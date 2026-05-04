"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4213

Ostatnie dni we Wrocławiu przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, o czym dobitnie przypomniał ostatni odcinek "Pierwsza miłość". Radek wrócił z konferencji wprost w wir kłopotów, ponieważ wściekła Grażyna przedstawiła mu propozycję nie do odrzucenia i pozostała nieugięta mimo interwencji ze strony Kacpra. Do załamanego mężczyzny zajrzała Julita, jednak na miejscu zastała u niego Maję, co tylko skomplikowało i tak trudną sytuację bohatera. Prawdziwe uderzenie nastąpiło pod domem Olszewskich, gdzie policjanci usłyszeli nagły huk wystrzału, a po wejściu do środka znaleźli rannego Bolesława leżącego we krwi. W międzyczasie Filip bił się z myślami, czy powiadomić Białego o uprowadzeniu dziewczyny, chcąc w ten sposób naprawić swoje błędy. Ostatecznie Angelika wraz z Elizą zeznały policji, że wcale nie doszło do porwania, więc czas przekonać się, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Pierwsza miłość" odc. 4213 - streszczenie

Kalina wykazuje ogromną determinację w walce z oskarżeniami wysuwanymi przez Mikołaja i zwraca się do Edwarda Stryjeńskiego z prośbą o pomoc w odszukaniu Sandry. Edward nie zamierza jednak mieszać się w kwestie związane z katastrofą na budowie, co zmusza Oskara do samodzielnego szukania rozwiązania narastającego problemu. W tym samym czasie przebywający w szpitalu Bolesław nie potrafi zrozumieć, dlaczego nikt z kręgu jego rodziny jeszcze go nie odwiedził. Angelika zmaga się z silnymi, sprzecznymi emocjami i mimo obecności w placówce, nie znajduje w sobie siły, by wejść do sali rannego ojca. Eliza planuje natomiast wywiązać się z zawartej ze Świdrem umowy, której celem jest odebranie Iskry mężowi. Równolegle Julka nie kryje oburzenia faktem, że jej ojciec zaczął randkować z jej własną ciotką, co skłania Marysię do interwencji, budząc przy tym poważne obawy u Kacpra o trwałość ich małżeństwa.

"Pierwsza miłość" odc. 4213 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa od lat przyciągają przed telewizory szerokie grono osób, które z zapartym tchem czekają na kolejne zwroty akcji. Serial emitowany jest regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco śledzić skomplikowane relacje i codzienne wyzwania znanych postaci. Każdy kolejny epizod to nowa dawka informacji o życiu ulubionych bohaterów i ich wzajemnych powiązaniach. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się opisane wątki, najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 11 maja 2026 roku o godzinie 18:00 w telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" gości na naszych ekranach już od 2004 roku, łącząc w sobie wątki obyczajowe, sensacyjne, a nawet kryminalne. Akcja produkcji toczy się między tętniącym życiem Wrocławiem a malowniczym Wadlewem, gdzie losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół nieustannie się przeplatają. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, ale w scenariuszu zawsze znajdzie się też miejsce na lżejsze, komediowe momenty. To właśnie ta różnorodność sprawia, że historia opowiadana od dwóch dekad wciąż wydaje się świeża i autentyczna. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)