"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4205

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" obfitowały w bolesne wybory oraz powroty do trudnej przeszłości. Ola, po napaści na Alana i upokorzeniu ze strony Mariusza, zdecydowała się zostać z synem u Zimińskich, gdzie jej lęk o dziecko tylko narastał pod wpływem próśb Novaka o ochronę. Kobieta kategorycznie odrzuciła propozycję powrotu do męża i przyznała, że Mariusz budzi w niej teraz taki sam strach, jakiego kiedyś doświadczyła ze strony Alana. W tym samym czasie Kalina zdała egzamin adwokacki, lecz zamiast świętować, odprawiła Łukasza z kwiatami i z narastającą nieufnością zaczęła wypytywać Kasię o kwestie rozwodowe. Z kolei Roman, po zidentyfikowaniu podpalacza na nagraniu, stracił panowanie nad sobą i zaatakował go na komisariacie, wierząc wraz z Honoratą, że odszkodowanie pozwoli na odbudowę pensjonatu. Niestety plany właścicielki dzierżawionego terenu okazały się zupełnie inne, niż zakładali małżonkowie, co rzuciło nowe światło na ich sytuację przed nadchodzącym odcinkiem.

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na Wspólnej" odc. 4205 - streszczenie

W najbliższym odcinku Damian spotyka się z Krupskim, od którego słyszy dość osobliwą radę dotyczącą korzystania z wolności. Spokój Cieślika zostaje jednak brutalnie przerwany, gdy do jego mieszkania pukają funkcjonariusze policji, by aresztować go pod zarzutem pedofilii. W tym samym czasie Monika zmaga się z wykluczeniem z trójki klasowej, ale dzięki wsparciu matki Fiony postanawia nie odpuszczać i zawalczyć o swoją pozycję. Dochodzi również do ostrej konfrontacji między Tadeuszem a Żbikiem, w której ten pierwszy oskarża prawnika o manipulowanie ich siostrą Marysią. Tymczasem Kasia wykazuje się sprytem i zastawia pułapkę na Łukasza, zamierzającego wyłudzić od niej ogromną sumę pieniędzy poprzez podszywanie się pod doradcę finansowego. Na tle tych wydarzeń Igor musi pogodzić się z utratą istotnego tematu w redakcji, a Julka po rozstaniu z Kosmą szuka pocieszenia w ramionach Leona.

"Na Wspólnej" odc. 4205 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością wyczekuje momentu, w którym będzie można zasiąść przed telewizorem, by poznać dalszy ciąg tej opowieści. Najlepiej sprawdzić plan emisji wcześniej, aby nie pominąć żadnego z istotnych wątków tego popołudnia. Produkcja od lat jest związana z jedną stacją, co ułatwia regularne śledzenie losów mieszkańców kamienicy. Nowy epizod pojawi się na ekranach zaraz po weekendzie. Odcinek numer 4205 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany 4 maja 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jedna z tych produkcji, która towarzyszy nam od lat, a jej początki sięgają dawnych obietnic złożonych przez grupę wychowanków domu dziecka. To właśnie przyjaźń między bohaterami takimi jak Michał, Andrzej czy Weronika stała się fundamentem całego serialowego świata, który teraz obserwujemy. Od tamtego czasu przyglądamy się, jak kolejne pokolenia rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów radzą sobie z codziennymi wyzwaniami w kamienicy przy tytułowej ulicy. Serial pokazuje, że więzi międzyludzkie są w stanie przetrwać nawet najtrudniejsze chwile, a dom przy Wspólnej jest dla nich bezpieczną przystanią. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)