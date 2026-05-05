Poznaliśmy uczestniczki polskiej edycji "Love is Blind". To one będą szukać męża w ciemno

Zasady polskiej edycji "Love is Blind"

Netflix rzuca rękawicę powierzchownym relacjom i odpala lokalną wersję globalnego hitu randkowego. W telewizyjnym eksperymencie wystąpi trzydziestka singli, całkowicie zmęczonych ocenianiem przez pryzmat internetowych fotografii w aplikacjach. Ich główne zadanie polega na zbudowaniu trwałej, głębokiej więzi bez możliwości wizualnej oceny kandydata. Do programu zaproszono bardzo zróżnicowaną grupę wiekową od 25 do 37 lat, zrzeszającą osoby mieszkające na co dzień w kraju oraz poza jego granicami.

Format całkowicie wywraca do góry nogami klasyczny model poznawania potencjalnych partnerów. Single prowadzą długie konwersacje w zamkniętych kabinach, gdzie jakikolwiek kontakt wzrokowy jest fizycznie niemożliwy. Twarzą w twarz spotkają się dopiero w momencie, gdy zaiskrzy na tyle mocno, że jedna ze stron zdecyduje się na zaręczyny. Prawdziwy test nadejdzie jednak znacznie później, ponieważ uczestnicy zderzą się z prozą codziennego życia, a ostateczną decyzję o ślubie podejmą dopiero przed samym ołtarzem.

Przewodnikami po tym pełnym skrajnych emocji, telewizyjnym rollercoasterze zostało bardzo dobrze znane widzom małżeństwo. Rolę gospodarzy i wsparcia dla singli pełnią aktorka Zofia Zborowska-Wrona oraz siatkarz Andrzej Wrona.

Kim są uczestniczki polskiego "Love is Blind"?

Z grona tysięcy zgłoszeń produkcja wyselekcjonowała zaledwie piętnaście kandydatek. Kobiety te mieszkają w Polsce lub przebywają na emigracji, a ich głównym celem jest odnalezienie życiowego partnera, stworzenie stabilnego domu i założenie rodziny z dziećmi.

Lista żeńskiej części obsady debiutanckiej serii "Love is Blind" na platformie Netflix prezentuje się następująco:

Daria (35 l.) - działa na co dzień w szeroko pojętej branży wellness. Ewelina (29 l.) - zajmuje się przedłużaniem rzęs oraz prowadzi profesjonalne szkolenia. Gosia (28 l.) - pracuje w sektorze marketingu i sprzedaży na terenie Warszawy. Iza (31 l.) - realizuje się zawodowo w dynamicznej branży IT. Julia (28 l.) - to ekspertka od zabiegów pielęgnacyjnych, udzielająca się także jako wolontariuszka. Julita (37 l.) - wykonuje wyuczony zawód neurologopedy. Julka (24 l.) - mocno rozwija poznański startup w sektorze fotowoltaicznym. Karolina (30 l.) - na co dzień pracuje jako bioinżynier. Kinga (27 l.) - dzieli swój czas między Warszawę a Teneryfę, działając prężnie jako agentka nieruchomości. Laura (30 l.) - odpowiada za procesy logistyczne w branży paliwowej. Malika (29 l.) - specjalizuje się w tajnikach digital marketingu. Marta (30 l.) - profesjonalnie dba o paznokcie swoich klientek jako stylistka. Nicole (28 l.) - prowadzi praktykę w zakresie hipnoterapii. Paulina (30 l.) - pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, ale na co dzień związana jest z branżą golfową w amerykańskiej Florydzie. Wiktoria (25 l.) - wróciła niedawno z Irlandii, by szukać szczęścia w ojczyźnie.

Harmonogram premier odcinków "Love is Blind Polska"

Pierwszy sezon polskiego "Love is Blind" zamknie się w puli 11 epizodów, które twórcy zdecydowali się podzielić na cztery odrębne partie z różnymi datami emisji.

Część I (5 odcinków) zadebiutowała oficjalnie 6 maja.

Część II (4 odcinki) wylądowała w ofercie 13 maja.

Część III (1 odcinek) zaplanowano na 20 maja.

Część IV, czyli finałowe spotkanie uczestników (Reunion), wciąż czeka na ogłoszenie konkretnej daty.

Wszystkie nowe materiały udostępniane są w bibliotece platformy Netflix punktualnie kilka minut po godzinie 9:00 rano.

