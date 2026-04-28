Majówka w Julinek Park. Cyrkowe widowiska i kilkadziesiąt atrakcji w jednym miejscu

Gry terenowe i widowiska cyrkowe podczas majówki w Julinek Park

Od samego wejścia do Julinek Park odwiedzający zostaną wciągnięci w wir zabawy przez wędrujących artystów oraz doświadczonych animatorów. Teren całego obiektu wypełnią zróżnicowane gry terenowe i zajęcia rekreacyjne, zaprojektowane z myślą o integracji wszystkich grup wiekowych. W harmonogramie przewidziano między innymi wielkoformatową rozgrywkę Spy Guy XXL, a także zawody w dyscyplinie Hobby Horse. Rodzinni goście mogą liczyć na mnóstwo ruchu i wspólnej aktywności na świeżym powietrzu, co stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych form wypoczynku.

Główne wydarzenia długiego weekendu zaplanowano w przestrzeni imponującej Dużej Areny. Publiczność zobaczy spektakularne widowisko w stylu VARIETE, które zrywa z tradycyjnym postrzeganiem sztuki cyrkowej, łącząc w jednym formacie dynamiczną akrobatykę, żonglerkę i nowoczesne techniki sceniczne. Dopełnieniem artystycznego programu będzie interaktywny występ iluzjonisty Wojciecha Rotowskiego. Jego autorski One Man Show zaprosi zgromadzonych widzów do bezpośredniego udziału w magicznych trikach, budując niezwykłą więź z publicznością.

Organizatorzy wydarzenia zadbali również o niezwykle bogatą ofertę różnorodnych warsztatów. Najmłodsi uczestnicy nie tylko obejrzą profesjonalne występy, ale też samodzielnie spróbują swoich sił w podstawowych sztuczkach cyrkowych oraz widowiskowych pokazach ogromnych baniek mydlanych. Aktywizująca forma spędzania czasu ma sprawić, że każda spędzona tu godzina przyniesie zupełnie nowe wrażenia, skutecznie zachęcając całe rodziny do wielogodzinnego pobytu na terenie parku.

Ponad 50 atrakcji dla dzieci na skraju Kampinoskiego Parku Narodowego

Oprócz majówkowego programu specjalnego, na miejscu stale funkcjonuje rozbudowana infrastruktura rekreacyjna, obejmująca kilkadziesiąt stałych punktów. Goście mają do dyspozycji m.in. ogromny park linowy, kolorowe wesołe miasteczko oraz specjalnie wyznaczone, spokojne miejsca do wypoczynku. Dzięki unikalnej lokalizacji w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego intensywna zabawa płynnie łączy się z komfortowym relaksem na łonie natury, co gwarantuje brak miejsca na jakąkolwiek nudę.

Wizyta w podwarszawskim kompleksie stanowi kompleksowy, gotowy pomysł na zorganizowanie wolnego czasu podczas tegorocznej majówki. Gospodarze obiektu zapewniają, że bogaty harmonogram całkowicie zwalnia rodziców z konieczności samodzielnego planowania kolejnych kroków. Pełny program wydarzeń oraz szczegółowe informacje organizacyjne udostępniono na oficjalnej stronie internetowej pod adresem www.julinek.com.pl, gdzie można zapoznać się ze wszystkimi detalami oferty.

