Julia Szeremeta wkracza do akcji! – darmowe spotkanie w Warszawie

Wielkie święto boksu w sercu stolicy

Już 11 maja o godz. 18:00 warszawska restauracja Olympic Sky (Centrum Olimpijskie, ul. Wybrzeże Gdańskie 4) wypełni się bokserską energią. Okazja jest wyjątkowa – premiera książki „Julia Szeremeta. Polskie złoto” autorstwa asa dziennikarstwa sportowego, Andrzeja Kostyry. Co najlepsze? Wstęp na spotkanie jest całkowicie bezpłatny, a na miejscu będzie można zgarnąć autograf od samej mistrzyni!

Od "13 kominów" do listy Forbesa

Historia Julii to gotowy scenariusz na film. „Atena z Bieniowa”, jak nazywa ją ojciec, pochodzi z malutkiej wsi liczącej zaledwie trzynaście domów. Zanim zaczęła rozbijać bank i zajęła 7. miejsce w rankingu najcenniejszych marek kobiecych w Polsce (wyprzedzając m.in. Julię Wieniawę!), prowadziła „rajskie dzieciństwo” na gospodarstwie. Czy wiedzieliście, że jako mała dziewczynka nurkowała w stawie i łapała ryby gołymi rękami? Ta sama dziewczyna zdjęła z polskiego boksu 32-letnią „klątwę Bartnika” i stała się narodową bohaterką.

„Pakt z diabłem”

W ringu Julia tańczy z opuszczonymi rękami, za co zyskała przydomek „Usyk w spódnicy”. Ale jej droga na szczyt nie zawsze była usłana różami. Początkowo nazywana „utalentowanym leniuszkiem”, musiała zawrzeć specyficzny „pakt z diabłem” ze swoim trenerem, Tomaszem Dylakiem.

Co znajdziesz w książce „Polskie złoto”?

Podczas spotkania Julia i Andrzej Kostyra opowiedzą o tym, czego nie widziały kamery w Paryżu. Książka to emocjonujący reportaż o buncie, ogromnych pieniądzach (marka Julii wyceniana jest na blisko 256 mln złotych!) oraz o tym, dlaczego Julia odrzuca miliony za walki we freak-fightach, wybierając sportową dumę i mundur żołnierza Wojska Polskiego.

Przyjdź 11 maja do Centrum Olimpijskiego, przybij piątkę z Julią i dowiedz się, dlaczego dla tej 20-latki „niemożliwe nie istnieje"!