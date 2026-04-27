Agnieszka Dygant jako policyjna sprzątaczka z wysokim IQ. Polsat i SkyShowtime szykują wielki hit

Agnieszka Dygant zagra sprzątaczkę o niezwykłym intelekcie

Scenariusz nowej produkcji zapowiada się niezwykle obiecująco. Główną bohaterką jest Marta, w którą wciela się Agnieszka Dygant, zatrudniona jako osoba sprzątająca w jednej z komend policji w Bielsku-Białej. Podczas nocnej zmiany kobieta decyduje się na zaskakujący krok i układa policyjną tablicę powiązań. Z pozoru zwykły bałagan układa się dzięki niej w sensowną całość, a śledczy zyskują kluczowy trop w prowadzonym dochodzeniu. Okazuje się, że sprzątaczka posiada imponujące IQ wynoszące 160 punktów oraz niesamowitą zdolność analitycznego myślenia. Mimo że wybitna inteligencja nie ułatwiła jej dotychczasowego życia, w świecie policyjnych śledztw jej umiejętności stają się absolutnie kluczowe.

Francuski format "Genialnej M." w polskich realiach

Najnowsza produkcja opiera się na bardzo mocnych fundamentach. Serial „Genialna M.” to rodzima adaptacja głośnego francuskiego przeboju telewizyjnego „H.P.I. – Haut Potentiel Intellectuel”, który zyskał rzesze fanów na całym świecie i doczekał się licznych lokalnych wersji. Za sterami reżyserskimi stanęła Olga Chajdas, natomiast scenariuszem zajęli się Agata Malesińska oraz Błażej Dzikowski. Tak dobrana ekipa twórców stanowi w branży telewizyjnej silną gwarancję najwyższej jakości realizacyjnej.

Władze stacji chwalą potencjał nowej produkcji

Edward Miszczak otwarcie przyznaje, że nowy tytuł doskonale wpisuje się w ramówkowe plany stacji telewizyjnej.

„Genialna M." to serial, który ma wszystko – wyrazistą bohaterkę, świetną historię i atrakcyjne połączenie komedii z kryminałem

– zaznacza dyrektor programowy Polsatu. Podobny entuzjazm wykazują przedstawiciele platformy streamingowej SkyShowtime, dla której jest to kolejny etap inwestowania w rodzime produkcje i budowania własnej bazy oryginalnych seriali.

Niezwykle istotnym aspektem nowej produkcji jest jej lokalizacja. Akcja rozgrywa się bowiem w Bielsku-Białej, co stanowi miłą odmianę od standardowych miejscówek wykorzystywanych w tego typu projektach. Miasto to nie tylko stanowi scenografię, ale też buduje specyficzny klimat całej opowieści. Twórcy wciąż trzymają w tajemnicy wiele szczegółów, jednak pewne jest, że „Genialna M.” zaoferuje publiczności znacznie więcej niż typowy serial kryminalny. Charyzmatyczna postać główna, błyskotliwy humor, intrygujące zagadki oraz sprawdzona licencja to połączenie, które zazwyczaj gwarantuje komercyjny sukces.

Powrót Agnieszki Dygant na mały ekran zapowiada się więc jako niezwykle głośne wydarzenie medialne.

18