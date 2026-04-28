Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na gali sportowej. Wspólne zdjęcia z czerwonego dywanu ucięły spekulacje

Wioślarka Katarzyna Zillmann i tancerka Janja Lesar brylowały podczas sportowego wieczoru

Uroczysta Gala Herosi WP 2026 odbyła się 27 kwietnia w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw i miała za zadanie docenić wybitne osiągnięcia przedstawicieli świata sportu. Na liście nominowanych znalazła się utytułowana wioślarka Katarzyna Zillmann, która walczyła o statuetkę w kategorii Osobowość. Dziennikarze zgromadzeni na miejscu szybko dostrzegli, że sportsmenka nie pojawiła się na prestiżowym wydarzeniu sama. Jej oficjalne wyjście w towarzystwie znanej choreografki wywołało ogromne zainteresowanie mediów.

Dostępne w sieci ujęcia z czerwonego dywanu wyraźnie dowodzą, że obie uczestniczki imprezy czuły się doskonale w swoim towarzystwie. Fotoreporterzy od razu uchwycili naturalną bliskość oraz zupełny brak chłodnego dystansu, który zazwyczaj dominuje podczas oficjalnych imprez. Kobiety pozowały z olbrzymią swobodą i okazywały sobie delikatną czułość. Szybko stało się jasne, że nie jest to wyłącznie standardowe pozowanie na branżowej ściance, a cała sytuacja niesie za sobą znacznie głębszy przekaz.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zachwyciły swoimi strojami na gali Herosi

Medalistka olimpijska zdecydowała się na luźną, acz wyrazistą kreację, na którą składały się szerokie spodnie, biały top, obszerna marynarka oraz charakterystyczne okulary wyposażone w przyciemniane szkła. Z kolei słynna tancerka postawiła na zdecydowanie bardziej wieczorową klasykę, zakładając czarną marynarkę z subtelnymi prześwitami i zmysłowymi detalami. Choć obie panie zdecydowały się na bardzo ciemną paletę barw, każda z nich zaprezentowała zupełnie inną wizję elegancji.

Ostatecznie to wcale nie dobrane z pietyzmem ubrania przyciągnęły największą uwagę zgromadzonych gości. Zdecydowanie najsilniej dało się odczuć ogromną chemię między obiema paniami, co doskonale widać na naturalnych kadrach z wydarzenia. Na jednym ze zdjęć Lesar z wielką swobodą opiera się o Zillmann, a na innych ujęciach obie kobiety niemal stają się jednością. W branży pełnej wyreżyserowanych póz takie spontaniczne obrazki przekazują odbiorcom zdecydowanie najwięcej prawdy.

Relacja łącząca Katarzynę Zillmann i Janję Lesar nie jest już tajemnicą

Znajomość wioślarki oraz utytułowanej choreografki budzi ciekawość opinii publicznej od wielu miesięcy, a dokładniej od momentu ich pierwszego spotkania na planie programu telewizyjnego "Taniec z gwiazdami". W początkowej fazie dominowały jedynie medialne plotki oraz bardzo zachowawcze komentarze samych zainteresowanych. Z upływem czasu kobiety zaczęły jednak znacznie odważniej wypowiadać się o łączącej je więzi. W jednym z wywiadów cytowanych przez prasę Janja Lesar przyznała wprost:

Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie.

Właśnie w kontekście dawnych słów tancerki ich wspólna obecność na uroczystości organizowanej przez Wirtualną Polskę nabiera zupełnie nowego znaczenia. Nie był to żaden głośny manifest ogłoszony prosto ze sceny, lecz bardzo stonowany i jednoznaczny komunikat wysłany do całego otoczenia. Obie panie przebywają po prostu blisko siebie i absolutnie nie czują już najmniejszej potrzeby ukrywania łączącego je uczucia.

Wioślarka i tancerka zdominowały medialne doniesienia po sportowym wydarzeniu

Co ciekawe, ten niezwykle chętnie komentowany przez prasę epizod miał miejsce podczas imprezy doceniającej stricte sportowe wartości, a nie na typowym wydarzeniu dla celebrytów. Prawdopodobnie właśnie ten nieoczywisty kontekst sprawił, że cała sytuacja zyskała tak potężny rozgłos. Polska medalistka olimpijska uczestniczyła w uroczystości ze swojego własnego podwórka, a zaprzyjaźniona choreografka towarzyszyła jej jako całkowicie naturalny element jej codziennego życia. Te zaledwie kilka ujęć z gali Herosi 2026 udowodniło ostatecznie, że Katarzyna Zillmann i Janja Lesar weszły w etap, w którym nie muszą już niczego tłumaczyć światu.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zaskoczyły gorącą rumbą. Nie konsultowały pocałunku!