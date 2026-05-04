"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4209

W popularnym serialu "Na Wspólnej" losy mieszkańców po raz kolejny splotły się w pełen napięcia sposób, rzucając nowe światło na ich skomplikowane relacje. Ostatnio Junior od rana był opryskliwy wobec Elizy, co kobieta tłumaczyła jedynie tremą, lecz kulminacją jego frustracji stał się atak na trenera Bartka podczas szkolnej premiery, któremu chłopak publicznie zarzucił próbę odebrania mu matki. W tym samym czasie przebywający w areszcie Damian ponownie stał się ofiarą przemocy, a przed najgorszym uratowała go jedynie paczka nadesłana przez żonę. Sławek zdołał zdobyć nagranie, na którym Włodek rozpoznał złodziejkę podszywającą się pod dziennikarkę, podczas gdy Sandra zaczęła wypytywać seniora o rzekome skandale z udziałem jego zięcia. Na tle tych wszystkich problemów Julka znalazła czas na zbliżenie się do Leona, co wprowadziło nieco świeżości do ostatniego odcinka. Pora zatem przekonać się, jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie zdarzenia w nadchodzącej odsłonie tej historii.

"Na Wspólnej" odc. 4209 - streszczenie

Jarek wraca do domu i w pośpiechu pakuje swoje rzeczy, ponieważ jest przekonany o romansie Elizy z Wichrowskim. Mimo próśb i zapewnień żony o definitywnym zakończeniu relacji z Barkiem, mężczyzna pozostaje nieugięty i nie zamierza dawać jej kolejnej szansy. Później Bogdan musi interweniować i zabiera pijanego syna z baru, a Eliza dowiaduje się od swojego ojca, że Junior odmawia jakiegokolwiek spotkania z nią. Tymczasem pod kancelarią dochodzi do niebezpiecznego incydentu, w którym Mariusz próbuje siłą zmusić Olę do powrotu do domu, ale z opresji ratuje ją Zduński. Dodatkowo okazuje się, że Czerski bez porozumienia z żoną zdecydował się zabrać Alka z przedszkola. W redakcji wybuchają spore tarcia dotyczące artykułu o Cieśliku, a Sandra zaczyna grozić Igorowi, nieświadomemu, że kobieta jest kochanką jego szefa.

"Na Wspólnej" odc. 4209 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Niebawem poznamy dalsze koleje losów bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich ostatnich decyzji. Kolejne sceny przyniosą odpowiedzi na pytania o przyszłość wielu ważnych relacji, o które tak mocno zabiegają mieszkańcy słynnej ulicy. Dobrym pomysłem będzie zarezerwowanie czasu w wieczornym grafiku, by spokojnie zasiąść przed telewizorem i śledzić ten wątek. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja 2026 o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jedna z najdłużej emitowanych polskich produkcji, która od lat przyciąga przed ekrany kolejne pokolenia. Historia zaczęła się od obietnicy złożonej w domu dziecka, a wspólna kamienica stała się bezpiecznym portem dla rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich. Przez dekady mogliśmy obserwować, jak przyjaźnie z dzieciństwa wytrzymują próbę czasu i stają się bazą dla nowych, często skomplikowanych opowieści. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)