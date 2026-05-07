"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4212

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu znanych bohaterów. Podczas gdy osłabiony Damian przebywał w areszcie, Monika dzięki Igorowi poznała nazwisko dziewczyny oskarżającej Cieślika, a Sławek z bronią w ręku namierzył kobietę, która wcześniej ukradła telefon Damiana. Spore problemy pojawiły się również u Bergów, ponieważ wagary Juniora doprowadziły do interwencji wychowawczyni i groźby wezwania opieki społecznej. W szpitalu Kamil uświadomił Michałowi, że jego serce ucierpiało przez niebezpieczne leki odchudzające, choć Lucy szybko zapewniła partnera o swojej pełnej akceptacji. Doszło także do ostrej konfrontacji Lucy z Adamskim w kwestii jego długów, czego świadkiem była Ada domagająca się od razu szczerych odpowiedzi. Czas przekonać się, jakie niespodzianki czekają na wszystkich w nowym odcinku.
"Na Wspólnej" odc. 4212 - streszczenie
Bogdan stara się wpłynąć na Jarka, tłumacząc mu, że ze względu na dzieci musi w końcu wyjaśnić z Elizą kwestię ich dalszego małżeństwa. Berg decyduje się odwiedzić Hanię, a gdy kończy wizytę, żona prosi go o danie im jeszcze jednej szansy. Niestety, odpowiedź mężczyzny okazuje się dla niej druzgocąca i odbiera jej wszelką nadzieję. W tym samym czasie Zakościelny angażuje się w pomoc Mariuszowi, który boryka się z problemami wywołanymi przez zawiedzionego klienta. Do dramatycznych wydarzeń dochodzi w domu Zimińskich, gdzie Czerski podczas ostrej wymiany zdań z Markiem nagle traci przytomność. Z kolei Julka po zakończeniu szlabanu spędza czas z Leonem, który wyznaje jej miłość i próbuje namówić na intymne zbliżenie. Dziewczyna odmawia, wyjaśniając, że nie jest na to gotowa, jednak wieczorem Anka dostrzega, że jej córka zmaga się z poważnymi przemyśleniami po tym spotkaniu.
"Na Wspólnej" odc. 4212 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców warszawskiej kamienicy od lat przyciągają przed ekrany osoby poszukujące wciągających opowieści o przyjaźni i rodzinnych dylematach. Produkcja jest stałym elementem ramówki, oferując nowe wątki niemal każdego dnia roboczego. Fani mogą śledzić rozwój sytuacji u Bergów i Zimińskich w połowie maja przed telewizorami. Premierowa emisja odcinka 4212 serialu "Na Wspólnej" odbędzie się 14 maja 2026 o godzinie 20:15 na kanale TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
Ten popularny serial to opowieść o grupie przyjaciół, którzy wychowywali się razem w domu dziecka pod okiem Marii i Włodka Ziębów. Fundamentem ich wspólnego życia stała się kamienica przy ulicy Wspólnej, będąca podarunkiem od tragicznie zmarłego Wiktora Brzozowskiego. Przez lata obserwowaliśmy, jak ich więzi ewoluują i stają się bazą dla kolejnych pokoleń rodzin Hofferów, Ziębów oraz Brzozowskich. To historia o tym, że lojalność i wzajemne wsparcie potrafią przetrwać największe życiowe burze. W serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)