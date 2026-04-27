Edyta Folwarska została piosenkarką. Ostro uderza w byłego. Na planie klipu potrzebna była ochrona

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-04-27 22:32

Kobieta wielu talentów nie zwalnia tempa. Znana prezenterka Polo TV, poczytna autorka i popularna influencerka, postanowiła spróbować swoich sił w zupełnie nowej roli. Edyta Folwarska oficjalnie wkroczyła do branży muzycznej, prezentując publiczności swój debiutancki utwór „Nie chcę być już z tobą”. Jak dowiedział się "Super Express", na planie klipu konieczna była obecność ochrony. Dlaczego?

Edyta Folwarska pokazała zabieg na pośladki Edyta Folwarska pokazała zabieg na pośladki Edyta Folwarska Edyta Folwarska pokazała zabieg na pośladki
Edyta Folwarska z Polo TV śpiewa o kulisach trudnego rozstania

Gwiazda stacji telewizyjnych nabiera rozpędu i po latach zapowiadania artystów disco polo, postanowiła sama chwycić za mikrofon. Popularna autorka literatury kobiecej wydała singiel, w którym stanowczo rozlicza się z dawnym ukochanym. Za bezpośrednią inspirację do napisania tekstu posłużyło jej własne życie. „Nie chcę być już z tobą, pozwól mi znowu być sobą. Twoje słowa ciągle bolą, nie chcę kolejnej dramy, wiec dzisiaj się żegnamy” – śpiewa w refrenie debiutantka. W dalszych wersach słyszymy natomiast: „Co drugi facet jest popieprzony, ja szukam męża, ale bez żony”.

NIE PRZEGAP: Tak Edyta Folwarska dowiedziała się o zdradzie. "Mężczyźni często kłamią"

To moje rozliczenie z relacją, która była… niepełna. Ktoś chciał mnie mieć obok, ale nie chciał mnie mieć naprawdę. W pewnym momencie zrozumiałam, że to nie jest miejsce dla mnie

– komentuje swój muzyczny krok Edyta Folwarska.

To dla mnie przełom. I dlatego w piosence mówię: "Odejdź, zostaw, zniknij, spadaj". To nie jest agresja. To jest granica. Na pewno nie zemsta. Zemsta jest słaba. To piosenka o odzyskiwaniu siebie. O tym, że kobiety bardzo często wchodzą w relacje, w których zaczynają się rozpuszczać. I nagle orientują się, że już ich tam nie ma

– tłumaczy przesłanie utworu Edyta.

Świeżo upieczona piosenkarka samodzielnie napisała tekst do premierowego nagrania, co wyraźnie odzwierciedla się w ostatecznym, bardzo osobistym brzmieniu piosenki.

Piszę książki, więc wydawało mi się, że umiem pisać. A potem usiadłam do piosenki i pomyślałam: „nie, to zupełnie inny świat”. Tutaj nie możesz się schować za opisem, za narracją. Musisz powiedzieć wszystko w kilku zdaniach. I dla mnie największym zaskoczeniem było to, że ja naprawdę potrafię to zrobić. Że umiem ubrać emocje w słowa, które nie brzmią jak literacka metafora, tylko jak prawda

– podsumowuje swoje zmagania z warstwą liryczną.

ZOBACZ TAKŻE: Tak kiedyś wyglądała Edyta Folwarska. Ze skromnej prezenterki w prawdziwą celebrytkę!

Edyta Folwarska miała na sobie 2 mln złotych!

Debiutująca wokalistka zadbała o najwyższe standardy zarówno przy produkcji samego utworu, jak i realizacji teledysku. Zaangażowała do współpracy uznanych specjalistów, w tym osobistego makijażystę Edyty Górniak oraz fryzjerkę pracującą na co dzień z Dodą. Jej sceniczną kreację przygotował Konrad Bikowski, projektant tworzący stroje dla Beaty Kozidrak. Kluczowym elementem wideoklipu okazała się również imponująca biżuteria o szacunkowej wartości dwóch milionów złotych. Z powodu tak kosztownych rekwizytów, porządku na planie zdjęciowym pilnowało aż dwóch ochroniarzy.

Fani mogą już obejrzeć w Internecie oficjalny teledysk Edyty Folwarskiej do utworu „Nie chcę być już z tobą”. Czas pokaże, czy debiut przerodzi się w ogólnopolski hit.

Edyta Folwarska o Kaczorowskiej, operacjach plastycznych i... powiększeniu pośladków
