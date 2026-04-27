Zmiana par i załamanie Magdy w Hotelu Paradise. Uczestnicy są wściekli

Wielki sportowy pojedynek, jak i jeszcze większe konsekwencje

Uczestnicy musieli kopnąć piłkę w wielką tarczę à la darta. W 10 minut musieli "wyzerować" tarczę. Jeżeli to im się nie uda - ponieśli konsekwencje. Rajski Bóg zaprowadził nowe porządki. Uczestnicy zdobyli zaledwie 156 punktów i czekała na nich kara. Okazało się, że będą nowe pary w Hotelu Paradise:

Andrzej z Zuzią;

Roksana z Marcelem;

Magda z Krystianem;

Dominika z Darkiem;

Oliwia z Denisem.

Od tego momentu pary mają robić ze sobą wszystko i jest zakaz spania w innych pokojach. Uczestnicy nie ukrywali swojego oburzenia decyzją produkcji. Wiele z nich dostało pary, z którymi nie do końca czują się komfortowo.

- Nie jestem taka, że potrafiłabym grać czy udawać uczucia do kogoś - powiedziała Zuzia.

Zmiany par, które doprowadzają do łez

Dominika poczuła ogromny smutek, ponieważ ponownie nie będzie w parze z Marcelem.

- Byleby się utrzymać i wrócić do siebie [...] Ciężkie losowanie. Z Darkiem czuję się najmniej komfortowo w łóżku - powiedziała Dominika.

Darek również nie ukrywał swojego niezadowolenia. Nie lubi Dominiki, a połączenie go z nią w parę go rozwścieczyło.

Za to Krystian przejrzał na oczy. Zrozumiał, że relacja z Oliwią nie jest taka, jakiej oczekiwał.

- Darek się podobał Oliwce. Każdy się podobał jej. Wczoraj już nie wytrzymałem wszystkiego - powiedział Krystian.

Poważna rozmowa Andrzeja i Magdy

Andrzej momentami jest zmęczony programem i grą Magdy. Postanowił z nią o tym porozmawiać.

- Zacząłem widzieć, że ty trochę mocno pochłonięta jesteś hotelem. Za mocno. Jeżeli będziesz gadała z Darkiem - nie pakuj się w żadne spiski. Jeżeli mamy odpaść, to zróbmy to uczciwie. Im bliżej jesteśmy finału, tym się od siebie oddalamy - powiedział Andrzej.

Magda nie była do końca zadowolona ze słów partnera. Gdy zapytał ją o to, czy chcą się spotkać po Hotelu, dziewczyna nie skomentowała. Za to dodała, że podobne odczucia ma ze strony

Andrzeja. Czuje jego oddalenie. Chłopak wskazał, że to przez słowa innego uczestnika, co Magda szybko wypunktowała - wiedziała już wcześniej, iż Andrzej podobał się Oliwce.

Rusza Hotel Paradise 12