Wielkie otwarcie Julinek Park 2026. Słynny obiekt rozrywkowy wraca do swoich największych tradycji

Historia Julinek Parku. Obiekt stawia na prawdziwą tradycję cyrkową

Kompleks rozrywkowy od samego zarania czerpie z bogatego dziedzictwa sztuki cyrkowej, która do dzisiaj stanowi o jego unikalnej tożsamości. Niegdyś teren ten służył jako profesjonalna baza treningowa dla akrobatów i artystów, a obecnie dawny klimat podtrzymuje funkcjonująca tam szkoła cyrkowa. Władze obiektu podkreślają, że głównym motywem nadchodzących miesięcy będzie właśnie koncepcja żywego cyrku, stawiająca na bezpośrednie doświadczanie sztuki, a nie wyłącznie odtwarzanie wspomnień o dawnej świetności.

Start sezonu 2026 w Julinku. Jakie atrakcje przygotowano na wiosenny weekend?

Pierwsze dni po zimowej przerwie przyniosą powrót pełnego życia do przestrzeni parku. Na ścieżkach pojawią się kolorowi szczudlarze, doświadczeni animatorzy oraz utalentowani performerzy, którzy zapewnią rozrywkę gościom w każdym wieku. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w specjalnych warsztatach prowadzonych przez podopiecznych lokalnej szkoły cyrkowej. Młodzi adepci sztuki zaprezentują chętnym podstawy żonglowania, techniki utrzymywania równowagi oraz tajniki popularnych sztuczek, umożliwiając każdemu praktyczne sprawdzenie własnych umiejętności.

- Wracamy w wyjątkowym stylu. Poza naszymi tradycyjnymi atrakcjami, takimi jak strefa karuzel, dmuchańce, park linowy czy minigolf, przygotowaliśmy bogaty program cyrkowy, którym chcemy powitać gości 18 kwietnia. Chcemy przenieść gości w nasz świat - mówi w rozmowie z ESKĄ Patrycja Orczykowska, dyrektor operacyjna Julinek Park.

Interaktywne pokazy i nagrody w Julinku. Wyjątkowe zaplecze polskich artystów

Kompleks pod Warszawą nie stawia wyłącznie na bierne oglądanie spektakli, oferując odwiedzającym możliwość stania się integralną częścią wydarzeń. Dzięki licznym animacjom oraz interaktywnym zadaniom każdy gość będzie mógł samodzielnie przetestować swoje predyspozycje do występów na arenie. Podczas kwietniowej inauguracji zaplanowano również rozdawnictwo specjalnych nagród, wśród których znajdą się vouchery uprawniające do wejścia na teren obiektu oraz egzemplarze autorskiej gry planszowej „Spyguy”. Warto przypomnieć, że teren ten przez wiele dekad stanowił techniczne zaplecze dla krajowych twórców, służąc jako główny ośrodek przygotowań do wielkich tras widowiskowych. Umiejętne splecenie tej historycznej spuścizny z nowoczesnymi formami spędzania czasu wolnego czyni ten park jednym z najciekawszych punktów na turystycznej mapie Polski przeznaczonych dla rodzin.

Park Wodny w Julinku. Musisz tam pojechać! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.