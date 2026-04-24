To ona zatańczy w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami? Michał Kassin ma wielkie marzenie

Kim jest Michał Kassin?

Michał Kassin to profesjonalny tancerz, choreograf oraz znana postać telewizyjna, który ogólnopolską sławę zyskał dzięki udziałowi w programie „Taniec z Gwiazdami”. Jako posiadacz najwyższej, międzynarodowej klasy „S” w tańcach latynoamerykańskich, ma na koncie zwycięstwo w otwartych Mistrzostwach Polski oraz reprezentowanie kraju na arenie światowej.

W 14. edycji show Polsatu zadebiutował w parze z Roksaną Węgiel, z którą wywalczył drugie miejsce w finale, a w kolejnych odsłonach partnerował Annie-Marii Siekluckiej oraz Barbarze Bursztynowicz. W życiu prywatnym tancerz był związany z choreografem Jakubem Pursą, jednak po ich rozstaniu związał się z nowym partnerem – tajemniczym Kacprem.

Kassin wściekły na Maseraka! Tak obronił taniec Bursztynowicz

Tak Michał Kassin zaczynał przygodę z tańcem

Michał Kassin w rozmowie z VOX FM opowiedział, jak zaczęła się jego historia z tańcem. Okazało się, że miała ona sporo wspólnego z... "Tańcem z Gwiazdami".

- To był raczej proces niż jeden konkretny moment, ale na pewno ogromną rolę odegrała inspiracja z dzieciństwa. Pamiętam, że jako dziecko regularnie oglądałem z rodzicami Taniec z Gwiazdami i byłem tym absolutnie zafascynowany. Imponowało mi wszystko – sposób, w jaki uczestnicy się poruszali, jak wyglądali na parkiecie, ta energia, emocje, cała oprawa. Siedząc przed telewizorem, zacząłem marzyć, że kiedyś też chciałbym być częścią takiego świata. I to był taki pierwszy impuls – jeszcze bardzo dziecięcy, ale bardzo szczery. Z czasem to marzenie zaczęło się przekładać na konkretne działania, czyli pierwsze treningi i coraz większe zaangażowanie. Później przyszedł moment, w którym zrozumiałem, że taniec to dla mnie coś więcej niż tylko hobby – że to jest sposób wyrażania siebie i coś, bez czego nie wyobrażam sobie życia. I wtedy decyzja o tym, żeby iść w to zawodowo, stała się naturalna. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że ta historia w pewnym sensie zatoczyła koło – zaczęło się od oglądania programu jako dziecko, a później sam miałem okazję być jego częścią. I to jest coś, co do dziś daje mi ogromną satysfakcję i poczucie, że warto było marzyć - powiedział Kassin.

Michał Kassin ma marzenie w "Tańcu z Gwiazdami". Z nimi chce zatańczyć

Michał Kassin wystąpił już z Roksaną Węgiel czy Basią Bursztynowicz. VOX FM postanowiło go zapytać wprost o to, czy ma jakieś taneczne marzenie. Okazało się, że jedno może wielu zaskoczyć.

- Mam kilka takich osób, które wydają mi się mega inspirujące i z którymi – czysto scenicznie – mogłoby wydarzyć się coś naprawdę ciekawego. Na pewno chciałbym zatańczyć z Dodą, bo to jest ogromna osobowość sceniczna i ktoś, kto daje 100% siebie w każdym występie. Bardzo ciekawym doświadczeniem byłby też taniec z Ewą Chodakowską albo Anną Lewandowską – to są osoby bardzo świadome ciała, zdyscyplinowane, więc myślę, że moglibyśmy zrobić naprawdę mocne, dynamiczne rzeczy. Z drugiej strony mam też takie poczucie, że fajnie byłoby zatańczyć z kimś ze świata internetu – z influencerką. Mam wrażenie, że wielu tancerzy już miało okazję pracować z osobami, które aktywnie tworzą w sieci, a mi jeszcze nie było to dane. A ja sam bardzo lubię tworzyć content, więc czuję, że takie połączenie mogłoby zaowocować nie tylko dobrymi występami w programie, ale też bardzo ciekawymi materiałami poza nim. Jeśli chodzi o aktorki, to takim moim małym marzeniem jest też kiedyś zatańczyć z Małgorzatą Kożuchowską. To klasa sama w sobie i myślę, że mogłoby to być bardzo eleganckie, dojrzałe i piękne tanecznie połączenie - powiedział Kassin.