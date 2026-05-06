Zasady programu "Love is Blind". Na czym polega hitowy eksperyment Netflixa?

Słynny format randkowy opiera się na założeniu, które ma udowodnić, że prawdziwe uczucie może zrodzić się bez oceny fizyczności. Samotni uczestnicy spędzają czas w odseparowanych pokojach, gdzie kontaktują się ze swoimi rozmówcami wyłącznie za pomocą samego głosu. Przez kilka dni nawiązują głębokie relacje oparte na dyskusjach, kompletnie nie znając wyglądu partnera. Punktem kulminacyjnym są zaręczyny, po których zakochani wreszcie mogą spojrzeć sobie w oczy. Następnie narzeczeni wprowadzają się do wspólnego mieszkania i konfrontują związek z opinią bliskich. Całość kończy się przed ołtarzem, gdzie pada deklaracja o ślubie lub bolesnym rozstaniu.

Ta nietypowa koncepcja telewizyjna zadebiutowała w Stanach Zjednoczonych, by z czasem podbić kolejne rynki. Produkcję zrealizowano już we Francji, Brazylii, Japonii, Szwecji oraz w krajach arabskich.

"Love is Blind: Polska" na ekranach. Pierwsze odcinki przynoszą niespodziewane zwroty akcji

Informacja o starcie polskiej edycji "Love is Blind" od razu zmotywowała mnie do sprawdzenia, jak ten globalny fenomen sprawdzi się w naszych realiach. Towarzyszył mi spory niepokój, ponieważ przenoszenie zagranicznych hitów na rodzimy grunt często kończy się porażką, wiejącą nudą i niskim budżetem. Postanowiłam na własne oczy przekonać się, czy twórcy uniknęli wpadki, recenzując pierwsze pięć epizodów bez spoilerów.

Największym powodem do ulgi jest niezwykle wierne odwzorowanie oryginalnej scenografii, która robi ogromne wrażenie od pierwszych minut. Zadbano o perfekcyjne detale, przenosząc na polski grunt słynne kabiny, eleganckie sale spotkań oraz charakterystyczne dla formatu złote kieliszki uczestników. Zamiast budżetowej imitacji otrzymaliśmy bardzo profesjonalną realizację, nieustępującą amerykańskim produkcjom.

Kolejnym, niezwykle pozytywnym aspektem polskiej wersji okazał się dobór bohaterów szukających drugiej połówki. Wcześniejsze materiały promocyjne budziły moje wątpliwości co do czystych intencji niektórych osób, jednak etap randek w ciemno diametralnie zmienił tę perspektywę. Znakomita część grupy przyszła do programu z absolutnie szczerą potrzebą znalezienia miłości. Śmiało opowiadali o swoich trudnych doświadczeniach z przeszłości oraz życiowych traumach.

Jak przystało na rasowe reality show, w produkcji nie brakuje solidnej dawki konfliktów. Zaledwie w pierwszym odcinku wybuchło kilka głośnych awantur, z czego część dotyczyła kompletnie trywialnych i błahych problemów. Taka dynamika z pewnością przyciągnie przed ekrany tłumy widzów. Bohaterowie dali się poznać jako zwyczajni ludzie, nad którymi przejęły kontrolę emocje, budząc naszą ogromną sympatię lub natychmiastową niechęć.

Prowadzący "Love is Blind: Polska" rozczarowali. Andrzej i Zosia Wrona w ogniu krytyki

Niestety, moje największe obawy dotyczące gospodarzy programu znalazły pełne potwierdzenie w wyemitowanych epizodach. Choć prezenterzy nie grają tu pierwszych skrzypiec, to w zagranicznych edycjach potrafili sprowokować do dyskusji i wzbudzić u widzów wzruszenie. Tymczasem para polskich gospodarzy stanowi absolutnie najsłabsze ogniwo całego projektu. Odnosiłam nieodparte wrażenie, że Zosia i Andrzej Wrona czuli się na planie wyjątkowo niekomfortowo, a wręcz przytłaczał ich stres. Trudno jednoznacznie ocenić przyczynę, jednak ich interakcje z uczestnikami były wyprane z emocji. Być może twórcy celowo narzucili tak zachowawczy i neutralny ton, ale w zestawieniu z innymi państwami, nasi prezenterzy wypadają niezwykle blado.