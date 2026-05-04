Mateusz Banasiuk wystąpi w programie "Azja Express". Aktor się wygadał!

Mateusz Banasiuk dołącza do obsady show "Azja Express"

Czterdziestoletniego aktora czeka wkrótce gigantyczne wyzwanie. Mateusz Banasiuk na co dzień kibicuje Magdalenie Boczarskiej w walce o Kryształową Kulę na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Artyści prywatnie tworzą zgrany związek i to już od dwunastu lat, a poza tym rozwijają się zawodowo. Teraz to mężczyzna spróbuje swoich sił w popularnym telewizyjnym formacie rozrywkowym.

Widzowie doskonale kojarzą go z ról w takich hitach ekranowych jak "Pierwsza miłość", "Wszystko, co kocham", "Miasto z morza", "M jak miłość" oraz "Furioza". Teraz artysta sprawdzi się w zupełnie innych realiach, dołączając do obsady nadchodzącej odsłony "Azji Express". Gwiazdor osobiście potwierdził te telewizyjne rewelacje.

Jeszcze nikomu tego nie mówiłem, że jestem kolejnym uczestnikiem programu "Azja Express", więc emocje już wkrótce będą rosły - wyznał niedawno w rozmowie z serwisem Party.

Warto przypomnieć, że celebryta wielokrotnie pojawiał się wcześniej w programach typu reality show. W 2014 r. temu rywalizował w "Tańcu z Gwiazdami", a w 2016 naśladował wokalistów w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Trzy lata później zaliczył występ w sportowym "Ninja Warrior Polska", natomiast w 2021 roku można było go oglądać w muzycznym formacie "Mask Singer".

Przyznam się, że ja od razu byłem na tak już jakiś czas temu (...). To jest jednak miesiąc. Miesiąc za granicą, gdzie jesteś totalnie offline, bez telefonu, bez kontaktu. (...) Pamiętam, jak zobaczyłem "Azję Express" kiedyś po raz pierwszy. Pomyślałem sobie: "Wow, w czymś takim chciałbym wziąć udział" - wyznał aktor.

Z kim Mateusz Banasiuk pojedzie do "Azja Express"?

Największą niewiadomą pozostaje obecnie nazwisko osoby towarzyszącej celebrycie w podróży. Zarówno producenci wyścigu, jak i sam zaangażowany w projekt aktor konsekwentnie nie ujawniają tożsamości drugiego członka tego zespołu.

Właśnie jeszcze nie chcę tego zdradzać. Ciekaw jestem, z kim byście mnie widzieli w tym programie. Mam kilku chętnych, nie ukrywam, ale to jeszcze na razie zachowam dla siebie - opowiadał Banasiuk.

Wiele wskazuje na to, że artysta okaże się potężnym konkurentem dla reszty stawki. Na co dzień bardzo dba o kondycję fizyczną i regularnie uprawia sport, a brak wygód zupełnie mu nie przeszkadza. Takie cechy są niezbędne do przetrwania w ekstremalnym show. Format zmusza bowiem uczestników do radzenia sobie z zerowym budżetem, organizowania darmowych noclegów u obcych ludzi i pokonywania tysięcy kilometrów w skrajnie trudnych warunkach.

Jak myślicie, kogo popularny gwiazdor powinien zaprosić do wspólnej telewizyjnej wyprawy w nieznane?

Daria Ładocha zdradziła, dlaczego odeszła z "Azja Express". Zamierza na dobre porzucić telewizję?