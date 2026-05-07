Maciej Pela pakuje walizki i opuszcza dom. "To masa wspomnień: pierwsze kroki moich córek". Tam mieszkał z Kaczorowską

Maciej Pela pożegnał się z dawnym domem

Na początku swoje rzeczy z domu zabrała Agnieszka Kaczorowska. Teraz przyszła pora na Macieja Pelę. Aktorka wywiozła ostatnie kartony w kwietniu, korzystając z nieobecności byłego męża w budynku. W mediach pojawiły się wtedy zdjęcia pokazujące radość celebrytki z rozpoczęcia nowego etapu. Obecnie podobny krok wykonał Pela.

To ostatnie wideo kulinarne, które wrzucam z tego domu - powiedział Maciej na nagraniu, które opublikował w sieci.

Zaraz potem dodał kilka szczerych słów:

Ostatni miesiąc był dla mnie bardzo wymagający, co dosadnie mówi moja nieogolona, zmęczona morda. Wiele razy słyszałem radę: "O stary, musisz się odciąć". Ale nie jest to mój sposób myślenia. Nie będę udawać, że przeszłość nie istnieje. Ten dom to masa wspomnień: pierwsze kroki moich córek, długie wiosenne spacery, smutki i radości oraz dużo przetańczonych godzin. Mógłbym tutaj wrzucić wielki napis "freedom", ale ja się od niczego nie uwalniam. Po prostu zostawiam za sobą mury, a zabieram wspomnienia. Znalazłem nowe miejsce do życia, gdzie mogę odetchnąć pełną piersią.

Tancerz rozwinął temat również w opisie pod swoim filmem:

Życie zaskakuje. Tutaj dokończę myśl, którą zacząłem w rolce. Przede mną spokojny maj, czas na zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu i rozpoczęcia realizacji planu "no to jedziemy dalej!". Na pewno będzie dużo więcej gotowania, bo odchodzi mi sporo czasochłonnych, utrudniających życie spraw. Od czerwca wjeżdża masa projektów, o których nawet rok temu nie śniłem. Będziecie równie zaskoczeni jak ja, kiedy odebrałem telefon.

Rozstanie Peli z Agnieszką Kaczorowską

Przez długi czas Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela uchodzili za idealne małżeństwo. Para powiedziała sobie "tak" w słonecznej Italii we wrześniu 2018 roku, a owocem ich związku są dwie córki. Jeszcze w 2023 roku chętnie dzielili się rodzinnymi kadrami w sieci, pokazując swoją miłość. Wiadomość o problemach w ich relacji wywołała szok wśród obserwatorów.

Plotki o rozpadzie związku pojawiły się jesienią 2024 roku. Wówczas donoszono, że małżonkowie nie mieszkają już pod jednym dachem. Szybko wyszło na jaw, że separacja trwa od września 2024 roku. Choć oboje początkowo milczeli, w listopadzie Agnieszka Kaczorowska opowiedziała o wszystkim u Kuby Wojewódzkiego. Chwilę później Maciej Pela ze łzami w oczach opowiadał o rozpadzie rodziny w "Dzień Dobry TVN". Ostatecznie para uzyskała rozwód 17 listopada 2026 roku po długich negocjacjach.

Tak Kaczorowska i Pela zachowywali się w sądzie