"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4212

W ostatnim czasie w serialu "Pierwsza miłość" działo się naprawdę sporo, a wydarzenia z minionego odcinka mocno namieszały w skomplikowanym życiu bohaterów. Grażyna drżała o renomę kliniki podczas ważnej konferencji, jednak Maja zignorowała jej surowe zakazy i pozwoliła Radkowi na udział w wydarzeniu. Filip w końcu zrozumiał, jak wiele szkód wyrządziło jego niedojrzałe zachowanie, zwłaszcza gdy Julita go odtrąciła, a nad placówką zawisła groźba pozwu ze strony Floriana. Przez własne problemy chłopak zbyt późno odczytał wiadomości od Borysa, który rozpaczliwie błagał o pomoc w trudnej sytuacji. Tymczasem Darek skutecznie podpuścił kibiców na nieświadomego niczego Bolesława, a Eliza realizowała własny plan odzyskania Angeliki i udała się do Świdra, by spędzić z nim noc. Pora zatem przyjrzeć się, jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie zdarzenia w kolejnym odcinku.

"Pierwsza miłość" odc. 4212 - streszczenie

Radek po powrocie z konferencji trafia prosto na poważną rozmowę z Grażyną, która składa mu bezkompromisową ofertę. Kobieta pozostaje nieugięta w swoich postanowieniach nawet po tym, jak w sprawę próbuje zaangażować się Kacper. W tym samym czasie załamany całą sytuacją mężczyzna przyjmuje u siebie Maję, co odkrywa odwiedzająca go nagle Julita. Poważne wydarzenia mają miejsce również u Olszewskich, gdzie funkcjonariusze szukający Angeliki słyszą strzał i znajdują wewnątrz rannego, zakrwawionego Bolesława. Filip bije się z myślami, czy wyjawić Białemu prawdę o zniknięciu dziewczyny, chcąc tym samym naprawić wcześniejsze błędy. Ostatecznie jednak dochodzi do zaskakującego zwrotu akcji, ponieważ Angelika i Eliza zgodnie zeznają policji, że wcale nie doszło do żadnego porwania.

"Pierwsza miłość" odc. 4212 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla wszystkich osób zainteresowanych dalszymi losami mieszkańców Wrocławia i Wadlewa mamy dobre wieści dotyczące najbliższej emisji. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby sprawdzić, jak rozwiną się skomplikowane wątki kryminalne oraz miłosne dylematy bohaterów. Produkcja regularnie pojawia się na antenie, oferując stałe pasmo dla swoich stałych bywalców przed telewizorami. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 8 maja 2026 roku na kanale Polsat o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten popularny tytuł już od 2004 roku pozwala nam zaglądać do życia ludzi zamieszkujących tętniący życiem Wrocław oraz spokojne, urokliwe Wadlew. Historia skupiona wokół Marysi i Kingi przez lata ewoluowała, łącząc w sobie elementy romansu, komedii, a nawet mrocznych zagadek kryminalnych. Scenarzyści chętnie podejmują ważne tematy społeczne i pokazują problemy, z którymi każdy z nas może się utożsamić na co dzień. To właśnie ta różnorodność sprawia, że opowieści o grupie przyjaciół wciąż cieszą się niesłabnącą sympatią. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)