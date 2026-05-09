Aksel wygrywa "Farmę" i zgarnia 160 tys. złotych! Zaskakujące wyznanie po finale programu

Julita Buczek
2026-05-09 12:56

To był finał pełen emocji, radości i niespodzianek! Aksel opuszcza program "Farma" jako zwycięzca, zyskując sympatię widzów i główną nagrodę – 160 tysięcy złotych. Niedługo po zakończeniu rywalizacji przyznał, że takiego finału w ogóle nie zakładał. Ujawnił również, co zrobi z wygraną kwotą i jak widzi swoją przyszłość.

Aksel wygrywa 5. sezon Farmy
Aksel triumfuje w finale "Farmy"! Nikt nie stawiał na jego zwycięstwo

Ostatni odcinek "Farmy" przyniósł gigantyczne emocje przed telewizorami. Aksel od startu przyciągał uwagę swoją bezpośredniością, odwagą i odrobiną szaleństwa. Choć wielu wspierało go od samego początku, mało kto typował go na ostatecznego triumfatora. Ostatecznie to on zgarnął główną wygraną, a do tego otrzymał nagrodę od internautów. Po odczytaniu werdyktu nie ukrywał łez. Napięcie było tak silne, że momentami brakowało mu słów, by wyrazić radość.

Aksel odpowiada krytykom! Zgarnął 160 tysięcy złotych i opowiedział o planach

W rozmowie z "Super Expressem" uczestnik wyznał, że idąc do telewizji, nie nastawiał się na wiele. Nie widział siebie w roli sprawnego rolnika, a sam program traktował bardziej jako życiowe doświadczenie niż bój o najwyższe trofeum.

"To ogromne emocje, wygrałem, jestem w siebie zadowolony, cieszę się bardzo" - przyznał na początku rozmowy.

Zawsze jednak stawiał na walkę do końca i dobre nastawienie. W wywiadzie zaznaczył, że to właśnie pewność siebie i hart ducha w kryzysowych chwilach dały mu zwycięstwo. Pojawiły się też bardziej prywatne refleksje. Aksel przyznał, że jego wygrana to pstryczek w nos dla jego taty i z uśmiechem potwierdził ten fakt.

"No nie spodziewałem się... ja nie jestem też jakimś gościem, który się zna na pracy - nie umiałem. Ja myślałem, że pójdę, pokażę się, fajnie zaprezentuję, ale nie sądziłem, że dojdę do finału, ale mam determinację, jestem naprawdę silnym chłopakiem, który w siebie wierzy i takim polecam być każdemu, żeby w siebie wierzyć, a nie, żeby dawać w swojej głowie narracji, że coś nie wyjdzie. Nie przyjmujemy tego. My jesteśmy zwycięzcami zawsze i życzę Wam tego też (...) utarłem mu [przyp.red. nosa], ale to chyba o to chodziło, nie?" - mówi w rozmowie z nami Aksel.

Kluczową kwestią pozostaje jednak przeznaczenie głównej nagrody. Kwota 160 tysięcy złotych to solidny kapitał, a Aksel planuje zainwestować go we własny rozwój i karierę. Zwycięzca show nie zamierza spoczywać na laurach i mierzy wysoko. Rozpoznawalność zdobyta dzięki "Farmie" może stać się jego wejściówką do świata rozrywki.

"Tak jak mówiłem, przeznaczam swoje pieniążki na swój rozwój, żeby osiągnąć swoje cele, aktor, raper, zobaczymy, może freak fighter, a może i fighter. Zobaczymy, co się stanie" - mówi nam dumny Aksel.

Wywiad przeprowadziła Julita Buczek.

