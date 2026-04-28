Uczestniczka "Rolnika" niczym gwiazda "Kiepskich". Agata zdradza swoje wymagania

Agata z "Rolnik szuka żony 13" - kim jest nowa bohaterka?

Agata to 57-letnia mieszkanka Podlasia. Po tym jak odeszła jej druga połowa, rolniczka wzięła na swoje barki prowadzenie gospodarstwa mlecznego, w czym pomaga jej syn. Złe doświadczenia życiowe nie odebrały jej radości życia. Kobieta ma w sobie mnóstwo energii, interesuje się modą, uwielbia taniec i regularnie uczęszcza na zajęcia zumby. Teraz czuje, że to odpowiedni moment, by zbudować relację opartą na zaufaniu i partnerskim podejściu.

Jej idealny partner to dojrzały i opiekuńczy mężczyzna, który ma w sobie iskrę. Chciałaby, aby towarzyszył jej nie tylko w codziennych obowiązkach, ale również na parkiecie tanecznym, czerpiąc radość z każdego wspólnie spędzonego momentu.

Bliscy o udziale Agaty w "Rolnik szuka żony 13"

W rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu" Agata przyznała, że jej rodzina jest przyzwyczajona do jej nieszablonowych działań. Myśl o udziale w programie kiełkowała w niej od dłuższego czasu, ale ostateczne postanowienie w tej sprawie zapadło we wrześniu 2023 roku.

- Z początku to był żart, ale jak ten żart wszedł w życie, to także nie są mocno zdziwieni. Już we wrześniu rozmawiałam nawet ze swoją synową, to ona mówi, mama żartuje. I ja mówię, no tak myślę, ale zobaczymy, co tam czas pokaże. No i później się zdecydowałam i z tego powodu jestem bardzo, bardzo zadowolona i się cieszę, a co wyjdzie czas pokaże - powiedziała Agata.

Bez ogródek przyznała, że zdaje sobie sprawę z tego, że upływający czas przynosi jej mądrość życiową i pewność co do własnych oczekiwań.

- A ja zawsze wiem czego chcę i twardo stąpam po ziemi. Także może też tym trochę odstraszam panów. Takie babki jak my, to jesteśmy zarąbiste - do tańca i do różańca. Pan nie będzie się nudził w moim towarzystwie - powiedziała Agata.

Czy Agata z "Rolnika" zostawi gospodarstwo dla miłości?

Zazwyczaj uczestnicy hitu TVP jasno deklarują, że nie wyobrażają sobie opuszczenia swojej ojcowizny. Często to właśnie oni wymagają przeprowadzki od swoich wybranków. Agata w wywiadzie udzielonym "SE" wyznała, że patrzy na tę kwestię nieco inaczej.

- Jeżeli będę widziała, że jest warta moja przeprowadzka dla tego pana, to nie mówię nie. Piękne serce otwarte na miłość, po prostu. Tak, także jestem już w tej chwili gotowa na wszystko, co mi los przyniesie, także czekam tylko na naprawdę poważne oferty, nie tam na jakieś szmery, bajery - powiedziała Agata.

Agata przypomina gwiazdę "Świata według Kiepskich". Odpowiedź rolniczki

Podczas swojej prezentacji telewizyjnej rolniczka podkreślała, że przywiązuje dużą wagę do mody. Jak się okazuje, w napiętym harmonogramie zawsze wygospodaruje chwilę, by zadbać o wygląd i delikatnie się umalować!

- Kocham modę. Uwielbiam. Lubię się ubierać, całe życie to miałam i tak to zostanie. Na gospodarstwie nie mam makijażu. Później po pracy, bo jak kończę to, co mam tam, te dwie godziny rano, które tam muszę zrobić przy tym swoich zwierzętach, później przychodzę, kąpię się, wiozę wnuczki do przedszkola, to także nakładam trochę tego makijażu [...] Mam dwoje wnuczków w przedszkolu, których kocham nad życie, jak również tamtych starszych też, no ale wiadomo, maluszki to są, inna miłość do nich - powiedziała Agata.

Gdy tylko widzowie zobaczyli Agatę na ekranie, od razu skojarzyli ją z Renatą Pałys, aktorką znaną z roli Heleny Paździoch w kultowym serialu "Świat według Kiepskich". Rolniczka zareagowała na to zestawienie wybuchem śmiechu.

- To jest dla mnie komplement, dziękuję widzom, którzy tak pisali. To pozytywne porównaniu - powiedziała uśmiechnięta Agata.

Jak napisać list do uczestników "Rolnik szuka żony"?

Aby zgłosić chęć poznania konkretnego rolnika, trzeba uzupełnić specjalny formularz dostępny na witrynie www.rolnikszukazony.tvp.pl. Następnie należy wysłać tradycyjny list dołączając fotografię. Korespondencję kierujemy na adres: skrytka pocztowa 67, U.P. 121, 02-741 Warszawa. Na kopercie trzeba umieścić dopisek: „TU IMIĘ KANDYDATA”.