"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4208

W świecie serialu "Pierwsza miłość" nadszedł czas trudnych wyborów, które mocno namieszały w życiu znanych wam postaci. Paweł ostatecznie spotkał się z Dominiką i kompletnie zignorował przy tym wszystkie ostrzeżenia, jakie wcześniej próbował przekazać mu Janek. Tymczasem Oskar, zamiast ratować interesy w firmie Wekslera i przygotować ważną prezentację dla klientów, postanowił towarzyszyć załamanej Kalinie podczas wizyty w prokuraturze. Taką okazję błyskawicznie wykorzystała Ewa, która podsunęła mężowi zupełnie innego kandydata na wspólnika w miejsce nieobecnego pracownika. Sama Kalina po przesłuchaniu poczuła się bezradna, ponieważ jej zeznania o winie Sandry zostały zlekceważone, a kobieta odpowiedzialna za katastrofę na budowie po prostu zniknęła. Zobaczcie sami, jakie niespodzianki przygotowali dla was scenarzyści w dalszej części tej opowieści.

"Pierwsza miłość" odc. 4208 - streszczenie

Jurek decyduje się na niespodziewany wyjazd do Kołobrzegu, aby odwiedzić swoją narzeczoną, Adriannę. Na miejscu dochodzi do konfrontacji, podczas której mężczyzna odkrywa, że kobieta nie mówiła mu prawdy i przyłapuje ją na kłamstwie. W międzyczasie Angelika zostaje zaskoczona wiadomością o pilnym wyjeździe Białego wraz z jego jednostką do Kosowa. Aby zdążyć przekazać mu ostatnie słowa przed delegacją, dziewczyna ucieka się do podstępu i okłamuje wartownika w koszarach, by ten pozwolił jej wejść na teren jednostki. Z kolei Kalina usilnie stara się zgromadzić dowody, które potwierdziłyby, że nie ponosi winy za ostatnią katastrofę budowlaną. Niestety Mikołaj, który jako jedyny słyszał, jak sprzeciwiała się ona przyspieszaniu prac projektowych, nie zamierza jej pomóc. Mężczyzna wciąż czuje żal z powodu dawnego odrzucenia oraz utraty sprawności, dlatego postanawia złożyć zeznania obciążające kobietę.

"Pierwsza miłość" odc. 4208 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wątki poruszane w najnowszych odsłonach produkcji budzą spore zainteresowanie i sprawiają, że trudno przejść obok nich obojętnie. Losy mieszkańców Wrocławia oraz ich przyjaciół z Wadlewa można śledzić regularnie w dni powszednie na antenie głównej stacji. Każdy kolejny dzień przynosi nowe odpowiedzi na pytania dotyczące skomplikowanych relacji między postaciami. Warto zasiąść przed ekranem w wyznaczonym terminie, aby zobaczyć, jak zakończą się bieżące spory. Odcinek 4208 serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć 4 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten polski serial gości w domach wielu osób już od 2004 roku, łącząc w sobie elementy obyczajowe, miłosne, a nawet kryminalne. Akcja toczy się dynamicznie między tętniącym życiem Wrocławiem a malowniczą miejscowością Wadlew, gdzie bohaterowie mierzą się z wyzwaniami dnia codziennego. Scenarzyści chętnie wprowadzają nowe postacie, które wnoszą powiew świeżości do dobrze znanych już wątków Marysi czy Kingi. To opowieść o przyjaźni, lojalności i życiowych błędach, które mogą przytrafić się każdemu z nas. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)