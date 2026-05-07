Idealny psychotest tylko dla odważnych. Sprawdź, którą POLSKĄ eurowizyjną diwą jesteś!

Historia Polski na Eurowizji

Polska zadebiutowała w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku i był to start absolutnie bezprecedensowy. Edyta Górniak z utworem „To nie ja!” wywalczyła 2. miejsce, co do dziś pozostaje najlepszym wynikiem w historii naszych występów. Lata 90. przyniosły jeszcze kilka solidnych rezultatów (m.in. Ania Maria Jopek), jednak kolejna dekada okazała się znacznie trudniejsza. Po sukcesie Ich Troje w 2003 roku (7. miejsce), Polska wpadła w spiralę braku awansów do finałów, co doprowadziło nawet do dwuletniej przerwy w startach (2012–2013).

Powrót w 2014 roku z Donatanem i Cleo otworzył nowy rozdział, cechujący się dużą rozpiętością wyników – od wielkiego sukcesu Michała Szpaka (3. miejsce w głosowaniu widzów w 2016 r.) po serię porażek w półfinałach. Polska na Eurowizji to historia poszukiwań: od etno-popu, przez klasyczne ballady, aż po nowoczesne produkcje radiowe. Mimo zmiennego szczęścia, konkurs cieszy się w kraju ogromną popularnością, a każdy wybór reprezentanta budzi gorące emocje społeczne.

Justyna Steczkowska wspomina imprezy w Opolu. Bawiła się ze Stanisławem Sojką na imprezie do rana!

Lista startów Polski

1994 - Edyta Górniak - „To nie ja!” - 2. miejsce;

1995 - Justyna Steczkowska - „Sama” - 18. miejsce;

1996 - Kasia Kowalska - „Chcę znać swój grzech...” - 15. miejsce;

1997 - Anna Maria Jopek - „Ale jestem” - 11. miejsce;

1998 - Six-Eight - „To takie proste” - 17. miejsce;

1999 - Mietek Szcześniak - „Przytul mnie mocno” - 18. miejsce;

2001 - PIASEK - „2 Long” - 20. miejsce;

2003 - Ich Troje - „Keine Grenzen - Żadnych granic” - 7. miejsce;

2004 - Blue Café - „Love Song” - 17. miejsce;

2005 - Ivan i Delfin - „Czarna dziewczyna” - 11. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);

2006 - Ich Troje - „Follow My Heart” - 11. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);

2007 - The Jet Set - „Time to Party” - 14. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);

2008 - Isis Gee - „For Life” - 24. miejsce;

2009 - Lidia Kopania - „I Don't Wanna Leave” - 12. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);

2010 - Marcin Mroziński - „Legenda” - 13. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);

2011 - Magdalena Tul - „Jestem” - 19. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);

2014 - Donatan i Cleo - „My Słowianie - We Are Slavic” - 14. miejsce;

2015 - Monika Kuszyńska - „In the Name of Love” - 23. miejsce;

2016 - Michał Szpak - „Color of Your Life” - 8. miejsce;

2017 - Kasia Moś - „Flashlight” - 22. miejsce;

2018 - Gromee feat. Lukas Meijer - „Light Me Up” - 14. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);

2019 - Tulia - „Fire of Love (Pali się)” - 11. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);

2021 - RAFAŁ - „The Ride” - 14. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);

2022 - Ochman - „River” - 12. miejsce;

2023 - Blanka - „Solo” - 19. miejsce;

2024 - Luna - „The Tower” - 12. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);

2025 - Justyna Steczkowska - „Gaja” - 14. miejsce.

