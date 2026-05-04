"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4213

Ostatnie dni we Wrocławiu przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, o czym dobitnie przypomniał ostatni odcinek "Pierwsza miłość". Radek wrócił z konferencji wprost w wir kłopotów, ponieważ wściekła Grażyna przedstawiła mu propozycję nie do odrzucenia i pozostała nieugięta mimo interwencji ze strony Kacpra. Do załamanego mężczyzny zajrzała Julita, jednak na miejscu zastała u niego Maję, co tylko skomplikowało i tak trudną sytuację bohatera. Prawdziwe uderzenie nastąpiło pod domem Olszewskich, gdzie policjanci usłyszeli nagły huk wystrzału, a po wejściu do środka znaleźli rannego Bolesława leżącego we krwi. W międzyczasie Filip bił się z myślami, czy powiadomić Białego o uprowadzeniu dziewczyny, chcąc w ten sposób naprawić swoje błędy. Ostatecznie Angelika wraz z Elizą zeznały policji, że wcale nie doszło do porwania, więc czas przekonać się, co wydarzy się w kolejnym odcinku.
"Pierwsza miłość" odc. 4213 - streszczenie
Kalina wykazuje ogromną determinację w walce z oskarżeniami wysuwanymi przez Mikołaja i zwraca się do Edwarda Stryjeńskiego z prośbą o pomoc w odszukaniu Sandry. Edward nie zamierza jednak mieszać się w kwestie związane z katastrofą na budowie, co zmusza Oskara do samodzielnego szukania rozwiązania narastającego problemu. W tym samym czasie przebywający w szpitalu Bolesław nie potrafi zrozumieć, dlaczego nikt z kręgu jego rodziny jeszcze go nie odwiedził. Angelika zmaga się z silnymi, sprzecznymi emocjami i mimo obecności w placówce, nie znajduje w sobie siły, by wejść do sali rannego ojca. Eliza planuje natomiast wywiązać się z zawartej ze Świdrem umowy, której celem jest odebranie Iskry mężowi. Równolegle Julka nie kryje oburzenia faktem, że jej ojciec zaczął randkować z jej własną ciotką, co skłania Marysię do interwencji, budząc przy tym poważne obawy u Kacpra o trwałość ich małżeństwa.
"Pierwsza miłość" odc. 4213 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa od lat przyciągają przed telewizory szerokie grono osób, które z zapartym tchem czekają na kolejne zwroty akcji. Serial emitowany jest regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco śledzić skomplikowane relacje i codzienne wyzwania znanych postaci. Każdy kolejny epizod to nowa dawka informacji o życiu ulubionych bohaterów i ich wzajemnych powiązaniach. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się opisane wątki, najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 11 maja 2026 roku o godzinie 18:00 w telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" gości na naszych ekranach już od 2004 roku, łącząc w sobie wątki obyczajowe, sensacyjne, a nawet kryminalne. Akcja produkcji toczy się między tętniącym życiem Wrocławiem a malowniczym Wadlewem, gdzie losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół nieustannie się przeplatają. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, ale w scenariuszu zawsze znajdzie się też miejsce na lżejsze, komediowe momenty. To właśnie ta różnorodność sprawia, że historia opowiadana od dwóch dekad wciąż wydaje się świeża i autentyczna. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)