Nowi uczestnicy wchodzą do Hotelu Paradise 12. W tle wielki foch Magdy

Podział na dwie grupki, a wielki robal w łazience

Wszyscy uczestnicy zauważyli, że podzieli się oni sami na dwie grupy. W jednym teamie jest Oliwia, Krystian, Dominika i Marcel. W drugim - Magda, Bartek, Roksana i Darek.

- Oni o nas też pewnie gadają [...] Nie wolno przejmować się takimi rzeczami - stwierdził Darek.

Roksana poczuła małego "moralniaka" z powodu rozmów o innych osobach. Jak stwierdził Darek, są jednak ważniejsze tematy w życiu.

Nikt się jednak nie spodziewał w tle większych dramatów. Oliwia miała ogromny problem - w jej łazience był OGROMNY robak. Krystian musiał przyjść i bohatersko go zabić.

W jednym z pokoi toczyła się również ciekawa dyskusja o... przeszczepach. Ekipa dyskutowała o tym, czy jak komuś się przeszczepi serce, to uczucia też... przechodzą.

- Wiem, o co ci chodzi, ale tu chodzi o organ jako organ - powiedział Andrzej.

Dzieło na miarę Oscara? Magda zaliczyła FOCHA

Jak co edycję, uczestnicy kręcą filmik na konkretną tematykę. Takie dostanie również dostali hotelowicze z 12. edycji. Tytuł "Śmierć w dyskotece". Musieli nie tylko napisać scenariusz, obsadzić role, ale również wyreżyserować całą akcję. Każdy miał milion pomysłów, ale początkowo nie dogadali się, co do scenariusza. Magda nie ukrywała swojego delikatnego focha, ponieważ chciała być zabójcą.

- Wydzieranie się też, jak nie jesteśmy potrzebni do tej sceny - powiedziała Magda.

Andrzej nie krył swojego rozczarowania.

- Dostaliśmy fajne zadanie, a byliśmy podzieleni [...] Każdy chciał coś wnieść. Każdy chciał być zauważony [...] Walnęła focha bez powodu- powiedział Andrzej.

Wielkie urodziny Dominiki. Nowi uczestnicy wpadli z... tortem

Rano na dziewczynę czekał nie tylko specjalny drink, ale również na obiadek... specjalny burger. Dominika jednak nie spodziewała się tego, w jakiej postaci zostanie jej dostarczony tort. Dali go jej nowi uczestnicy - Zuzia z Denisem. Wręczyli oni ciasto, złożyli też życzenia.

Kim jest Zuzia z Hotelu Paradise 12?

Zuzia ma 24 lata i mieszka w Warszawie. To ambitna absolwentka psychologii, która profesjonalnie łączy pracę hostessy, fotomodelki oraz ring girl. Choć ma wykształcenie wyższe, obecnie realizuje się w świecie mediów i modelingu, stawiając na niezależność oraz życie według własnych reguł. Wolny czas poświęca na podróże, modę oraz taniec, nie ukrywając przy tym, że kocha być adorowana i traktowana z klasą. W relacjach jest konkretna i bezkompromisowa – otwarcie mówi o swoich wysokich standardach i oczekiwaniu stabilizacji finansowej ze strony partnera. Ma za sobą jeden trzyletni związek, który rozpadł się po wspólnym zamieszkaniu.

W programie nie zamierza udawać skromności; szuka mężczyzny, który zapewni jej i przyszłej rodzinie odpowiedni poziom życia, oferując w zamian lojalność i pełne zaangażowanie.

Co wiemy o Denisie z Hotelu Paradise 12?

Denis ma 23 lata i związany jest z Bolesławcem. To ambitny sportowiec, którego życie od lat definiuje piłka nożna. Gra jako skrzydłowy i konsekwentnie buduje swoją karierę, uzupełniając treningi na boisku kalisteniką oraz zdobytym wcześniej doświadczeniem w pływaniu. Jest wyjątkowo samodzielny – od 16. roku życia mieszka bez rodziców, co ukształtowało w nim dużą odpowiedzialność i zaradność.

W relacjach szuka szczerości, choć jego zaufanie zostało wystawione na próbę przez bolesną zdradę w czteroletnim związku. Jego ideał to niska blondynka o urodzie Magdy z 11. edycji „Hotelu Paradise”. Do programu wchodzi z jasnym planem: priorytetem jest znalezienie partnerki do wspólnego życia, ale jeśli nie spotka nikogo odpowiedniego, zamierza skupić się na strategii i walce o finałową wygraną