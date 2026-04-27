Dorota Szelągowska chciała wyremontować mieszkanie Łatwoganga. Youtuber stanowczo odrzucił ofertę

Zbiórka u Łatwoganga. Dorota Szelągowska zaproponowała darmowy remont

Rekordowa transmisja charytatywna na kanale YouTube przyciągnęła do skromnego mieszkania influencera mnóstwo postaci polskiego show-biznesu. Część celebrytów wspierała również tę inicjatywę zdalnie. W tej grupie znalazła się Dorota Szelągowska, która postanowiła docenić ogromne zaangażowanie organizatora. Popularna projektantka wnętrz zaoferowała Łatwoganowi całkowitą metamorfozę jego własnej kawalerki jako nagrodę za stworzenie tak wielkiego wydarzenia na rzecz chorych dzieci.

"Ja bym chciała ci wyremontować chatę. Ty zrobiłeś tyle dobra. Zastanów się proszę nad tym, bo jesteś po prostu niewiarygodny" - powiedziała.

Łatwogang odrzucił ofertę projektantki. Remont trafi na licytację

Słowa prezenterki wywołały spore kontrowersje wśród widzów. Część oglądających uznała zachowanie gwiazdy za nietaktowne w obliczu wydarzenia skupionego na pomocy najmłodszym. Gospodarz transmisji natychmiast podziękował za propozycję. Łatwogang stwierdził jasno, że taki remont powinien zasilić charytatywną zbiórkę na rzecz Cancer Fighters.

"Ja bardzo doceniam. Ja tu sam ogarnę tę chatę, ja tu odmaluję. Wszystko ogarniemy. Najlepsze, co może być, to żeby oddać tę opcję na licytację i to by było dla mnie najlepsze" - skwitował.

Zgodnie z zapowiedzią twórcy, metamorfoza wnętrza o ostatecznie trafi pod przysłowiowy młotek. Pieniądze z licytacji za prace ekipy projektantki powędrują do Fundacji Cancer Fighters. Organizację tę hojnie wsparły tysiące anonimowych darczyńców oraz osoby publiczne, zbierając łącznie ponad 250 mln złotych. Niedawno sama Dorota Szelągowska wyznała publicznie, że musiała zmierzyć się z diagnozą guza piersi, co nadaje jej zaangażowaniu bardzo osobisty wymiar.

