Produkcja "Tańca z gwiazdami" szykuje rewolucję. Tego w polskiej edycji jeszcze nie było!

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-23 15:34

Najbliższy odcinek "Tańca z gwiazdami" zafunduje widzom i uczestnikom prawdziwą rewolucję. Zamiast szlifowanych przez tydzień układów, gwiazdy zmierzą się z "Instant Dance Challenge", co oznacza pełną improwizację na parkiecie. Jeden z dwóch tańców wykonają bez żadnego wcześniejszego przygotowania, co spotkało się z natychmiastową reakcją fanów programu.

Taniec z Gwiazdami 18
Taniec z Gwiazdami 18 Taniec z Gwiazdami 18 Taniec z Gwiazdami 18 Taniec z Gwiazdami 18
Rewolucja w polskim "Tańcu z gwiazdami"

Obecnie w 18. edycji „Tańca z gwiazdami” o Kryształową Kulę rywalizuje już tylko sześć par:

  • Sebastian Fabijański z Julią Suryś (nr 1),
  • Paulina Gałązka u boku Michała Bartkiewicza (nr 2),
  • Kacper „Jasper” Porębski tańczący z Darią Sytą (nr 3),
  • Piotr Kędzierski z Magdaleną Narożną (nr 9),
  • Gamou Fall w duecie z Hanną Żudziewicz (nr 10),
  • Magdalena Boczarska z Jackiem Jeschke (nr 12).

W poprzednim tygodniu żaden duet nie opuścił programu, co skłoniło twórców do podniesienia poprzeczki. Polska wersja „Dancing with the Stars” nie doświadczyła dotąd takiego zwrotu akcji. Pary, zazwyczaj trenujące całymi dniami, usłyszą rodzaj tańca tuż przed samym wejściem na scenę. Czas na przygotowanie wyniesie zaledwie parę minut, które przeznaczą głównie na błyskawiczny dobór kostiumów za kulisami.

Nowe wyzwanie w "Tańcu z gwiazdami"

„Instant Dance Challenge” to sprawdzony patent z międzynarodowych odsłon show, chociażby z Wielkiej Brytanii, gdzie zawsze gwarantował ogromną dawkę adrenaliny. Teraz czas na sprawdzian w Polsce. Przekonamy się o tym już 26 kwietnia. Stacja Polsat ogłosiła te nowości w sieci, co natychmiast wywołało lawinę komentarzy. Fani są zgodni – takie innowacje wprowadzają świeżość i eliminują rutynę.

Taniec z Gwiazdami 18
- Ale kombinujecie w tym sezonie. Ale dobrze, dobrze, ciekawiej dla widza

- Ale fajnie!- Ciekawe bardzo, super pomysł

- Mocne - czytamy.

To jednak nie koniec rewolucji w tym kultowym programie. Za jurorskim stołem zabraknie Ewy Kasprzyk, a jej miejsce zajmie Agata Kulesza. Ceniona aktorka doskonale zna realia show, gdyż sama wygrała jego 8. edycję.

