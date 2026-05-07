"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4212

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu znanych bohaterów. Podczas gdy osłabiony Damian przebywał w areszcie, Monika dzięki Igorowi poznała nazwisko dziewczyny oskarżającej Cieślika, a Sławek z bronią w ręku namierzył kobietę, która wcześniej ukradła telefon Damiana. Spore problemy pojawiły się również u Bergów, ponieważ wagary Juniora doprowadziły do interwencji wychowawczyni i groźby wezwania opieki społecznej. W szpitalu Kamil uświadomił Michałowi, że jego serce ucierpiało przez niebezpieczne leki odchudzające, choć Lucy szybko zapewniła partnera o swojej pełnej akceptacji. Doszło także do ostrej konfrontacji Lucy z Adamskim w kwestii jego długów, czego świadkiem była Ada domagająca się od razu szczerych odpowiedzi. Czas przekonać się, jakie niespodzianki czekają na wszystkich w nowym odcinku.

"Na Wspólnej" odc. 4212 - streszczenie

Bogdan stara się wpłynąć na Jarka, tłumacząc mu, że ze względu na dzieci musi w końcu wyjaśnić z Elizą kwestię ich dalszego małżeństwa. Berg decyduje się odwiedzić Hanię, a gdy kończy wizytę, żona prosi go o danie im jeszcze jednej szansy. Niestety, odpowiedź mężczyzny okazuje się dla niej druzgocąca i odbiera jej wszelką nadzieję. W tym samym czasie Zakościelny angażuje się w pomoc Mariuszowi, który boryka się z problemami wywołanymi przez zawiedzionego klienta. Do dramatycznych wydarzeń dochodzi w domu Zimińskich, gdzie Czerski podczas ostrej wymiany zdań z Markiem nagle traci przytomność. Z kolei Julka po zakończeniu szlabanu spędza czas z Leonem, który wyznaje jej miłość i próbuje namówić na intymne zbliżenie. Dziewczyna odmawia, wyjaśniając, że nie jest na to gotowa, jednak wieczorem Anka dostrzega, że jej córka zmaga się z poważnymi przemyśleniami po tym spotkaniu.

"Na Wspólnej" odc. 4212 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców warszawskiej kamienicy od lat przyciągają przed ekrany osoby poszukujące wciągających opowieści o przyjaźni i rodzinnych dylematach. Produkcja jest stałym elementem ramówki, oferując nowe wątki niemal każdego dnia roboczego. Fani mogą śledzić rozwój sytuacji u Bergów i Zimińskich w połowie maja przed telewizorami. Premierowa emisja odcinka 4212 serialu "Na Wspólnej" odbędzie się 14 maja 2026 o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial to opowieść o grupie przyjaciół, którzy wychowywali się razem w domu dziecka pod okiem Marii i Włodka Ziębów. Fundamentem ich wspólnego życia stała się kamienica przy ulicy Wspólnej, będąca podarunkiem od tragicznie zmarłego Wiktora Brzozowskiego. Przez lata obserwowaliśmy, jak ich więzi ewoluują i stają się bazą dla kolejnych pokoleń rodzin Hofferów, Ziębów oraz Brzozowskich. To historia o tym, że lojalność i wzajemne wsparcie potrafią przetrwać największe życiowe burze. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)