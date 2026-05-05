"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4210

W serialu "Na Wspólnej" losy wielu postaci mocno się pokomplikowały, wystawiając ich wzajemne zaufanie na wyjątkowo ciężką próbę. Jarek, przekonany o romansie żony z Wichrowskim, spakował swoje rzeczy i całkowicie zignorował desperackie błagania Elizy o drugą szansę. Załamanego chłopaka musiał w końcu ratować Bogdan, który odebrał pijanego syna z baru, podczas gdy Eliza usłyszała od ojca bolesną wiadomość, że Junior wcale nie chce jej widzieć. Poważne problemy dotknęły również Olę, którą przed agresywnym zachowaniem Mariusza uratował Zduński, a Czerski bez porozumienia z żoną zdecydował się samowolnie zabrać synka z przedszkola. W redakcji doszło natomiast do ostrej kłótni o artykuł dotyczący Cieślika, podczas której Sandra otwarcie groziła Igorowi, a ten nie wiedział jeszcze, że zadziera z kochanką własnego szefa. Po tak trudnych momentach nikt nie może liczyć na szybki powrót do spokoju.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"Na Wspólnej" odc. 4210 - streszczenie

W 4210. odcinku Ola ponownie spotyka Zduńskiego, który oddaje jej zabawkę należącą do Alka i zapewnia o swojej gotowości do pomocy. W tym samym czasie matka Czerskiego, zszokowana fatalnym stanem jego mieszkania, postanawia działać i udaje się z wizytą do Zimińskich. Otylia w emocjonalny sposób wypomina rodzinie, że Ola deklarowała lojalność wobec jej syna, a jednocześnie kategorycznie odrzuca propozycję poddania Mariusza opiece psychiatrycznej. Problemy wychowawcze dotykają także Elizę, której próba rozmowy z Juniorem kończy się agresją chłopaka i jego ucieczką z domu. Nastolatek bierze udział w bójce z Wichrowskim, po czym zostaje odnaleziony przez Jarka pod jednym z klubów. Z kolei Michał po wspólnie spędzonym czasie z Lucy trafia do szpitala z problemami kardiologicznymi, co bezskutecznie próbuje ukryć przed ukochaną.

"Na Wspólnej" odc. 4210 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje swój wieczór tak, aby nie przegapić kolejnych perypetii ulubionych postaci mieszkających przy ulicy Wspólnej. Serial jest nadawany systematycznie, co pozwala na bieżąco obserwować skomplikowane relacje międzyludzkie i rodzinne konflikty. Emisja odbywa się w paśmie wieczornym na głównej antenie stacji, dzięki czemu fani mogą śledzić losy bohaterów po pracy. Najnowszy odcinek serialu "Na Wspólnej" o numerze 4210 zostanie zaprezentowany 12 maja 2026 o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Serial ten od ponad dwóch dekad pokazuje losy grupy przyjaciół, którzy wychowali się w tym samym domu dziecka i przysięgli sobie wzajemne wsparcie. Centralnym punktem ich świata jest kamienica podarowana im przez Wiktora Brzozowskiego, gdzie do dziś splatają się ścieżki rodzin Ziębów, Hofferów i ich bliskich. Możecie tu liczyć na mnóstwo życiowych tematów podanych w przystępny sposób, co sprawia, że bohaterowie stają się nam bardzo bliscy. Produkcja regularnie wprowadza nowe wątki, ale fundamentem pozostaje silna więź między założycielami wspólnoty. W serialu występują m.in.:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)