferujących oglądanie bez polskojęzycznego komentarza. Zakończenie widowiska przewidziane jest na godzinę 23:00. Polska wokalistka, Alicja Szemplińska, zaprezentuje swoje możliwości wokalne pod sam koniec rywalizacji – jako przedostatnia w stawce. Jej wyjście na scenę szacowane jest na około 22:15.

Eurowizja 2026: Oficjalna kolejność występów w pierwszym półfinale

Podczas pierwszego z półfinałowych starć publiczność zobaczy na żywo następujących artystów:

Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!"; Szwecja - Felicia - "My System"; Chorwacja - Lelek - "Andromeda"; Grecja - Akylas - "Ferto"; Portugalia - Bandidos do Cante - "Rosa"; Gruzja - Bzikebi - "On Replay"; Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"; Czarnogóra - Tamara Živković - "Nova zora"; Estonia - Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"; Izrael - Noam Bettan - "Michelle"; Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice"; Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más"; San Marino - Senhit - "Superstar"; Polska - Alicja Szemplińska - "Pray"; Serbia - Lavina - "Kraj mene".

Oprócz wykonawców walczących o bilet do finału, na scenie gościnnie zaprezentują się również przedstawiciele krajów z zagwarantowanym awansem. Będą to Włochy, reprezentowane przez Sal Da Vinci z kompozycją "Per sempre sì", oraz Niemcy, w barwach których wystąpi Sarah Engels z utworem "Fire".