Michał Kassin szczerze o finałowych układach w programie "Taniec z Gwiazdami 18". Tancerz zaskoczył opinią o zwycięzcach

Ten freestyle był bardzo świadomie zbudowany pod finał - bardziej jako pełne widowisko, niż pokaz jednego konkretnego stylu. I właśnie w tym Gamou wypadł najmocniej. Największe wrażenie robi pewność sceniczna. Od początku wygląda, jakby całkowicie kontrolował przestrzeń i wiedział dokładnie, co chce przekazać. Nie ma już w nim uczestnika, który „uczy się tańczyć”... jest performer, który wykorzystuje taniec do budowania emocji i obrazu. Dobrze widać też, jak bardzo rozwinął się w pracy z partnerką i muzyką. Ruch jest swobodny, naturalny i niewymuszony, a przejścia między emocjonalnymi momentami, a mocniejszymi akcentami są bardzo płynne. To nie był freestyle oparty wyłącznie na technice, czy trudnych figurach. Jego siłą była historia, atmosfera i umiejętność przyciągnięcia uwagi widza przez cały występ. Dzięki temu całość ogląda się bardziej jak finałowy spektakl niż „kolejny numer taneczny”. Ciekawym elementem tego freestyle’u były też drabiny, które nie wyglądały jak przypadkowy rekwizyt, tylko realna część choreografii i opowiadanej historii. Dały temu występowi dodatkową dynamikę i poczucie „budowania czegoś wyżej”- zarówno dosłownie, jak i symbolicznie. Dzięki nim choreografia miała różne poziomy i ciekawsze obrazy sceniczne, co bardzo dobrze działało w telewizji. Co ważne, Gamou Fall nie potraktował ich wyłącznie efektownie. Potrafił wpleść je w ruch naturalnie, bez wrażenia, że rekwizyt przeszkadza, albo wybija z tańca. To sprawiło, że całość wyglądała bardziej jak pełnoprawny performance, niż standardowy układ finałowy. Momentami można było odnieść wrażenie, że show i inscenizacja są nawet ważniejsze, niż sam czysty taniec, ale w formule freestyle’u to akurat działa na korzyść. Gamou bardzo dobrze wykorzystał swoje atuty sceniczne i stworzył występ, który miał finałowy ciężar i charakter zwycięzcy.