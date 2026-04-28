Sebastian Fabijański wzruszony po słowach jurorki. Co powiedziała mu Agata Kulesza w Tańcu z Gwiazdami?

Agata Kulesza zaskoczyła w "Tańcu z Gwiazdami"

Podczas najnowszego odcinka tanecznego programu Polsatu na krześle jurorskim zasiadła Agata Kulesza. Aktorka zastąpiła Ewę Kasprzyk. Nowa jurorka natychmiast skupiła na sobie uwagę publiczności swoimi uwagami, ale to jej wypowiedź skierowana do Sebastiana Fabijańskiego zapisała się w pamięci najmocniej. Wielokrotnie nagradzana aktorka nie tylko oceniła popisy taneczne aktora i rapera, ale skierowała do niego wyjątkowo osobiste przesłanie.

"Talent cię uratował z różnych sytuacji" - powiedziła Kulesza do Fabijańskiego w trakcie tanecznego show Polsatu.

Sebastian Fabijański reaguje na słowa Agaty Kuleszy

Sebastian Fabijański po nagraniach nie potrafił ukryć ogromnego poruszenia. W wywiadzie dla dziennika "Super Express" wyznał, że słowa wypowiedziane przez aktorkę uderzyły w bardzo czułe tony. Okazało się, że artyści znają się nie od dziś. Aktor potwierdził, że mieli już okazję współpracować i toczyć rozmowy w przeszłości.

Fabijański z wyraźnym rozczuleniem wspominał dyskusję z Kuleszą, która miała miejsce jeszcze przed startem telewizyjnego formatu. Przyznał, że tamta wymiana zdań mocno utkwiła mu w pamięci. To właśnie podczas tamtej rozmowy dowiedział się, że według aktorki, jego talent pomógł mu przetrwać najtrudniejsze życiowe zawirowania. Aktor przyznał, że jeśli inni odbierają go w podobny sposób, jest to dla niego niezwykle budujące.

"Agatka jest super człowiekiem, naprawdę. Super, cieszę się w ogóle, że była, uważam, że sprawdziła się świetnie. Ja byłem przekonany, że ona sobie poradzi naprawdę świetnie. To jest super babka, naprawdę, super babka. I cieszę się, że tak powiedziała. Kiedyś faktycznie rozmawialiśmy przez telefon, przed startem "Tańca z Gwiazdami". Dzwoniła do mnie, bo tam w innej sprawie też takiej bardzo ważnej dla nas, która też się łączy paradoksalnie z tym wszystkim, co tutaj się dzieje i też z tym obrazem, który oddałem na akcję charytatywną - oddam go dopiero wtedy, kiedy wszyscy się na nim podpiszą. Więc rozmawialiśmy, i ona powiedziała właśnie wtedy, à propos tego talentu, o czym wspomniała również w programie, że to jednak uratowało jakoś mnie w tym wszystkim, co było złe. Jeżeli faktycznie tak jest, jeżeli ludzie tak faktycznie myślą... to pięknie" - mówi nam wzruszony Fabijański.