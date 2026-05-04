"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4213

2026-05-04 8:05

W nadchodzącym 4213. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kalina podejmuje zdecydowane kroki, aby oczyścić się z zarzutów, jakie postawił jej Mikołaj. Kobieta szuka wsparcia u osoby, która mogłaby pomóc jej w odnalezieniu Sandry, jednak napotyka na niespodziewany opór i niechęć do angażowania się w sprawę. Trudna sytuacja zmusza jej bliskich do podjęcia ryzykownych działań na własną rękę, co stawia całą sprawę w nowym świetle.

Ostatnie dni we Wrocławiu przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, o czym dobitnie przypomniał ostatni odcinek "Pierwsza miłość". Radek wrócił z konferencji wprost w wir kłopotów, ponieważ wściekła Grażyna przedstawiła mu propozycję nie do odrzucenia i pozostała nieugięta mimo interwencji ze strony Kacpra. Do załamanego mężczyzny zajrzała Julita, jednak na miejscu zastała u niego Maję, co tylko skomplikowało i tak trudną sytuację bohatera. Prawdziwe uderzenie nastąpiło pod domem Olszewskich, gdzie policjanci usłyszeli nagły huk wystrzału, a po wejściu do środka znaleźli rannego Bolesława leżącego we krwi. W międzyczasie Filip bił się z myślami, czy powiadomić Białego o uprowadzeniu dziewczyny, chcąc w ten sposób naprawić swoje błędy. Ostatecznie Angelika wraz z Elizą zeznały policji, że wcale nie doszło do porwania, więc czas przekonać się, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

Kalina wykazuje ogromną determinację w walce z oskarżeniami wysuwanymi przez Mikołaja i zwraca się do Edwarda Stryjeńskiego z prośbą o pomoc w odszukaniu Sandry. Edward nie zamierza jednak mieszać się w kwestie związane z katastrofą na budowie, co zmusza Oskara do samodzielnego szukania rozwiązania narastającego problemu. W tym samym czasie przebywający w szpitalu Bolesław nie potrafi zrozumieć, dlaczego nikt z kręgu jego rodziny jeszcze go nie odwiedził. Angelika zmaga się z silnymi, sprzecznymi emocjami i mimo obecności w placówce, nie znajduje w sobie siły, by wejść do sali rannego ojca. Eliza planuje natomiast wywiązać się z zawartej ze Świdrem umowy, której celem jest odebranie Iskry mężowi. Równolegle Julka nie kryje oburzenia faktem, że jej ojciec zaczął randkować z jej własną ciotką, co skłania Marysię do interwencji, budząc przy tym poważne obawy u Kacpra o trwałość ich małżeństwa.

Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa od lat przyciągają przed telewizory szerokie grono osób, które z zapartym tchem czekają na kolejne zwroty akcji. Serial emitowany jest regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco śledzić skomplikowane relacje i codzienne wyzwania znanych postaci. Każdy kolejny epizod to nowa dawka informacji o życiu ulubionych bohaterów i ich wzajemnych powiązaniach. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się opisane wątki, najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 11 maja 2026 roku o godzinie 18:00 w telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" gości na naszych ekranach już od 2004 roku, łącząc w sobie wątki obyczajowe, sensacyjne, a nawet kryminalne. Akcja produkcji toczy się między tętniącym życiem Wrocławiem a malowniczym Wadlewem, gdzie losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół nieustannie się przeplatają. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, ale w scenariuszu zawsze znajdzie się też miejsce na lżejsze, komediowe momenty. To właśnie ta różnorodność sprawia, że historia opowiadana od dwóch dekad wciąż wydaje się świeża i autentyczna. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
