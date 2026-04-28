Łukasz z "Rolnik szuka żony" łączy dwa etaty. Tego oczekuje od kandydatki

Kim jest nowy uczestnik "Rolnik szuka żony"?

Mający 37 lat Łukasz jest informatykiem, który zarządza innowacyjnym gospodarstwem rolnym zlokalizowanym niedaleko Słowińskiego Parku Narodowego. W swojej codziennej pracy sprawnie wykorzystuje nowoczesne technologie. W wolnym czasie chętnie uprawia różne dyscypliny sportowe, w tym piłkę nożną, a także interesuje się e-sportem. Bohater show, po życiowych zawirowaniach, szuka ukojenia w otoczeniu przyrody. Jest romantykiem, który marzy o stworzeniu głębokiej i trwałej więzi. Szuka partnerki o wysokiej inteligencji emocjonalnej, cechującej się dobrym sercem i poczuciem humoru, z którą mógłby stworzyć prawdziwą, szczerą relację.

16

Informatyk i rolnik w jednym - jak radzi sobie Łukasz z "Rolnik szuka żony"

W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" Łukasz zdradził kulisy łączenia obowiązków rolnika i pracownika IT. Aby móc swobodnie prowadzić swoje gospodarstwo, mężczyzna zdecydował się na zdobycie odpowiednich kwalifikacji edukacyjnych. Podróżował też po innych gospodarstwach, żeby zbierać doświadczenia i utwierdzić się w przekonaniu, w jakim kierunku ma iść.

Sonda Oglądasz program "Rolnik szuka żony"? Tak Nie Sporadycznie

- Ja do tego nie podchodzę, po co mi to jest, po prostu robię w życiu to, co lubię, to co czuję, to co kocham i w czym się chciałbym rozwijać. To było takie moje bardzo od małego zainteresowanie, zajawka natura zwierzęta i po prostu postanowiłem, że chciałbym się też w tym materii rozwijać. To było takie moje marzenie od małego. Nigdy nie było mi to dane, bo ja nigdy nie urodziłem się na gospodarstwie i po prostu sam złożyłem gospodarstwo i sprawia mi to mega, mega, mega dużą frajdę i przyjemność - powiedział Łukasz.

Bywa, że praca na dwa etaty mocno daje mu w kość. Swoje obowiązki w gospodarstwie zaczyna wcześnie rano, a kończy pracę niejednokrotnie bardzo późno w nocy.

- Na przykład badanie weterynaryjne zwierząt, które trwało od rana, trzeba było wstać o 6, wszystko przygotować do godziny 22, potem trzeba było przyjść do domu i odpisać na 30 ileś maili, wsiąść do kolejnej drugiej rano, żeby to zrobić, plus rano trzeba stać i znowu to ze sobą wszystko łączyć - opowiadał Łukasz.

Jakiej partnerki szuka Łukasz w programie?

Już podczas prezentacji swojej osoby, Łukasz dokładnie określił cechy idealnej kandydatki.

- Uważam, że powinna być to osoba, która też lubi życie po prostu. Kocha życie, chce działać w życiu, nie chce zwiedzać, powiedzmy, życia przed telewizorem [...] Może pracować w zupełnie innej branży, bo jestem takim przykładem, że dzielę wiele rzeczy i sportów, i zainteresowań, i różnych zawodów z rolą, więc myślę, że jakby chciała też podzielić i pomóc mi w tym, to byłoby mega super. Tym bardziej, że zwierzaki, które mam, są mega kochane, naprawdę charakterne, super są, więc to jest mega frajda, uważam, praca przy nich - powiedział Łukasz.

Uczestnik zapewnia, że wybranka jego serca nie będzie musiała narzekać na brak wspólnie spędzanego czasu. Jest doskonale zorganizowany i potrafi znaleźć chwile tylko dla ukochanej. Warunek jest jeden - ona również musi chcieć być blisko niego.

Wyjątkowe zwierzęta Łukasza. Mają swoje imiona

Internauci byli zachwyceni widokiem puszystych, rudych krów biegających po obejściu uczestnika show. W rozmowie z "Super Expressem" mężczyzna ujawnił powody podjęcia takiej, a nie innej decyzji hodowlanej.

- To się wiązało z tym, że ja buduję gospodarstwo od zera. Czyli nie liczyłem się w gospodarstwie, nie uczyłem się w gospodarstwie, tylko buduję od zera. I po prostu stwierdziłem, że jakby potrzebuję zwierzęcia, które jakby będzie troszeczkę mocniejsze, w sensie bardziej naturalne, w tym sensie, genowo - tłumaczył Łukasz.

Z jego pasji zdarza się nawet żartować najbliższej rodzinie.

- Rodzina do mnie przyjechała i ona mi nie wierzyła, że ja mówię, że ja wołam krowę, one przychodzą. No jak? Jak ta krowa, Ty ją wołasz, ona przychodzi? Ja mówię, tak, każda ma imię, ja je wołam, one przychodzą i to faktycznie udowadniam i nawet jestem w stanie zagonić cały stado gdziekolwiek tam sobie jedziemy - opowiadał z uśmiechem Łukasz.

Gdzie pisać do bohaterów "Rolnik szuka żony 13"?

Osoby chcące nawiązać znajomość z wybranym uczestnikiem, muszą wypełnić zgłoszenie dostępne pod adresem www.rolnikszukazony.tvp.pl. Następnie wystarczy wysłać list, dołączając fotografię na adres skrytki pocztowej: skrytka 67, U.P. 121, 02-741 Warszawa, dopisując na kopercie imię konkretnego bohatera.