Kim jest Michał Kassin?

Michał Kassin to zawodowy tancerz, choreograf i osobowość telewizyjna, który stał się szeroko rozpoznawalny dzięki programowi „Taniec z Gwiazdami”. Posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną w stylu latynoamerykańskim. Jest zwycięzcą otwartych Mistrzostw Polski i reprezentantem kraju na Mistrzostwach Świata.

Zadebiutował w 14. edycji "Tańca z Gwiazdami w Polsacie, jako partner Roksany Węgiel, z którą dotarł do finału, zajmując 2. miejsce. Występował także u boku Anny-Marii Siekluckiej i Barbary Bursztynowicz.

Był w związku z innym choreografem, Jakubem Pursą. Para jednak zerwała, a Michał Kassin obecnie spotyka się z tajemniczym Kacprem.

Geje i biseksualiści II RP. Niezapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Michał Kassin o swoim coming oucie

W Polsce coraz więcej osób głośno przyznaje się do swojej orientacji, jak np. Błażej Stencel. Redakcja VOX FM postanowiła zapytać Michała Kassina, jak wyglądał jego coming out.

- Myślę, że to temat, który dla wielu osób jest bardzo osobisty i często złożony – i u mnie też tak było. To nie był jeden moment „odkrycia”, tylko proces stopniowego poznawania siebie i oswajania się z tym, kim jestem. Najtrudniejsze nie było samo zrozumienie swojej orientacji, tylko zaakceptowanie jej w pełni – bez wstydu, bez prób dopasowywania się do oczekiwań innych. Coming out w moim przypadku nie był jedną wielką deklaracją, tylko serią rozmów, często bardzo emocjonalnych. Dzisiaj patrzę na to jako na coś bardzo ważnego – moment, w którym zacząłem żyć w zgodzie ze sobą. I myślę, że to jest najważniejsze: dać sobie prawo do bycia sobą, niezależnie od tego, ile to czasu zajmie - powiedział Kassin.

Tak Michał Kassin ocenia wyrok TSUE

W marcu 2026 r. polskie sądy, pod naciskiem wyroku TSUE, zaczęły nakazywać transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. Choć w Polsce nadal nie można wziąć takiego ślubu, państwo musi uznawać związki zawarte w UE. Dzięki temu pary zyskują prawo do wspólnego rozliczania podatków, dziedziczenia bez opłat oraz dostępu do informacji medycznej. To przełom w walce o równe traktowanie obywateli. Michał Kassin w rozmowie z VOX FM przyznał, że dla niego to jest bardzo ważny temat.

- Dotyka bardzo podstawowej kwestii – równości. Dla mnie to nie jest temat ideologiczny czy polityczny, tylko zwyczajnie ludzki. Każdy powinien mieć prawo do tego, żeby budować relację, rodzinę i przyszłość na takich samych zasadach. Tego typu decyzje są ważne nie tylko prawnie, ale też symbolicznie – pokazują, w jakim kierunku idzie społeczeństwo. I mam nadzieję, że to są kroki, które będą prowadziły do większej akceptacji i normalności, bez dzielenia ludzi na „lepszych” i „gorszych” - podsumował Kassin.