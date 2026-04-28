Awantura w Hotelu Paradise. Dominika użyła mocnych wulgaryzmów do Darka

Paula Dąbrowska
2026-04-28 20:55

12. edycja Hotelu Paradise rozgrzewa widzów do czerwoności. Nie tylko przez relacje romantyczne, ale również przez wielkie konflikty. Po zmianie par nikt się nie spodziewał aż takiej afery. Darek powiedział Oliwii to, co sporo osób myślało. Nie myślał jednak, że tak się wszystko skończy.

Wielka afera między Oliwią a Darkiem

Oliwia nie ukrywała swojego zawodu Darkiem. Według niej mężczyzna nie miał prawa wytykać jej, jak wygląda jej relacja z Krystianem. W tym wszystkim wspiera ją Dominika.

- Nie mogę być w relacji romantycznej i chu**. Niech on sobie pogada i temat się ukróci - powiedziała Oliwia.

Denis też wspierał Oliwię w tym wszystkim. Dziewczyna nie ukrywa rozczarowania.

- Jest dla mnie skreślony. Jak go spotkam po drodze to śmierć na miejscu - powiedziała Oliwia.

Dziewczyna zaczęła wulgarnie reagować na słowa Darka. Poniżała go słownie, wyzywała i umniejszała jego wypowiedziom.

Awantura na cały Hotel Paradise. Dominika rzuca wyzwiskami

Darek nie spodziewał się jednak tego, że Dominika szczerze powie Roksanie o tym, co on myśli. Podczas rozmowy w pokoju Magda z Roksi postanowiły powiedzieć dziewczynom prawdę, jaki plan miał Darek. Dominika postanowiła wszystko wyprostować.

- Darek, nie umiesz normalnie rozmawiać [...] My przekraczamy granice? A kto wczoraj wysnuł jakiś po*** plan, że my podejdziemy do ciebie i nas wywalisz? Mówisz, że Oliwka jest hipokrytką, a ty jaki jesteś i pierdo*** na prawo i lewo, że nie chcesz być z Oliwką? - krzyczała Dominika.

Roksana postanowiła się przyznać, że powiedziała wprost Dominice, o co dokładnie poszło. Okazało się, że były również inne intrygi, które wyszły podczas tej rozmowy.

W tle była kłótnia między Magdą a Andrzejem. Dziewczyna zirytowała się na słowa Andrzeja, który zaznaczał, że on w tym nie brał udziału, zapominając, iż Roksana z Magdą też to powiedziały. Magda poczuła się tym urażona i zraniona. Postanowiła zareagować, co oburzyło Andrzeja. Na koniec doszło do wielkiego... przytulasa w pokoju. Wszystko wszyscy wyjaśnili, choć jak zaznaczyła Dominika - pozostał niesmak między wszystkimi.

