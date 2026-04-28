Awantura w Hotelu Paradise. Dominika użyła mocnych wulgaryzmów do Darka

Wielka afera między Oliwią a Darkiem

Oliwia nie ukrywała swojego zawodu Darkiem. Według niej mężczyzna nie miał prawa wytykać jej, jak wygląda jej relacja z Krystianem. W tym wszystkim wspiera ją Dominika.

- Nie mogę być w relacji romantycznej i chu**. Niech on sobie pogada i temat się ukróci - powiedziała Oliwia.

Denis też wspierał Oliwię w tym wszystkim. Dziewczyna nie ukrywa rozczarowania.

- Jest dla mnie skreślony. Jak go spotkam po drodze to śmierć na miejscu - powiedziała Oliwia.

Dziewczyna zaczęła wulgarnie reagować na słowa Darka. Poniżała go słownie, wyzywała i umniejszała jego wypowiedziom.

Rusza Hotel Paradise 12

Awantura na cały Hotel Paradise. Dominika rzuca wyzwiskami

Darek nie spodziewał się jednak tego, że Dominika szczerze powie Roksanie o tym, co on myśli. Podczas rozmowy w pokoju Magda z Roksi postanowiły powiedzieć dziewczynom prawdę, jaki plan miał Darek. Dominika postanowiła wszystko wyprostować.

- Darek, nie umiesz normalnie rozmawiać [...] My przekraczamy granice? A kto wczoraj wysnuł jakiś po*** plan, że my podejdziemy do ciebie i nas wywalisz? Mówisz, że Oliwka jest hipokrytką, a ty jaki jesteś i pierdo*** na prawo i lewo, że nie chcesz być z Oliwką? - krzyczała Dominika.

Roksana postanowiła się przyznać, że powiedziała wprost Dominice, o co dokładnie poszło. Okazało się, że były również inne intrygi, które wyszły podczas tej rozmowy.

W tle była kłótnia między Magdą a Andrzejem. Dziewczyna zirytowała się na słowa Andrzeja, który zaznaczał, że on w tym nie brał udziału, zapominając, iż Roksana z Magdą też to powiedziały. Magda poczuła się tym urażona i zraniona. Postanowiła zareagować, co oburzyło Andrzeja. Na koniec doszło do wielkiego... przytulasa w pokoju. Wszystko wszyscy wyjaśnili, choć jak zaznaczyła Dominika - pozostał niesmak między wszystkimi.