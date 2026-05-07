Aksel rozbił bank w Polsacie. Znamy zwycięzcę 5. edycji Farmy

Zasady przetrwania w Polsacie, czyli o co walczą uczestnicy Farmy

Polska wersja globalnego hitu „The Farm”, znana u nas po prostu jako „Farma”, to sprawdzian wytrzymałości na najwyższym poziomie. Ochotnicy decydują się odciąć od dobrodziejstw XXI wieku, takich jak internet, prąd czy ciepła woda w kranie, i przenoszą się do prymitywnego gospodarstwa. Tam czeka ich trudne zadanie polegające na utrzymaniu inwentarza i walce o codzienne przetrwanie. Stawka jest wysoka, bo na najlepszego uczestnika czeka prestiżowy tytuł Super Farmera, słynne Złote Widły oraz pokaźny zastrzyk gotówki w wysokości stu tysięcy złotych.

Gospodyniami tego wymagającego formatu są niezmiennie Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska. W nowszych odsłonach programu ekipę prowadzących wzmocniła także Milena Krawczyńska, dodając show nowej dynamiki.

W poprzednich seriach na najwyższym stopniu podium stawali kolejno:

Jakub „Wojna” Wojnowski Tomasz Wędzony Angelika Kałużna Bronisław „Bandi” Bandyk

Uczestnicy i konflikty w 5. edycji Farmy

Nagrania do piątej odsłony polsatowskiego hitu odbyły się w 2025 roku. O zwycięstwo walczyło liczne grono śmiałków, gotowych na porzucenie wygód. Wśród uczestników tegorocznej edycji znaleźli się m.in. Henryk Alczyński, Agnieszka Białek, Agnieszka „Lamia” Grochowska, Aleksandra Grudzińska, Aleksandra Gut, Łukasz „Janosik” Januszczak, Wojciech Kisiel, Andrzej Kliś, Wojciech Kossowski, Wanesa Okarmus, Dominika Piotrzkowska, Aksel Rumenov, Magdalena „Peonia” Sienkiewicz, Adrian Sikora, Janusz Stechura, Ewa Suarez, Roland Sztejter, Paulina Tabędzka, Karolina Ura, Rafał Ura oraz Wojciech Wasilewski.

Ten sezon obfitował w silne emocje i gorące spory. Najgorętsze konflikty wybuchały na linii tzw. stara gwardia - Młode Wilki. Widzowie byli świadkami nie tylko ostrych wymian zdań, ale również otwartych buntów, a momentami nawet zachowań ocierających się o agresję.

Aksel podwójnym triumfatorem 5. sezonu Farmy

Zwieńczeniem tej pełnej wrażeń edycji był finałowy odcinek nadawany na żywo 7 maja 2026 roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polsatu, stacja przygotowała w tym roku niespodziankę - specjalne wyróżnienie dla „najsympatyczniejszego uczestnika”, przyznawane na podstawie głosów widzów. Statuetkę Złotego Kłosa w tej kategorii, z rąk Bagiego, odebrał Aksel.

Co istotne, pula nagród w tym sezonie uległa znacznemu powiększeniu. Triumfator zgarnął nie podstawowe sto, ale imponujące 160 tysięcy złotych. Dodatkowe fundusze stanowiły premię wypracowaną przez samych farmerów, którzy generowali zyski ze sprzedaży własnoręcznie wytworzonych produktów.

Do decydującego starcia stanęła finałowa trójka:

Wojtek "Wiking"; Aksel; Karolina.

Ostateczny głos należał do widzów, którzy zdecydowali, że główna wygrana 5. edycji „Farmy” powędruje do Aksla.

Klasyfikacja końcowa finału przedstawia się następująco:

Aksel Wojtek Karolina