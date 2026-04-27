Kim jest Łatwogang? Współpracował z Edem Sheeranem, teraz zebrał miliony

Łatwogang to w rzeczywistości dwudziestoletni Piotr, mieszkaniec Warszawy. Twórca żartuje, że pomyłki z imieniem Patryk są mu na rękę, ponieważ ceni sobie prywatność. Mężczyzna zdobył rozpoznawalność głównie dzięki twórczości na platformie TikTok oraz projektom z polskimi i zagranicznymi gwiazdami. W swoim dorobku ma między innymi wspólny utwór z Edem Sheeranem. Ogólnopolską sławę przyniosła mu jednak wielka inicjatywa charytatywna zrealizowana wspólnie z raperem Bedoesem. Influencer zorganizował trwającą nieprzerwanie przez dziewięć dni transmisję, z której dochód zasilił konto Fundacji Cancer Fighters. Postawa młodego twórcy zjednoczyła tysiące Polaków i udowodniła jego zdolności organizacyjne. Na koncie zbiórki znalazło się ponad 251 milionów złotych, a kwota ta wzrośnie dzięki zaplanowanym licytacjom.

Sonda Wspierasz organizacje charytatywne? Tak, regularnie Czasami Nie

Doda, Julia Wieniawa i Borys Szyc u Łatwoganga. Gwiazdy sceny i ekranu w akcji

Niezwykły rozgłos całej akcji zapewniła Doda. Wokalistka w trakcie jednego z wideołącz obdzwoniła czołowe postaci polskiego internetu i oficjalnie pogodziła się z Magdą Gessler. Artystka nieustannie nagłaśniała wydarzenie, co przyciągnęło do warszawskiego mieszkania streamera kolejne znane osobistości.

Ogromnym zaangażowaniem wykazała się Julia Wieniawa, która załatwiła hojną wpłatę od marki Apart, a także wynegocjowała ze stacją TVN wyświetlanie kodu QR do zbiórki w trakcie emisji programu "Mam Talent". Aktorka na oczach tysięcy widzów pocałowała się również z jednym z braci Zdrójkowskich.

Serca odbiorców podbił Borys Szyc, przejmując opiekę nad żywieniem młodego organizatora i dbając o jego regularne posiłki. Kiedy twórca musiał na chwilę odejść od kamery, aktor kontaktował się ze znajomymi z branży, zachęcając ich do wsparcia inicjatywy. Opowiedział także ciekawostki z planu produkcji o Janie Heweliuszu, a jego wymuszone obowiązkami zawodowymi wyjście ze studia spotkało się z ogromnym smutkiem internautów.

Wydarzenie uświetniły muzyczne występy na żywo, o które zadbali między innymi Natalia Szroeder, Mrozu, Grzegorz Hyży, Oskar Cyms, Wiktor Dyduła, Vito Bambino oraz bracia z Golec Uorkiestra. Z kolei wokalistka Sanah dostarczyła własnoręcznie upieczone ciasto bananowe, które gospodarz zjadł ze smakiem.

Spora uwaga skupiła się na Macieju Musiale, który postanowił wysprzątać mieszkanie influencera. Artysta nawiązał tym samym do swojej słynnej aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie oferował zwycięzcy licytacji sprzątanie w rytm tanecznego utworu "Explosion".

Największą furorę wywołała jednak sytuacja z godzin popołudniowych. Wtedy to Małgorzata Kożuchowska odtworzyła słynną scenę śmierci Hanki Mostowiak z serialu "M jak miłość", z wielkim impetem wbiegając w stertę kartonów, po czym wpadła prosto w ramiona Tomasza Karolaka.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny pomagają. Piłkarze u Łatwoganga

Reprezentanci świata sportu również udowodnili, że mają gest. Część z nich odwiedziła kawalerkę osobiście, inni łączyli się z gospodarzem zdalnie, jak Robert Lewandowski czy Rafał Sonik. Prawdziwym hitem okazała się jednak rozmowa z Wojciechem Szczęsnym. Żona bramkarza, Marina Łuczenko-Szczęsna, zaproponowała dużą kwotę w zamian za rzucenie palenia przez męża. Piłkarz stanowczo zażądał za taki krok 500 milionów złotych. W zamian obiecał zaangażować klubowego kolegę, Lamine Yamala, do nagrania specjalnego apelu wymierzonego w nowotwory. Hiszpański talent błyskawicznie opublikował nagranie, które obiegło całą Europę.

Gotowość do zaprezentowania swoich umiejętności zgłosili Artur Szpilka i Arkadiusz Wrzosek, planując pokazowy sparing. Ze względu na restrykcyjny regulamin platformy transmisyjnej zrezygnowano jednak z tradycyjnej walki, zastępując ją grą w kamień, papier, nożyce połączoną z karami w postaci uderzeń w dłonie.

Sylwester Wardęga i Wersow zakopali topór wojenny u Łatwoganga

Transmisja przyciągnęła czołowych reprezentantów internetowej twórczości, w tym popularnych youtuberów i instagramerów. Szczególną rolę w całym przedsięwzięciu odegrali Sylwester Wardęga oraz Patec, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za harmonogram dnia Łatwoganga, pilnując jego snu oraz diety.

Uznanie zdobyła streamerka Kasix, decydując się na całkowite ogolenie głowy jako pierwsza z zaproszonych kobiet. Ogromny entuzjazm wzbudziła również Julia Żugaj, wykonując wspólnie z Roksaną Węgiel kultową pieśń religijną "Barka".

Zwieńczeniem działań środowiska influencerskiego był nieoczekiwany moment zgody. Właśnie na kanale młodego warszawiaka doszło do ostatecznego pojednania między skonfliktowanymi od dawna Sylwestrem Wardęgą a Wersow.