Sebastian z 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" jest zakochany? Zdjęcie z majówki zdradza wiele

Uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" na wspólnej majówce u Sebastiana Laskowskiego

Bohaterowie jedenastego sezonu "Rolnik szuka żony" nadal pielęgnują nawiązane na planie znajomości i chętnie widują się poza kamerami. W tym roku zgrana ekipa postanowiła spędzić długi weekend w posiadłości Sebastiana Laskowskiego. W mediach społecznościowych pojawiła się krótka relacja z tego wydarzenia - Agata Matuszewska udostępniła dwie pamiątkowe fotografie dokumentujące radosne chwile. Swój wpis na profilu opatrzyła krótkim komentarzem.

Majóweczka z Rolnikową Rodzinką.

Na pierwszej udostępnionej grafice uwieczniono uśmiechniętą grupę, w skład której weszli Rafał, Agata, Sebastian, Wiktoria oraz Marcin. Znacznie więcej emocji wywołało jednak drugie ujęcie z majówkowego spotkania w gospodarstwie. Tym razem znani z ekranu rolnicy zapozowali do zdjęcia w towarzystwie swoich aktualnych życiowych partnerów.

Prawdziwą sensacją dla internautów okazał się widok gospodarza zjazdu, Sebastiana Laskowskiego, którego uchwycono u boku ciemnowłosej kobiety. Chociaż rolnik nie znalazł wymarzonej partnerki w blasku fleszy, a plotkarskie portale przez pewien czas rozpisywały się o jego domniemanych romansach najpierw z Agatą, a następnie z Wiktorią, sytuacja diametralnie się zmieniła. Na najnowszym kadrze wyraźnie widać, jak mężczyzna szeroko się uśmiecha i z dużą czułością przytula nową wybrankę serca. Wszystko wskazuje na to, że w jego życiu uczuciowym w końcu zapanowało upragnione szczęście.

Zakochany Sebastian to nie jedyne zaskoczenie, jakie przyniosła analiza majówkowego kadru z udziałem gwiazd telewizyjnego hitu. Rafał Gajda, który ostatecznie rozstał się z Dominiką w czerwcu 2025 roku, przybył na towarzyskie spotkanie w towarzystwie nowej sympatii. Rewelacyjnie układa się również relacja Marcina Kobiereckiego oraz Ani Cieślińskiej, którzy z promiennymi uśmiechami stanęli wspólnie przed obiektywem. Czas spędzony w gronie programowych przyjaciół celebrowała także Agata Matuszewska u boku swojego ukochanego Adasia.

Ciekawostką pozostaje fakt, że na wspomnianej pamiątkowej fotografii wyłącznie Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska pozowała przed aparatem w pojedynkę. Taki obrót spraw nie musi jednak oznaczać, że rolniczka nadal jest singielką i wciąż poszukuje miłości. Bardzo możliwe, że uczestniczka show po prostu wstrzymuje się jeszcze z publicznym ujawnianiem tożsamości swojego partnera. Fani produkcji niezmiennie trzymają kciuki za pomyślność całej grupy. Widok radosnych uczestników na jednym zdjęciu potwierdza tylko, że telewizyjna rodzina ma się znakomicie.